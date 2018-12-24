Sau 2 tháng nhập viện, ngày 20/12 vừa qua, NSND Phạm Anh Tú - quyền Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam đã trút hơi thở cuối cùng vì biến chứng của bệnh tiểu đường, hưởng dương 56 tuổi. Sáng nay (24/12), đám tang của nam nghệ sĩ được tổ chức tại Nhà tang lễ Quốc gia. Đến 15 giờ chiều cùng ngày, tro cốt của nghệ sĩ Anh Tú sẽ được đưa về an táng tại nghĩa trang.
Từ sáng sớm, rất đông diễn viên, nghệ sĩ sân khấu miền Bắc đã có mặt tiễn biệt đồng nghiệp về nơi an nghỉ cuối cùng.
Sự ra đi của NSND Phạm Anh Tú khiến gia đình, người thân, bạn bè đồng nghiệp và khán giả vô cùng đau lòng. Lúc còn sống, ông là người chân thật, hết lòng vì khán giả và nghệ thuật.