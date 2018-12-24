Sáng nay (24/12), các nghệ sĩ từ khắp nơi đã có mặt tại nhà tang lễ để tiễn đưa NSND Anh Tú về nơi an nghỉ cuối cùng.

Sau 2 tháng nhập viện, ngày 20/12 vừa qua, NSND Phạm Anh Tú - quyền Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam đã trút hơi thở cuối cùng vì biến chứng của bệnh tiểu đường, hưởng dương 56 tuổi. Sáng nay (24/12), đám tang của nam nghệ sĩ được tổ chức tại Nhà tang lễ Quốc gia. Đến 15 giờ chiều cùng ngày, tro cốt của nghệ sĩ Anh Tú sẽ được đưa về an táng tại nghĩa trang.

Từ sáng sớm, rất đông diễn viên, nghệ sĩ sân khấu miền Bắc đã có mặt tiễn biệt đồng nghiệp về nơi an nghỉ cuối cùng.

NSND Anh Tú ra đi là nỗi mất mát lớn với nền nghệ thuật nước nhà - Ảnh: Internet

Lễ tang NSND Anh Tú diễn ra vào 9 giờ 30 sáng nay - Ảnh: Internet

Ông Nguyễn Ngọc Thiện - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch viết lời vĩnh biệt NSND Anh Tú - Ảnh: Internet

Xuân Bắc dẫn đầu đoàn diễn viên, nghệ sĩ Nhà hát Kịch Việt Nam - Ảnh: Internet

Nam nghệ sĩ nghẹn ngào trước linh cữu đàn anh thân thiết - Ảnh: Internet

Nghệ sĩ Chí Trung lặng người trước linh cữu - Ảnh: Internet

Diễn viên Bảo Thanh đau buồn - Ảnh: Internet

Nghệ sĩ Tự Long thất thần trước sự ra đi đột ngột của người đồng nghiệp tận tụy, tài năng - Ảnh: Internet

Diễn viên Minh Hằng, Hương Tươi không thể kiềm chế được nước mắt - Ảnh: Internet

Nghệ sĩ Hoàng Dũng đến viếng đồng nghiệp tại nhà tang lễ - Ảnh: Internet

Vợ chồng nghệ sĩ Đỗ Kỷ - Lan Hương đến tiễn biệt đồng nghiệp về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh: Internet

Nghệ sĩ Lan Hương và diễn viên Kim Oanh - Ảnh: Internet

Đạo diễn Trần Lực - Ảnh: Internet

Diễn viên Phú Đôn lặng người ở một góc trong nhà tang lễ - Ảnh: Internet

Sự ra đi của NSND Phạm Anh Tú khiến gia đình, người thân, bạn bè đồng nghiệp và khán giả vô cùng đau lòng. Lúc còn sống, ông là người chân thật, hết lòng vì khán giả và nghệ thuật.

Tang lễ NSND Anh Tú sẽ diễn ra vào 9h30 sáng 24/12 Sáng nay, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch họp với Nhà hát kịch Việt Nam và gia đình để thống nhất ấn định thời gian cử hành tang lễ cho NSND Anh Tú.

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