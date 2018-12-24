Nghệ sĩ Việt khóc nghẹn tại đám tang NSND Anh Tú: Xuân Bắc, Chí Trung lặng người trước linh cữu đồng nghiệp

Hậu trường 24/12/2018 12:21

Sáng nay (24/12), các nghệ sĩ từ khắp nơi đã có mặt tại nhà tang lễ để tiễn đưa NSND Anh Tú về nơi an nghỉ cuối cùng.

Sau 2 tháng nhập viện, ngày 20/12 vừa qua, NSND Phạm Anh Tú - quyền Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam đã trút hơi thở cuối cùng vì biến chứng của bệnh tiểu đường, hưởng dương 56 tuổi. Sáng nay (24/12), đám tang của nam nghệ sĩ được tổ chức tại Nhà tang lễ Quốc gia. Đến 15 giờ chiều cùng ngày, tro cốt của nghệ sĩ Anh Tú sẽ được đưa về an táng tại nghĩa trang.

Từ sáng sớm, rất đông diễn viên, nghệ sĩ sân khấu miền Bắc đã có mặt tiễn biệt đồng nghiệp về nơi an nghỉ cuối cùng.  

Nghệ sĩ Việt khóc nghẹn tại đám tang NSND Anh Tú: Xuân Bắc, Chí Trung lặng người trước linh cữu đồng nghiệp - Ảnh 1
NSND Anh Tú ra đi là nỗi mất mát lớn với nền nghệ thuật nước nhà - Ảnh: Internet 
Nghệ sĩ Việt khóc nghẹn tại đám tang NSND Anh Tú: Xuân Bắc, Chí Trung lặng người trước linh cữu đồng nghiệp - Ảnh 2
Lễ tang NSND Anh Tú diễn ra vào 9 giờ 30 sáng nay - Ảnh: Internet
Nghệ sĩ Việt khóc nghẹn tại đám tang NSND Anh Tú: Xuân Bắc, Chí Trung lặng người trước linh cữu đồng nghiệp - Ảnh 3
Ông Nguyễn Ngọc Thiện - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch viết lời vĩnh biệt NSND Anh Tú - Ảnh: Internet
Nghệ sĩ Việt khóc nghẹn tại đám tang NSND Anh Tú: Xuân Bắc, Chí Trung lặng người trước linh cữu đồng nghiệp - Ảnh 4
Xuân Bắc dẫn đầu đoàn diễn viên, nghệ sĩ Nhà hát Kịch Việt Nam - Ảnh: Internet
Nghệ sĩ Việt khóc nghẹn tại đám tang NSND Anh Tú: Xuân Bắc, Chí Trung lặng người trước linh cữu đồng nghiệp - Ảnh 5
Nam nghệ sĩ nghẹn ngào trước linh cữu đàn anh thân thiết - Ảnh: Internet
Nghệ sĩ Việt khóc nghẹn tại đám tang NSND Anh Tú: Xuân Bắc, Chí Trung lặng người trước linh cữu đồng nghiệp - Ảnh 6
Nghệ sĩ Chí Trung lặng người trước linh cữu - Ảnh: Internet
Nghệ sĩ Việt khóc nghẹn tại đám tang NSND Anh Tú: Xuân Bắc, Chí Trung lặng người trước linh cữu đồng nghiệp - Ảnh 7
Diễn viên Bảo Thanh đau buồn - Ảnh: Internet
Nghệ sĩ Việt khóc nghẹn tại đám tang NSND Anh Tú: Xuân Bắc, Chí Trung lặng người trước linh cữu đồng nghiệp - Ảnh 8
Nghệ sĩ Tự Long thất thần trước sự ra đi đột ngột của người đồng nghiệp tận tụy, tài năng - Ảnh: Internet
Nghệ sĩ Việt khóc nghẹn tại đám tang NSND Anh Tú: Xuân Bắc, Chí Trung lặng người trước linh cữu đồng nghiệp - Ảnh 9
Diễn viên Minh Hằng, Hương Tươi không thể kiềm chế được nước mắt - Ảnh: Internet
Nghệ sĩ Việt khóc nghẹn tại đám tang NSND Anh Tú: Xuân Bắc, Chí Trung lặng người trước linh cữu đồng nghiệp - Ảnh 10
Nghệ sĩ Hoàng Dũng đến viếng đồng nghiệp tại nhà tang lễ - Ảnh: Internet
Nghệ sĩ Việt khóc nghẹn tại đám tang NSND Anh Tú: Xuân Bắc, Chí Trung lặng người trước linh cữu đồng nghiệp - Ảnh 11
Vợ chồng nghệ sĩ Đỗ Kỷ - Lan Hương đến tiễn biệt đồng nghiệp về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh: Internet
Nghệ sĩ Việt khóc nghẹn tại đám tang NSND Anh Tú: Xuân Bắc, Chí Trung lặng người trước linh cữu đồng nghiệp - Ảnh 12
Nghệ sĩ Lan Hương và diễn viên Kim Oanh - Ảnh: Internet
Nghệ sĩ Việt khóc nghẹn tại đám tang NSND Anh Tú: Xuân Bắc, Chí Trung lặng người trước linh cữu đồng nghiệp - Ảnh 13
Đạo diễn Trần Lực - Ảnh: Internet
Nghệ sĩ Việt khóc nghẹn tại đám tang NSND Anh Tú: Xuân Bắc, Chí Trung lặng người trước linh cữu đồng nghiệp - Ảnh 14
Diễn viên Phú Đôn lặng người ở một góc trong nhà tang lễ - Ảnh: Internet

Sự ra đi của NSND Phạm Anh Tú khiến gia đình, người thân, bạn bè đồng nghiệp và khán giả vô cùng đau lòng. Lúc còn sống, ông là người chân thật, hết lòng vì khán giả và nghệ thuật.

Tang lễ NSND Anh Tú sẽ diễn ra vào 9h30 sáng 24/12

Tang lễ NSND Anh Tú sẽ diễn ra vào 9h30 sáng 24/12

Sáng nay, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch họp với Nhà hát kịch Việt Nam và gia đình để thống nhất ấn định thời gian cử hành tang lễ cho NSND Anh Tú.

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