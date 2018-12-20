Sao Việt bàng hoàng, thương tiếc trước sự ra đi đột ngột của NSND Anh Tú

Đạo diễn Đỗ Thanh Hải, MC Thảo Vân, nghệ sĩ Công Lý... bày tỏ sự xót xa, thương tiếc khi nghe tin NSND Anh Tú bất ngờ qua đời ở tuổi 56.
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Trưa nay (20/12), làng giải trí Việt bàng hoàng khi biết tin NSND Anh Tú – quyền Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam qua đời vì biến chứng bệnh tiểu đường, hưởng dương 56 tuổi. Đây là mất mát vô cùng lớn của gia đình và cả nền sân khấu nước nhà.
Giữ chức vụ quan trọng ở Nhà hát Kịch Việt Nam, ông được đánh giá cao về chuyên môn và tình yêu nghệ thuật, hết lòng cống hiến vì khán giả. Không chỉ là một diễn viên cứng nghề, NSND Anh Tú còn được biết đến với vai trò đạo diễn của nhiều vở kịch nổi tiếng như: Cạm bẫy, Truyện Kiều, Lâu đài trên cát…
Thông tin nghệ sĩ Anh Tú qua đời ở độ tuổi 56 khiến người thân, bạn bè đồng nghiệp và khán giả cả nước vô cùng tiếc nuối.
Trên trang cá nhân, đạo diễn Đỗ Thanh Hải đau lòng viết: “Vĩnh biệt Anh, người nghệ sỹ tài hoa và tận tâm với nghề. Sự ra đi của Anh đã làm nhiều người đau buồn, tiếc thương vô cùng. Em đã rất may mắn được biết Anh và làm phim với Anh. Vĩnh biệt NSND Anh Tú”.
Ngoài ra, trên khắp các trang mạng xã hội nhiều khán giả và sao Việt cũng đau xót gửi lời vĩnh biệt đến người nghệ sĩ tài hoa đáng kính.