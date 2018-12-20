Sao Việt bàng hoàng, thương tiếc trước sự ra đi đột ngột của NSND Anh Tú

Trưa nay (20/12), làng giải trí Việt bàng hoàng khi biết tin NSND Anh Tú – quyền Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam qua đời vì biến chứng bệnh tiểu đường, hưởng dương 56 tuổi. Đây là mất mát vô cùng lớn của gia đình và cả nền sân khấu nước nhà.

Giữ chức vụ quan trọng ở Nhà hát Kịch Việt Nam, ông được đánh giá cao về chuyên môn và tình yêu nghệ thuật, hết lòng cống hiến vì khán giả. Không chỉ là một diễn viên cứng nghề, NSND Anh Tú còn được biết đến với vai trò đạo diễn của nhiều vở kịch nổi tiếng như: Cạm bẫy, Truyện Kiều, Lâu đài trên cát…