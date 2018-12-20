NSND Anh Tú qua đời sau 2 tháng nhập viện, hưởng dương 56 tuổi

Hậu trường 20/12/2018 14:07

Sau thời gian lâm bệnh, NSND Anh Tú - quyền Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam vừa qua đời, hưởng dương 56 tuổi.

Vào lúc 12 giờ 15 phút trưa nay (20/12), NSND Anh Tú đã qua đời tại một bệnh viện ở Hà Nội. Cách đây 2 tháng, nam nghệ sĩ gạo cội đã phải nhập viện cấp cứu vì sức khỏe suy yếu. Theo một số thông tin ban đầu, ông qua đời vì biến chứng của bệnh tiểu đường.

NSND Anh Tú qua đời sau 2 tháng nhập viện, hưởng dương 56 tuổi - Ảnh 1
NSND Anh Tú qua đời ở tuổi 56 sau 2 tháng nhập viện điều trị biến chứng của bệnh tiểu đường - Ảnh: Internet

NSND Anh Tú tên đầy đủ là Phạm Anh Tú, sinh năm 1962. Ông từng tham gia rất nhiều vở kịch với vai trò đạo diễn và cả diễn viên. Ông được phong danh hiệu nghệ sĩ ưu tú năm 2001 và nghệ sĩ nhân dân năm 2016. Trước khi được bổ nhiệm trở thành quyền Giám đốc của Nhà hát Kịch Việt Nam vào tháng 4/2018, ông là Trưởng đoàn hát kịch 1 của Nhà hát Tuổi Trẻ...

NSND Anh Tú qua đời sau 2 tháng nhập viện, hưởng dương 56 tuổi - Ảnh 2
Hiện tại, các nghệ sĩ đang rất đau lòng trước sự ra đi đột ngột của NSND Anh Tú - Ảnh: Internet

NSND Anh Tú được đánh giá cao về năng lực chuyên môn trong nghề và cả lòng nhiệt huyết, luôn cống hiến hết mình vì nghệ thuật. Sự ra đi của NSND Anh Tú là một mất mát lớn của nền sân khấu nước nhà.

Xuân Bắc và đồng nghiệp động viên tinh thần NSND Anh Tú đang nhập viện

Xuân Bắc và đồng nghiệp động viên tinh thần NSND Anh Tú đang nhập viện

Nhà hát Kịch Việt Nam sẽ diễn vở "Bão tố Trường Sơn" do Anh Tú biên tập và dàn dựng để khích lệ tinh thần NSND đang nằm viện.

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