Nghẹn lòng với dòng từ biệt đầy nước mắt của Xuân Bắc và các nghệ sĩ trong sổ tang NSND Anh Tú

"Anh Tú ơi, mình còn bao nhiêu việc để làm, còn những dự định để anh em mình và anh em trong nhà hát thực hiện... Vậy mà... Anh đã đi thật rồi - anh ơi!", Xuân Bắc xúc động viết lời từ biệt NSND Anh Tú.

Sau thời gian chống chọi với căn bệnh tiểu đường, NSND Anh Tú đã qua đời vào trưa 20/12, hưởng dương 56 tuổi. Lễ tang của quyền Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam đã diễn ra vào sáng nay (24/12) tại Nhà tang lễ Quốc Gia. Sự ra đi của ông khiến gia đình, bạn bè đồng nghiệp và khán giả vô cùng đau xót. Vợ và con trai NSND Anh Tú khóc ngất trước linh cữu - Ảnh: Internet Từ sáng sớm đã có rất đông nghệ sĩ đến viếng NSND Anh Tú và lưu lại những dòng tiễn biệt vô cùng xúc động trên cuốn sổ tang.

Xuân Bắc không thể tin trước sự ra đi đột ngột của đàn anh: “Anh em cứ nghĩ chỉ khoảng mười ngày là anh sẽ quay trở lại nhà hát làm việc. Em cứ nghĩ anh chỉ đi khám một tý thôi. Em cứ nghĩ anh đã thấy mình mệt mỏi và nghe theo lời khuyên của mọi người - đi khám thế thôi và thế thôi. Ai ngờ… Xuân Bắc nghẹn ngào khi viết lời vĩnh biệt đàn anh - Ảnh: Internet Anh Tú ơi, mình còn bao nhiêu việc để làm, còn những dự định để anh em mình và anh em trong nhà hát thực hiện… Anh đã đi thật rồi anh ơi. Trước khi nhập viện 3 ngày em và anh bàn bạc cho dự định và anh còn nói đêm qua anh không ngủ... Em với anh còn ôm nhau rất chặt và thấy rõ mình cần nhau làm việc nhiều hơn nữa cho nghề, cho mình, cho nhà hát. Vậy mà… vậy mà… Anh đã đi thật rồi anh ơi!

Mọi người luôn nhớ anh, các diễn viên luôn nhớ anh, các học trò của anh luôn nhớ về anh. Cầu mong nơi xa đó. Nơi vĩnh hằng anh luôn an nghỉ và phù hộ cho gia đình cũng như người thân thiết. Và phù hộ cho các lứa đàn em của chúng ta”. Nghệ sĩ Lan Hương không kiềm nén được nước mắt - Ảnh: Internet “Tú ơi, đời nghệ sĩ vậy là bạn đã cống hiến hết mình. Bạn đã bỏ lại chúng tôi, bạn vẫn còn nợ chúng tôi những dự định làm chung, diễn chung cùng nhau trên sân khấu. Sao lại thế? Tú ơi, bạn đừng buông tay với chúng mình thế chứ! Thương con bạn còn quá nhỏ. Bạn hãy vui nơi cực lạc và phù hộ gia đình, bố mẹ, bạn bè và Nhà hát kịch Việt Nam - nơi bạn đã rất tâm huyết nhé!", nghệ sĩ Lan Hương khóc nghẹn khi viết lời từ biệt NSND Anh Tú. Ca sĩ Long Nhật viết: “Anh NSND Anh Tú của em ơi! Ngủ yên anh nhé. Em từ Sài Gòn bay ra để thắp hương vì em yêu quý, kính trọng và biết ơn Anh vô cùng”. Những dòng tâm sự xúc động của các nghệ sĩ Việt trong sổ tang NSND Anh Tú - Ảnh: Internet Được biết, 15 giờ chiều nay (24/12), tro cốt của NSND Anh Tú sẽ được đưa về công viên nghĩa trang Lạc Hồng, Hòa Bình để an táng.

Nghệ sĩ Việt khóc nghẹn tại đám tang NSND Anh Tú: Xuân Bắc, Chí Trung lặng người trước linh cữu đồng nghiệp Sáng nay (24/12), các nghệ sĩ từ khắp nơi đã có mặt tại nhà tang lễ để tiễn đưa NSND Anh Tú về nơi an nghỉ cuối cùng.

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