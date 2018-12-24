Nghẹn lòng với dòng từ biệt đầy nước mắt của Xuân Bắc và các nghệ sĩ trong sổ tang NSND Anh Tú

Hậu trường 24/12/2018 16:42

"Anh Tú ơi, mình còn bao nhiêu việc để làm, còn những dự định để anh em mình và anh em trong nhà hát thực hiện... Vậy mà... Anh đã đi thật rồi - anh ơi!", Xuân Bắc xúc động viết lời từ biệt NSND Anh Tú.

Sau thời gian chống chọi với căn bệnh tiểu đường, NSND Anh Tú đã qua đời vào trưa 20/12, hưởng dương 56 tuổi. Lễ tang của quyền Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam đã diễn ra vào sáng nay (24/12) tại Nhà tang lễ Quốc Gia. Sự ra đi của ông khiến gia đình, bạn bè đồng nghiệp và khán giả vô cùng đau xót.

Nghẹn lòng với dòng từ biệt đầy nước mắt của Xuân Bắc và các nghệ sĩ trong sổ tang NSND Anh Tú - Ảnh 1
Vợ và con trai NSND Anh Tú khóc ngất trước linh cữu - Ảnh: Internet

Từ sáng sớm đã có rất đông nghệ sĩ đến viếng NSND Anh Tú và lưu lại những dòng tiễn biệt vô cùng xúc động trên cuốn sổ tang.

Xuân Bắc không thể tin trước sự ra đi đột ngột của đàn anh: “Anh em cứ nghĩ chỉ khoảng mười ngày là anh sẽ quay trở lại nhà hát làm việc. Em cứ nghĩ anh chỉ đi khám một tý thôi. Em cứ nghĩ anh đã thấy mình mệt mỏi và nghe theo lời khuyên của mọi người - đi khám thế thôi và thế thôi. Ai ngờ…

Nghẹn lòng với dòng từ biệt đầy nước mắt của Xuân Bắc và các nghệ sĩ trong sổ tang NSND Anh Tú - Ảnh 2
Xuân Bắc nghẹn ngào khi viết lời vĩnh biệt đàn anh - Ảnh: Internet

Anh Tú ơi, mình còn bao nhiêu việc để làm, còn những dự định để anh em mình và anh em trong nhà hát thực hiện… Anh đã đi thật rồi anh ơi. Trước khi nhập viện 3 ngày em và anh bàn bạc cho dự định và anh còn nói đêm qua anh không ngủ... Em với anh còn ôm nhau rất chặt và thấy rõ mình cần nhau làm việc nhiều hơn nữa cho nghề, cho mình, cho nhà hát. Vậy mà… vậy mà… Anh đã đi thật rồi anh ơi!

Mọi người luôn nhớ anh, các diễn viên luôn nhớ anh, các học trò của anh luôn nhớ về anh. Cầu mong nơi xa đó. Nơi vĩnh hằng anh luôn an nghỉ và phù hộ cho gia đình cũng như người thân thiết. Và phù hộ cho các lứa đàn em của chúng ta”.

Nghẹn lòng với dòng từ biệt đầy nước mắt của Xuân Bắc và các nghệ sĩ trong sổ tang NSND Anh Tú - Ảnh 3
Nghệ sĩ Lan Hương không kiềm nén được nước mắt - Ảnh: Internet

“Tú ơi, đời nghệ sĩ vậy là bạn đã cống hiến hết mình. Bạn đã bỏ lại chúng tôi, bạn vẫn còn nợ chúng tôi những dự định làm chung, diễn chung cùng nhau trên sân khấu. Sao lại thế? Tú ơi, bạn đừng buông tay với chúng mình thế chứ! Thương con bạn còn quá nhỏ. Bạn hãy vui nơi cực lạc và phù hộ gia đình, bố mẹ, bạn bè và Nhà hát kịch Việt Nam - nơi bạn đã rất tâm huyết nhé!", nghệ sĩ Lan Hương khóc nghẹn khi viết lời từ biệt NSND Anh Tú.

Ca sĩ Long Nhật viết: “Anh NSND Anh Tú của em ơi! Ngủ yên anh nhé. Em từ Sài Gòn bay ra để thắp hương vì em yêu quý, kính trọng và biết ơn Anh vô cùng”.

Nghẹn lòng với dòng từ biệt đầy nước mắt của Xuân Bắc và các nghệ sĩ trong sổ tang NSND Anh Tú - Ảnh 4

Nghẹn lòng với dòng từ biệt đầy nước mắt của Xuân Bắc và các nghệ sĩ trong sổ tang NSND Anh Tú - Ảnh 5
Những dòng tâm sự xúc động của các nghệ sĩ Việt trong sổ tang NSND Anh Tú - Ảnh: Internet

Được biết, 15 giờ chiều nay (24/12), tro cốt của NSND Anh Tú sẽ được đưa về công viên nghĩa trang Lạc Hồng, Hòa Bình để an táng.

Nghệ sĩ Việt khóc nghẹn tại đám tang NSND Anh Tú: Xuân Bắc, Chí Trung lặng người trước linh cữu đồng nghiệp

Nghệ sĩ Việt khóc nghẹn tại đám tang NSND Anh Tú: Xuân Bắc, Chí Trung lặng người trước linh cữu đồng nghiệp

Sáng nay (24/12), các nghệ sĩ từ khắp nơi đã có mặt tại nhà tang lễ để tiễn đưa NSND Anh Tú về nơi an nghỉ cuối cùng.

Xem thêm
Từ khóa:   NSND Anh Tú NSND Anh Tú qua đời Xuân Bắc NSƯT Xuân Bắc

TIN MỚI NHẤT

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Đời sống 1 giờ 9 phút trước
Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Bài học làm mẹ 1 giờ 31 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 4 giờ 42 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 5 giờ 12 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 5 giờ 47 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 6 giờ 13 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 6 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42