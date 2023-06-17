Jun Phạm đau buồn, khóc nức nở trong lễ cúng thất đầu tiên của bố khiến ai nhìn cũng xót xa

Hôm nay, ngày 17/6 chính là giỗ thất đầu tiên của bố Jun Phạm. Nhiều người xúc động khi nhìn thấy hình ảnh Jun Phạm mắt đỏ hoe, gương mặt thất thần hằn lên sự đau khổ vì mất mát quá lớn.

Vào sáng ngày 13/6, trên Facebook cá nhân, Jun Phạm đã đau buồn thông báo bố anh đã ''về trời''. Bên cạnh đó, nam ca sĩ tiết lộ anh định không nói vì không muốn mọi người bận lòng nhưng biết rằng rất nhiều anh chị em bạn bè biết và thương Bố Thu nên có thể đến đưa tiễn vào ngày tang cuối cùng này. Bên dưới cộng đồng mạng cùng nhiều đồng nghiệp để lại lời chia buồn đầy xúc động cho nam ca sĩ.

Ngoài ra, Jun Phạm cho biết bố anh đã thực sự an nghỉ nhẹ nhàng một phần cũng nhờ vào sự cầu nguyện của đại gia đình. Số tiền phúng điếu từ đám tang của cô chú anh chị em theo di nguyện của đấng sinh thành lúc còn sống sẽ được gửi đến Quỹ nhịp tim Việt Nam nhằm cứu lấy các bé bị bệnh tim bẩm sinh. Lời cuối cùng, nam ca sĩ 8X chúc tất cả mọi người thật nhiều sức khoẻ và luôn trân trọng từng phút giây bên những người thương yêu.

Chia sẻ trên trang cá nhân, nam ca sĩ gửi lời cảm tạ từ tận đáy lòng đến tất cả họ hàng - các Sư thầy chùa Phật Học Xá Lợi, chùa Linh Quang Tịnh Xá - xóm giềng - bạn bè - đồng nghiệp gần xa đã không ngại ngày đêm, đường xá xa xôi đến để giúp đỡ và chia buồn cùng gia đình.

Jun Phạm cho biết toàn bộ số tiền phúng điếu sẽ gửi vào Quỹ nhịp tim Việt Nam nhằm cứu lấy các bé bị bệnh tim bẩm sinh

Bố Jun Phạm lúc sinh thời là một người đàn ông hiền lành, tình cảm và thương yêu con cái

Trước đó, trong tang lễ cho bố mình, nam ca sĩ đã tiết lộ một vài hình ảnh đến với người hâm mộ. Lễ tang diễn ra trong không khí ấm cúng theo đúng ý nguyện từ gia đình, có rất nhiều những lẵng hoa đến từ những sao Việt thân thiết với Jun Phạm như: Puka, Gin Tuấn Kiệt, Nhã Phương - Trường Giang,... được đặt xung quanh thay cho lời chia buồn đến gia đình.

Lễ tang diễn ra trong không khí ấm cúng theo đúng ý nguyện từ gia đình

Năm Jun Phạm 18 tuổi, mẹ không may qua đời. Lúc đó anh bị cô đơn vì không thể chia sẻ với ai. Những buồn vui, sự thay đổi của tuổi dậy thì, những trăn trở khi lên Đại học... nam ca sĩ không thể nói với bố.

Jun Phạm cho biết vì bố là đàn ông, nên nhiều khi sẽ không sâu sắc như mẹ. Lúc đó nam ca sĩ thừa nhận chỉ biết ích kỷ nghĩ cho bản thân mà không hiểu rằng mình mất mẹ nhưng bố cũng mất vợ.

Thời điểm đó, Jun Phạm cho biết, anh đã không chấp nhận được việc bố suốt ngày say xỉn, để mặc anh ở nhà. Đến khi cơn giận lên tới đỉnh điểm, 2 bố con đã xảy ra cuộc cãi vã lớn đến mức nam ca sĩ có ý định bỏ nhà đi. Nhưng ngay ngày hôm sau, bố lên huyết áp phải vào viện, khiến Jun Phạm cảm thấy vô cùng có lỗi.

Jun Phạm từng tiết lộ sau khi mẹ qua đời, giữa anh và bố từng có khoảng cách khó chia sẻ và giãi bày.

Trong những năm trở lại đây, nam ca sĩ dành nhiều thời gian hơn cho đấng sinh thành. Gần đây nhất, Jun Phạm cho ra mắt series ''Đi thôi bố ơi!'' có sự tham gia của Bố Thu. Dự án này của nam ca sĩ đem lại nhiều phản ứng tích cực vì mang lại nhiều giá trị về tình cảm gia đình. Xuyên suốt series ghi lại khoảnh khắc vui vẻ, chuyện trò, cùng ăn bữa cơm, cùng đi du lịch của hai bố con Jun Phạm khiến nhiều người ngưỡng mộ.