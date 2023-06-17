Jun Phạm đau buồn, khóc nức nở trong lễ cúng thất đầu tiên của bố khiến ai nhìn cũng xót xa

Hậu trường 17/06/2023 13:44

Vừa qua, người hâm mộ lẫn nhiều nghệ sĩ đều không khỏi thương tiếc trước sự ra đi của bố ruột Jun Phạm.

Vào sáng ngày 13/6, trên Facebook cá nhân, Jun Phạm đã đau buồn thông báo bố anh đã ''về trời''. Bên cạnh đó, nam ca sĩ tiết lộ anh định không nói vì không muốn mọi người bận lòng nhưng biết rằng rất nhiều anh chị em bạn bè biết và thương Bố Thu nên có thể đến đưa tiễn vào ngày tang cuối cùng này. Bên dưới cộng đồng mạng cùng nhiều đồng nghiệp để lại lời chia buồn đầy xúc động cho nam ca sĩ. 

Jun Phạm đau buồn, khóc nức nở trong lễ cúng thất đầu tiên của bố khiến ai nhìn cũng xót xa - Ảnh 1
Bố Thu và nam ca sĩ Jun Phạm 
Jun Phạm đau buồn, khóc nức nở trong lễ cúng thất đầu tiên của bố khiến ai nhìn cũng xót xa - Ảnh 2
Jun Phạm đau buồn, khóc nức nở trong lễ cúng thất đầu tiên của bố khiến ai nhìn cũng xót xa - Ảnh 3
Ngày 13/6 vừa qua, Jun Phạm đau buồn thông tin đấng sinh thành đã ''về trời'' 
Jun Phạm đau buồn, khóc nức nở trong lễ cúng thất đầu tiên của bố khiến ai nhìn cũng xót xa - Ảnh 4
Tang lễ được tiến hành rất chỉn chu, long trọng, nhiều người lấy lòng thương tiếc cùng nam ca sĩ 
Jun Phạm đau buồn, khóc nức nở trong lễ cúng thất đầu tiên của bố khiến ai nhìn cũng xót xa - Ảnh 5
Nam ca sĩ Jun Phạm chia sẻ hình ảnh bố đang hạnh phúc ở bên mộ mẹ 

Hôm nay, ngày 17/6 chính là giỗ thất đầu tiên của bố Jun Phạm. Nhiều người xúc động khi nhìn thấy hình ảnh Jun Phạm mắt đỏ hoe, gương mặt thất thần hằn lên sự đau khổ vì mất mát quá lớn.

Chia sẻ trên trang cá nhân, nam ca sĩ gửi lời cảm tạ từ tận đáy lòng đến tất cả họ hàng - các Sư thầy chùa Phật Học Xá Lợi, chùa Linh Quang Tịnh Xá - xóm giềng - bạn bè - đồng nghiệp gần xa đã không ngại ngày đêm, đường xá xa xôi đến để giúp đỡ và chia buồn cùng gia đình. 

Jun Phạm đau buồn, khóc nức nở trong lễ cúng thất đầu tiên của bố khiến ai nhìn cũng xót xa - Ảnh 6
Nam ca sĩ 8X chia sẻ lên trang cá nhân thông tin lễ thất đầu tiên của bố 
Jun Phạm đau buồn, khóc nức nở trong lễ cúng thất đầu tiên của bố khiến ai nhìn cũng xót xa - Ảnh 7
Jun Phạm đau buồn, khóc nức nở trong lễ cúng thất đầu tiên của bố khiến ai nhìn cũng xót xa - Ảnh 8
Jun Phạm đau buồn, khóc nức nở trong lễ cúng thất đầu tiên của bố khiến ai nhìn cũng xót xa - Ảnh 9
Jun Phạm đau buồn, khóc nức nở trong lễ cúng thất đầu tiên của bố khiến ai nhìn cũng xót xa - Ảnh 10
Từ khi bố qua đời Jun Phạm xuất hiện với trạng thái đau buồn, đôi khi bật khóc nức nở khiến người xót xa 
Jun Phạm đau buồn, khóc nức nở trong lễ cúng thất đầu tiên của bố khiến ai nhìn cũng xót xa - Ảnh 11
Bàn thờ được bày trí đơn giản đúng với tính cách của bố nam ca sĩ 

Ngoài ra, Jun Phạm cho biết bố anh đã thực sự an nghỉ nhẹ nhàng một phần cũng nhờ vào sự cầu nguyện của đại gia đình. Số tiền phúng điếu từ đám tang của cô chú anh chị em theo di nguyện của đấng sinh thành lúc còn sống sẽ được gửi đến Quỹ nhịp tim Việt Nam nhằm cứu lấy các bé bị bệnh tim bẩm sinh. Lời cuối cùng, nam ca sĩ 8X chúc tất cả mọi người thật nhiều sức khoẻ và luôn trân trọng từng phút giây bên những người thương yêu.   

Jun Phạm đau buồn, khóc nức nở trong lễ cúng thất đầu tiên của bố khiến ai nhìn cũng xót xa - Ảnh 12
Jun Phạm cho biết toàn bộ số tiền phúng điếu sẽ gửi vào Quỹ nhịp tim Việt Nam nhằm cứu lấy các bé bị bệnh tim bẩm sinh
Jun Phạm đau buồn, khóc nức nở trong lễ cúng thất đầu tiên của bố khiến ai nhìn cũng xót xa - Ảnh 13
Bố Jun Phạm lúc sinh thời là một người đàn ông hiền lành, tình cảm và thương yêu con cái 

Trước đó, trong tang lễ cho bố mình, nam ca sĩ đã tiết lộ một vài hình ảnh đến với người hâm mộ. Lễ tang diễn ra trong không khí ấm cúng theo đúng ý nguyện từ gia đình, có rất nhiều những lẵng hoa đến từ những sao Việt thân thiết với Jun Phạm như: Puka, Gin Tuấn Kiệt, Nhã Phương - Trường Giang,... được đặt xung quanh thay cho lời chia buồn đến gia đình.

Jun Phạm đau buồn, khóc nức nở trong lễ cúng thất đầu tiên của bố khiến ai nhìn cũng xót xa - Ảnh 14
Lễ tang diễn ra trong không khí ấm cúng theo đúng ý nguyện từ gia đình 

Năm Jun Phạm 18 tuổi, mẹ không may qua đời. Lúc đó anh bị cô đơn vì không thể chia sẻ với ai. Những buồn vui, sự thay đổi của tuổi dậy thì, những trăn trở khi lên Đại học... nam ca sĩ không thể nói với bố.

Jun Phạm cho biết vì bố là đàn ông, nên nhiều khi sẽ không sâu sắc như mẹ. Lúc đó nam ca sĩ thừa nhận chỉ biết ích kỷ nghĩ cho bản thân mà không hiểu rằng mình mất mẹ nhưng bố cũng mất vợ.  

Thời điểm đó, Jun Phạm cho biết, anh đã không chấp nhận được việc bố suốt ngày say xỉn, để mặc anh ở nhà. Đến khi cơn giận lên tới đỉnh điểm, 2 bố con đã xảy ra cuộc cãi vã lớn đến mức nam ca sĩ có ý định bỏ nhà đi. Nhưng ngay ngày hôm sau, bố lên huyết áp phải vào viện, khiến Jun Phạm cảm thấy vô cùng có lỗi. 

Jun Phạm đau buồn, khóc nức nở trong lễ cúng thất đầu tiên của bố khiến ai nhìn cũng xót xa - Ảnh 15
Jun Phạm đau buồn, khóc nức nở trong lễ cúng thất đầu tiên của bố khiến ai nhìn cũng xót xa - Ảnh 16
Jun Phạm từng tiết lộ sau khi mẹ qua đời, giữa anh và bố từng có khoảng cách khó chia sẻ và giãi bày.

Trong những năm trở lại đây, nam ca sĩ dành nhiều thời gian hơn cho đấng sinh thành. Gần đây nhất, Jun Phạm cho ra mắt series ''Đi thôi bố ơi!'' có sự tham gia của Bố Thu. Dự án này của nam ca sĩ đem lại nhiều phản ứng tích cực vì mang lại nhiều giá trị về tình cảm gia đình. Xuyên suốt series ghi lại khoảnh khắc vui vẻ, chuyện trò, cùng ăn bữa cơm, cùng đi du lịch của hai bố con Jun Phạm khiến nhiều người ngưỡng mộ. 

Jun Phạm đau buồn, khóc nức nở trong lễ cúng thất đầu tiên của bố khiến ai nhìn cũng xót xa - Ảnh 17
Jun Phạm đau buồn, khóc nức nở trong lễ cúng thất đầu tiên của bố khiến ai nhìn cũng xót xa - Ảnh 18
Jun Phạm đau buồn, khóc nức nở trong lễ cúng thất đầu tiên của bố khiến ai nhìn cũng xót xa - Ảnh 19
Jun Phạm cho ra mắt series ''Đi thôi bố ơi!'' có sự tham gia của Bố Thu để dành nhiều thời gian cho đấng sinh thành
Khoảnh khắc đẹp của Jun Phạm bên người bố quá cố và hành trình 10 năm để nói được câu này...

Khoảnh khắc đẹp của Jun Phạm bên người bố quá cố và hành trình 10 năm để nói được câu này...

Những khoảnh khắc đẹp, dễ thương của Jun Phạm bên bố đã mang đến nguồn năng lượng tích cực cho nhiều người.

Xem thêm
Từ khóa:   Jun Phạm Bố Thu Bố Jun Phạm mất

TIN MỚI NHẤT

Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Tâm sự gia đình 25 phút trước
Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Tâm sự 1 giờ 20 phút trước
Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 25 phút trước
Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Tâm sự 1 giờ 55 phút trước
Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Tâm sự 2 giờ 20 phút trước
Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Tâm sự gia đình 2 giờ 25 phút trước
Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Tâm sự 2 giờ 55 phút trước
Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Tâm sự 3 giờ 25 phút trước
Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Tâm sự Eva 3 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi