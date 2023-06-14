Xót xa hình ảnh Jun Phạm tiều tụy, suy sụp trong tang lễ của cha

Hậu trường 14/06/2023 17:12

Hình ảnh mới nhất của Jun Phạm trong tang lễ tiễn đưa người cha đáng kính khiến nhiều người không khỏi đau lòng.

Jun Phạm - cựu thành viên nhóm nhạc 365 được khán giả biết đến là nghệ sĩ đa tài ở nhiều lĩnh vực như ca sĩ, diễn viên, biên kịch, diễn viên lồng tiếng và cả viết sách. Ở Jun, công chúng luôn cảm nhận được sự nhẹ nhàng, tình cảm và biết cách quan tâm người khác. 

Năm 18 tuổi, anh trải qua biến cố lớn, mẹ anh mất sau một giấc ngủ. Jun Phạm từng chia sẻ, thời điểm đó, mặc dù nằm kế bên nhưng anh không hề hay biết mẹ đã mất, đến lúc bố phát giác ra thì mọi chuyện đã muộn màng. 

Xót xa hình ảnh Jun Phạm tiều tụy, suy sụp trong tang lễ của cha - Ảnh 1
Jun Phạm thông báo mất đi người cha đáng kính khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng.

Sáng ngày 13/6 vừa qua, thông tin bố Jun Phạm qua đời khiến nhiều người không khỏi xót xa. Trên Facebook, nam ca sĩ tiết lộ: "Cá nhân Jun định không muốn mọi người bận lòng nhưng biết rằng rất nhiều anh chị em bạn bè biết và thương Bố Thu nên ngày hôm nay - 13/6/2023 sẽ là ngày tang cuối cùng của Bố nên Jun xin thông báo sự mất mát lớn lao này của gia đình đến với toàn thể mọi người.

Bố Thu đã về trời thanh thản - nhẹ nhàng với sự có mặt đầy đủ của đại gia đình và bạn bè thân thiết là điều hạnh phúc nhất của con cháu". 

Xót xa hình ảnh Jun Phạm tiều tụy, suy sụp trong tang lễ của cha - Ảnh 2
Rất nhiều nghệ sĩ đã gửi vòng hoa đến chia buồn cùng Jun Phạm.

Mới đây nhất, những hình ảnh hiếm hoi về tang lễ của bố nam ca sĩ mới được chia sẻ trên mạng xã hội. Lễ tang diễn ra trong không khí ấm cúng theo đúng ý nguyện từ gia đình, có rất nhiều những lẵng hoa đến từ những sao Việt như: Puka, Gin Tuấn Kiệt, Nhã Phương - Trường Giang,... được đặt xung quanh thay cho lời chia buồn đến gia đình.

Xót xa hình ảnh Jun Phạm tiều tụy, suy sụp trong tang lễ của cha - Ảnh 3
Jun Phạm tiều tụy trong tang lễ của cha.

Xuất hiện trong tang lễ của bố, Jun Phạm khiến nhiều người không khỏi xót xa với vẻ ngoài tiều tuỵ, suy sụp khi mất đi người bố đáng kính. Phía dưới phần bình luận, người hâm mộ liên tục gửi lời động viên, an ủi và hi vọng nam ca sĩ sẽ nhanh chóng lấy lại tinh thần và tiếp tục hoạt động nghệ thuật. 

Xót xa hình ảnh Jun Phạm tiều tụy, suy sụp trong tang lễ của cha - Ảnh 4
Không khí tang lễ bố nam ca sĩ được tổ chức đơn giản theo mong muốn của gia đình.

Đến trưa ngày 14/6, trên Facebook Jun Phạm đã có những chia sẻ đầu tiên sau khi hoàn thành tang lễ cho bố ruột.

Xót xa hình ảnh Jun Phạm tiều tụy, suy sụp trong tang lễ của cha - Ảnh 5
Dòng trạng thái Jun Phạm đăng tải trên trang cá nhân sau tang lễ của cha.

Trước đó không lâu, Jun Phạm đã thực hiện 8 tập vlog cùng bố mình "Đi thôi bố ơi" đã truyền đi nguồn cảm hứng tích cực cho khán giả. Hai bố con đã tạo nên một chuyến đi của hiện tại và cả tương lai, một chuyến đi mang hương vị núi rừng và ngọt ngào tình thân, xây đắp một gia đình bền chặt.

Xót xa hình ảnh Jun Phạm tiều tụy, suy sụp trong tang lễ của cha - Ảnh 6
Series 'Đi thôi bố ơi' mang đến nhiều ý nghĩa.

Trên chiếc xe van giản dị nhưng tiện nghi chuyên dùng cho du lịch, Jun cùng bố đã ăn, ngủ và đi đến những địa điểm thật đẹp của núi rừng Đắk Lak, trải nghiệm thú vị ở Bảo tàng cà phê, những cuộc trò chuyện từ nếp sinh hoạt thường ngày đến những vấn đề hiện sinh bên bờ hồ hay những lời than thở vụn vặt, trách móc và thứ tha đến cả những kỉ niệm buồn vui lớn nhỏ trong đời… Sự chân thành và hòa hợp của hai bố con như một bản nhạc réo rắt dịu dàng trong mùa cuối năm tấp nập, như một hơi thở phả lên mặt kính xe ấm áp trong buổi tối lạnh ngắt giữa núi rừng. Tất cả điều đó tạo nên Jun Phạm dịu dàng và chân thật rõ nét.   

Xót xa hình ảnh Jun Phạm tiều tụy, suy sụp trong tang lễ của cha - Ảnh 7
Jun Phạm luôn trân trọng từng khoảnh khắc được ở bên người thân, gia đình.

Những ngày cận tết, 2 bố con quyết định trở về nhà. Tập cuối cùng của series "Đi thôi bố ơi!" ngập tràn những hình ảnh quen thuộc trong căn nhà nhỏ của bố, nơi Jun đã trưởng thành.

Đón tết cùng bố, anh chia sẻ: "Dù có ở trong tình trạng nào, bên cạnh mình là ai trong những ngày cuối năm đầu năm, thì chắc chắn đó chính là gia đình. Có đi một vòng thật xa thì nơi ta muốn ở nhất vào thời khắc giao thừa cũng chính là ngôi nhà khiến ta cảm thấy được an yên, bên những người ta thương mến".     

Jun Phạm đau buồn báo tin bố ruột qua đời, dàn sao Vbiz gửi lời chia buồn

Jun Phạm đau buồn báo tin bố ruột qua đời, dàn sao Vbiz gửi lời chia buồn

Sau khi cựu thành viên nhóm 365 thông báo tin buồn, nhiều người hâm mộ đã gửi lời động viên, mong anh sớm vượt qua nỗi đau mất mát.

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