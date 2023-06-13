Jun Phạm đau buồn báo tin bố ruột qua đời, dàn sao Vbiz gửi lời chia buồn

Hậu trường 13/06/2023 09:51

Sau khi cựu thành viên nhóm 365 thông báo tin buồn, nhiều người hâm mộ đã gửi lời động viên, mong anh sớm vượt qua nỗi đau mất mát.

Mới đây, sáng ngày 13/6, Jun Phạm bất ngờ đổi ảnh trắng đen có hình 2 bố con và chia sẻ nỗi đau về sự ra đi của bố ruột. Nam ca sĩ bộc bạch: "Cá nhân Jun định không muốn mọi người bận lòng nhưng biết rằng rất nhiều anh chị em bạn bè biết và thương bố Thu nên ngày hôm nay - 13/6/2023 sẽ là ngày tang cuối cùng của bố nên Jun xin thông báo sự mất mát lớn lao này của gia đình đến với toàn thể mọi người.

Bố Thu đã về trời thanh thản - nhẹ nhàng với sự có mặt đầy đủ của đại gia đình và bạn bè thân thiết là điều hạnh phúc nhất của con cháu. Tang lễ diễn ra bất ngờ và nhiều bối rối - kính mong anh chị em bạn bè hoan hỉ bỏ qua cho gia đình Jun và gửi đến bố Thu lời cầu nguyện yêu thương cùng nhiều niệm lành trên hành trình đến với cõi Phật A Di Đà!".

Jun Phạm đau buồn báo tin bố ruột qua đời, dàn sao Vbiz gửi lời chia buồn - Ảnh 1
Sáng ngày 13/6, Jun Phạm bất ngờ đổi ảnh trắng đen có hình 2 bố con và chia sẻ nỗi đau về sự ra đi của bố ruột

Sau khi cựu thành viên nhóm 365 thông báo tin buồn, nhiều người hâm mộ đã gửi lời động viên, mong anh sớm vượt qua nỗi đau mất mát. Nhiều sao Việt như Phạm Quỳnh Anh, Tóc Tiên, Anh Đức, Huỳnh Đông,... cũng đã gửi lời chia buồn, nhắn nhủ Jun Phạm giữ sức khỏe.

Jun Phạm đau buồn báo tin bố ruột qua đời, dàn sao Vbiz gửi lời chia buồn - Ảnh 2Jun Phạm đau buồn báo tin bố ruột qua đời, dàn sao Vbiz gửi lời chia buồn - Ảnh 3
Dàn sao và khán giả gửi lời chia buồn

Trước đó, bố ruột Jun Phạm từng nhiều lần xuất hiện cùng nam ca sĩ trong các chương trình hay Vlog. Mỗi khi xuất hiện, bố ruột của Jun Phạm luôn mang đến hình ảnh gần gũi, dung dị và sẵn sàng "bắt trend" cùng con trai. Sự duyên dáng, dễ thương của 2 bố con Jun Phạm luôn mang đến nguồn năng lượng tích cực với khán giả. 

Jun Phạm đau buồn báo tin bố ruột qua đời, dàn sao Vbiz gửi lời chia buồn - Ảnh 4
Jun Phạm đau buồn báo tin bố ruột qua đời, dàn sao Vbiz gửi lời chia buồn - Ảnh 5
Jun Phạm đau buồn báo tin bố ruột qua đời, dàn sao Vbiz gửi lời chia buồn - Ảnh 6
Trước đó, bố ruột Jun Phạm từng nhiều lần xuất hiện cùng nam ca sĩ trong các chương trình hay Vlog. Jun Phạm mất mẹ năm 20 tuổi, kể từ đó, bố anh gà trống nuôi con

Jun Phạm mất mẹ năm 20 tuổi, kể từ đó, bố anh gà trống nuôi con, 1 mình chăm sóc nam ca sĩ nên người và thành danh như ngày hôm nay. Jun Phạm từng chia sẻ bố là người sống nặng tình, hướng nội, kể từ khi vợ mất ông không đi thêm bước nữa chỉ ở vậy bên con trai. Nam ca sĩ và bố rất ít nói chuyện cùng nhau, tuy nhiên, khi gặp bế tắc trong cuộc sống, bố là người đầu tiên mà Jun Phạm tìm về tâm sự. Trên trang cá nhân của mình, Jun Phạm luôn dành 1 góc nhỏ cho bố thông qua những hình ảnh anh chụp cảnh sinh hoạt bình dị của bố tại nhà riêng.

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