Mới đây, sáng ngày 13/6, Jun Phạm bất ngờ đổi ảnh trắng đen có hình 2 bố con và chia sẻ nỗi đau về sự ra đi của bố ruột. Nam ca sĩ bộc bạch: "Cá nhân Jun định không muốn mọi người bận lòng nhưng biết rằng rất nhiều anh chị em bạn bè biết và thương bố Thu nên ngày hôm nay - 13/6/2023 sẽ là ngày tang cuối cùng của bố nên Jun xin thông báo sự mất mát lớn lao này của gia đình đến với toàn thể mọi người.

Bố Thu đã về trời thanh thản - nhẹ nhàng với sự có mặt đầy đủ của đại gia đình và bạn bè thân thiết là điều hạnh phúc nhất của con cháu. Tang lễ diễn ra bất ngờ và nhiều bối rối - kính mong anh chị em bạn bè hoan hỉ bỏ qua cho gia đình Jun và gửi đến bố Thu lời cầu nguyện yêu thương cùng nhiều niệm lành trên hành trình đến với cõi Phật A Di Đà!".