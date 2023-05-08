Xúc động lời hứa của chồng cũ dành cho cố NSƯT Hồng Vy trước ngày cô qua đời vì bạo bệnh

Hậu trường 08/05/2023 15:59

Sinh thời, nữ ca sĩ thường nhắc gia đình đừng khóc để chị đi nhẹ nhàng. Họ cũng đã có thời gian chuẩn bị tâm lý cho sự ra đi của Hồng Vy.

Ngày 5/5 vừa qua, thông tin NSƯT Hồng Vy - con gái của NSND Doãn Tần qua đời sau một thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư khiến nhiều người không khỏi xót xa. Sinh thời, Hồng Vy được đánh giá là một trong những giọng soprano hàng đầu tại TP.HCM những năm gần đây. Chị được đồng nghiệp đánh giá có giọng hát đẹp, kỹ thuật thanh nhạc tốt, có thể hát tốt các ca khúc trữ tình cách mạng Việt Nam kinh điển đến tác phẩm cổ điển thế giới.

Được biết, đám tang NSƯT Hồng Vy diễn ra từ 9h30' hôm nay tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (quận Gò Vấp, TP.HCM) và 13h cùng ngày tiến hành đưa linh cữu chị đi hỏa táng tại Trung tâm Bình Hưng Hòa.

Xúc động lời hứa của chồng cũ dành cho cố NSƯT Hồng Vy trước ngày cô qua đời vì bạo bệnh - Ảnh 1
Ngày 5/5 vừa qua, thông tin NSƯT Hồng Vy - con gái của NSND Doãn Tần qua đời sau một thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư khiến nhiều người không khỏi xót xa

Những ngày cuối đời, Hồng Vy được điều trị tại khu vực cách ly của Bệnh viện Quân y 175 (quận Gò Vấp). Cả đời hát nhạc cách mạng phục vụ quân đội và nhân dân, chị được đội ngũ y bác sĩ yêu thương, chăm sóc như người thân.  

Nữ nghệ sĩ thuê một căn nhà gần bệnh viện để tiện đi về. Tại đây, em gái Thanh Quý và mẹ nuôi - ca sĩ Minh Hồng túc trực chăm sóc nữ ca sĩ. Khi biết thời gian của mình không còn nhiều, Hồng Vy đã sống nhiệt huyết, lạc quan mỗi ngày. Chị nhớ đầy đủ từng giai đoạn cuộc đời, từ tuổi thơ, thanh xuân sôi nổi đến những năm tháng thành danh, làm vợ làm mẹ.

Xúc động lời hứa của chồng cũ dành cho cố NSƯT Hồng Vy trước ngày cô qua đời vì bạo bệnh - Ảnh 2
Chị Thanh Quý theo sát Chí Nam trong đám tang của mẹ em

Ngày 5/5, thấy Hồng Vy yếu, Thanh Quý nói: "Em đưa Nam sang gặp chị nhé". Chồng cũ nghệ sĩ liền đón con trai ở trường đưa đến gặp chị. Chí Nam - con trai Hồng Vy năm nay 13 tuổi, đang theo học tại Nhạc viện TP.HCM. Khi Hồng Vy và chồng cũ ly hôn, em sống với bố.

Những ngày trước đó, Chí Nam vừa ráo riết tập bài chuẩn bị thi học kỳ, vừa thường xuyên sang thăm, ở bên mẹ. Bố em cũng dõi theo quãng thời gian ngắn ngủi cuối cùng của vợ cũ. Khi bố con Chí Nam đến, nữ nghệ sĩ mãn nguyện vì được gặp con lần cuối. Chồng cũ hứa sẽ lo cho con luôn cả phần Hồng Vy để chị vững lòng, thanh thản ra đi. 

Xúc động lời hứa của chồng cũ dành cho cố NSƯT Hồng Vy trước ngày cô qua đời vì bạo bệnh - Ảnh 3
Em Chí Nam - con trai NSƯT Hồng Vy bên linh cữu mẹ

"Tôi trực tiếp chăm sóc Hồng Vy nên biết những ngày cuối cùng chị yếu chứ không nhiều đau đớn. Dù còn bao hoài bão âm nhạc dang dở, chị vẫn yên lòng khi biết con trai sẽ sống tốt trong sự yêu thương của bố và dì ruột. Vì Nam là động lực để chị Vy gắng sống mỗi ngày. Xong xuôi, chị nhắm mắt, xuôi tay" - Thanh Quý chia sẻ VietNamNet.

Tinh thần của Thanh Quý và em Chí Nam ổn, vững vàng. Họ đã có thời gian chuẩn bị tâm lý cho sự ra đi của Hồng Vy. Sinh thời, nữ ca sĩ thường nhắc gia đình đừng khóc để chị đi nhẹ nhàng. 

Xúc động lời hứa của chồng cũ dành cho cố NSƯT Hồng Vy trước ngày cô qua đời vì bạo bệnh - Ảnh 4

Em gái khóc nức nở khi đọc lời cảm tạ trong đám tang.

Dù vậy, gia đình, người thân khóc nghẹn phút sau cùng tiễn biệt Hồng Vy. Thanh Quý nước mắt lưng tròng, nói: "Không bao giờ tôi nghĩ đến ngày mình tiễn biệt chị gái trong cảnh đau đớn thế này. Chị thương mến của em, mấy chục năm qua, càng gần nhau em càng trân quý chị. Chị luôn dặn em và mọi người đừng khóc dù có ra sao. Ai khóc vì chị chứ riêng chị chẳng khóc. Bây giờ em tiễn biệt chị đi nhé".

Xót xa người thân, bạn bè tiễn đưa NSƯT Hồng Vy về nơi an nghỉ cuối cùng

Xót xa người thân, bạn bè tiễn đưa NSƯT Hồng Vy về nơi an nghỉ cuối cùng

Vào sáng ngày 8/5, đông đảo người thân và bạn bè có mặt từ sớm tại Nhà tang lễ quốc gia phía Nam (Quận Gò Vấp, TPH.CM) để phúng viếng, tiễn đưa NSƯT Hồng Vy về nơi an nghỉ cuối cùng.

Xem thêm
Từ khóa:   NS Hồng Vy nghệ sĩ Hồng Vy qua đời chồng cũ Hồng Vy

TIN MỚI NHẤT

Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tâm linh - Tử vi 22 phút trước
Tôi tá hỏa khi nghe tiếng chồng thở gấp, lần theo định vị đến nghĩa địa rồi phát hiện sự thật

Tôi tá hỏa khi nghe tiếng chồng thở gấp, lần theo định vị đến nghĩa địa rồi phát hiện sự thật

Tâm sự 22 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích tăng cường sức khỏe từ loại rau cải quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích tăng cường sức khỏe từ loại rau cải quen thuộc

Dinh dưỡng 52 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Đời sống 1 giờ 4 phút trước
Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

Đời sống 1 giờ 20 phút trước
Tử vi 49 ngày tới, Thần Tài gõ cửa, phúc khí dồi dào, 3 con giáp định sẵn giàu sang, tiền vàng dư dả, vận trình lên hương, thăng quan tiến chức

Tử vi 49 ngày tới, Thần Tài gõ cửa, phúc khí dồi dào, 3 con giáp định sẵn giàu sang, tiền vàng dư dả, vận trình lên hương, thăng quan tiến chức

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Đời sống 1 giờ 32 phút trước
Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 25/9/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 25/9/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Đời sống 2 giờ 19 phút trước
Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi