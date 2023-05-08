Sinh thời, nữ ca sĩ thường nhắc gia đình đừng khóc để chị đi nhẹ nhàng. Họ cũng đã có thời gian chuẩn bị tâm lý cho sự ra đi của Hồng Vy.

Ngày 5/5 vừa qua, thông tin NSƯT Hồng Vy - con gái của NSND Doãn Tần qua đời sau một thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư khiến nhiều người không khỏi xót xa. Sinh thời, Hồng Vy được đánh giá là một trong những giọng soprano hàng đầu tại TP.HCM những năm gần đây. Chị được đồng nghiệp đánh giá có giọng hát đẹp, kỹ thuật thanh nhạc tốt, có thể hát tốt các ca khúc trữ tình cách mạng Việt Nam kinh điển đến tác phẩm cổ điển thế giới. Được biết, đám tang NSƯT Hồng Vy diễn ra từ 9h30' hôm nay tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (quận Gò Vấp, TP.HCM) và 13h cùng ngày tiến hành đưa linh cữu chị đi hỏa táng tại Trung tâm Bình Hưng Hòa.

Ngày 5/5 vừa qua, thông tin NSƯT Hồng Vy - con gái của NSND Doãn Tần qua đời sau một thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư khiến nhiều người không khỏi xót xa Những ngày cuối đời, Hồng Vy được điều trị tại khu vực cách ly của Bệnh viện Quân y 175 (quận Gò Vấp). Cả đời hát nhạc cách mạng phục vụ quân đội và nhân dân, chị được đội ngũ y bác sĩ yêu thương, chăm sóc như người thân. Nữ nghệ sĩ thuê một căn nhà gần bệnh viện để tiện đi về. Tại đây, em gái Thanh Quý và mẹ nuôi - ca sĩ Minh Hồng túc trực chăm sóc nữ ca sĩ. Khi biết thời gian của mình không còn nhiều, Hồng Vy đã sống nhiệt huyết, lạc quan mỗi ngày. Chị nhớ đầy đủ từng giai đoạn cuộc đời, từ tuổi thơ, thanh xuân sôi nổi đến những năm tháng thành danh, làm vợ làm mẹ.

Chị Thanh Quý theo sát Chí Nam trong đám tang của mẹ em Ngày 5/5, thấy Hồng Vy yếu, Thanh Quý nói: "Em đưa Nam sang gặp chị nhé". Chồng cũ nghệ sĩ liền đón con trai ở trường đưa đến gặp chị. Chí Nam - con trai Hồng Vy năm nay 13 tuổi, đang theo học tại Nhạc viện TP.HCM. Khi Hồng Vy và chồng cũ ly hôn, em sống với bố. Những ngày trước đó, Chí Nam vừa ráo riết tập bài chuẩn bị thi học kỳ, vừa thường xuyên sang thăm, ở bên mẹ. Bố em cũng dõi theo quãng thời gian ngắn ngủi cuối cùng của vợ cũ. Khi bố con Chí Nam đến, nữ nghệ sĩ mãn nguyện vì được gặp con lần cuối. Chồng cũ hứa sẽ lo cho con luôn cả phần Hồng Vy để chị vững lòng, thanh thản ra đi. Em Chí Nam - con trai NSƯT Hồng Vy bên linh cữu mẹ "Tôi trực tiếp chăm sóc Hồng Vy nên biết những ngày cuối cùng chị yếu chứ không nhiều đau đớn. Dù còn bao hoài bão âm nhạc dang dở, chị vẫn yên lòng khi biết con trai sẽ sống tốt trong sự yêu thương của bố và dì ruột. Vì Nam là động lực để chị Vy gắng sống mỗi ngày. Xong xuôi, chị nhắm mắt, xuôi tay" - Thanh Quý chia sẻ VietNamNet. Tinh thần của Thanh Quý và em Chí Nam ổn, vững vàng. Họ đã có thời gian chuẩn bị tâm lý cho sự ra đi của Hồng Vy. Sinh thời, nữ ca sĩ thường nhắc gia đình đừng khóc để chị đi nhẹ nhàng.

Em gái khóc nức nở khi đọc lời cảm tạ trong đám tang. Dù vậy, gia đình, người thân khóc nghẹn phút sau cùng tiễn biệt Hồng Vy. Thanh Quý nước mắt lưng tròng, nói: "Không bao giờ tôi nghĩ đến ngày mình tiễn biệt chị gái trong cảnh đau đớn thế này. Chị thương mến của em, mấy chục năm qua, càng gần nhau em càng trân quý chị. Chị luôn dặn em và mọi người đừng khóc dù có ra sao. Ai khóc vì chị chứ riêng chị chẳng khóc. Bây giờ em tiễn biệt chị đi nhé".

Xót xa người thân, bạn bè tiễn đưa NSƯT Hồng Vy về nơi an nghỉ cuối cùng Vào sáng ngày 8/5, đông đảo người thân và bạn bè có mặt từ sớm tại Nhà tang lễ quốc gia phía Nam (Quận Gò Vấp, TPH.CM) để phúng viếng, tiễn đưa NSƯT Hồng Vy về nơi an nghỉ cuối cùng.

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