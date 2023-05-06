Trước khi qua đời, sự nghiệp của NSƯT Hồng Vy từng khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Mới đây, sau 4 năm chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác, NSƯT Hồng Vy đã ra đi ở tuổi 44 khiến nhiều đồng nghiệp, khán giả tiếc thương. NSƯT Hồng Vy sinh năm 1979 tại Hải Lăng, Quảng Trị, là con gái của cố NSND Doãn Tần và ca sĩ Minh Hồng. Trước khi qua đời, sự nghiệp của Hồng Vy từng gây ấn tượng với nhiều khán giả, dẫu phải trải qua 4 năm chiến đấu với bệnh ung thư nhưng nữ ca sĩ vẫn luôn giữ niềm đam mê với âm nhạc. NSƯT Hồng Vy qua đời sau 4 năm đấu tranh với bạo bệnh Thời còn đỉnh cao, NSƯT Hồng Vy là một trong những gương mặt nổi bật của dòng nhạc thính phòng, cách mạng. Với giọng hát đẹp và những nốt ngân cao vút, Hồng Vy từng giành rất nhiều giải thưởng trong lĩnh vực ca hát. Ba album riêng của Hồng Vy gồm Hoa lửa và Vy, Vinh quang Việt Nam và Giấc mơ mùa lá đều được đánh giá cao không chỉ trong dòng nhạc thính phòng mà còn cả ở mặt bằng chung của thị trường âm nhạc.

Khi làm chương trình ở Hà Nội, Hồng Vy từng cho biết dù hoạt động của ca sĩ thính phòng không có nhiều thuận lợi như nhiều ca sĩ của nhiều dòng nhạc khác, song cô luôn muốn được cất tiếng hát, để âm nhạc thính phòng mỗi lúc đến gần hơn với khán giả; và vì thế khi được sống cùng đam mê của mình, Hồng Vy không nề hà bất cứ việc gì, từ bán vé đến tổ chức chương trình... NSƯT Hồng Vy là một trong những gương mặt nổi bật của dòng nhạc thính phòng, cách mạng

Đang trên đà phát triển sự nghiệp, nữ ca sĩ phát hiện bệnh ung thư buồng trứng đã vào giai đoạn 4 vào tháng 6/2019. Không gục ngã, cô vẫn mạnh mẽ đối diện với bệnh tật, làm các công việc đi hát, đi dạy như thường nhật. Tuy gặp nghịch cảnh nhưng NSƯT Hồng Vy không quên chia sẻ với cộng đồng, với những nguời khó khăn. Cô từng tặng 10 triệu đồng cho các bệnh nhân nhí bị ung thư nặng tại Viện Huyết học Trung ương. Sau khi điều trị, Hồng Vy trở lại sân khấu và từng chia sẻ ca hát giúp mình khỏe lên và tháng 12.2020, cô cùng những người bạn thực hiện buổi hòa nhạc tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ ở Hà Nội. Nhiều đồng nghiệp tại Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch TP.HCM cũng bay ra để cùng ở bên Hồng Vy trong đêm diễn nhiều ý nghĩa này. NSƯT Hồng Vy gặp nghịch cảnh vẫn không quên chia sẻ việc tốt với cộng đồng Đến tháng 3/2021, chỉ số ung thư lại tăng dần, sức khoẻ của Hồng Vy dần suy giảm. Năm 2022, NSƯT Hồng Vy trở lại với MV Hà Nội 12 mùa hoa ra mắt đúng 8/3. Bài hát được cô thu âm ngay giữa đợt hóa trị đầu năm. Cô tâm sự ung thư tái phát lấy đi của mình một phần cơ thể nhưng vẫn không thể đánh gục cô lúc này. Sau thời gian này, sức khoẻ của cô yếu dần. Những ngày cuối đời, NSƯT Hồng Vy bị phù hai chân, tế bào ung thư di căn khắp cơ thể, ruột bị hoại tử.

Loạt sao Việt đau xót, bàng hoàng trước sự ra đi của NSƯT Hồng Vy ở tuổi 44 Nữ nghệ sĩ qua đời sau thời gian chống chọi với bệnh ung thư, hưởng dương 44 tuổi. Nhiều người vô cùng xót xa, bàng hoàng trước thông tin này.

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