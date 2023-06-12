Quý Bình nghẹn ngào thông báo 'tin buồn', dàn sao và khán giả đồng loạt gửi lời chia buồn

Hậu trường 12/06/2023 09:35

Mới đây, trên trang cá nhân, diễn viên Quý Bình thay ảnh đại diện đen để thông báo về tin tang sự.

Theo như chia sẻ, người mất chính là bố ruột của nam diễn viên. Anh nghẹn ngào viết: "Cả một đời Ba đã vất vả vì chín anh em tụi con rồi. Giờ Ba yên nghỉ Ba nhé!". Bài viết ngay khi đăng tải đã thu hút nhiều sự quan tâm từ các sao Vbiz, khán giả, bạn bè,... Mọi người đều gửi lời chia buồn đến gia đình nam diễn viên và mong muốn sớm vượt qua nỗi mất mát to lớn này.

Quý Bình nghẹn ngào thông báo 'tin buồn', dàn sao và khán giả đồng loạt gửi lời chia buồn - Ảnh 1
Anh nghẹn ngào viết: "Cả một đời Ba đã vất vả vì chín anh em tụi con rồi. Giờ Ba yên nghỉ Ba nhé!"

MC Quỳnh Hoa để lại bình luận: "Thương em! Xin cho chị được chia buồn cùng em và gia đình nhé"

MC Đại Nghĩa: "Chia buồn cùng em và gia đình nhé!"

MC Ngọc Tiên: "Cho e xin chia buồn cùng gia đình anh",...

Quý Bình nghẹn ngào thông báo 'tin buồn', dàn sao và khán giả đồng loạt gửi lời chia buồn - Ảnh 2
Dàn sao Vbiz gửi lời chia buồn

Diễn viên Quý Bình tên thật là Lê Ngọc Bình, sinh năm 1983 tại Hóc Môn - TP.HCM, là con thứ 8 trong gia đình có 9 anh chị em và không ai theo đuổi nghệ thuật.

Quý Bình có niềm đam mê với nghệ thuật ngay từ khi còn nhỏ nhưng bị gia đình phản đối. Phải mất một thời gian dài thuyết phục, sau này bố mẹ anh mới đồng ý.

Nam diễn viên được khán giả biết đến qua các bộ phim như: Nữ bác sĩ, Biệt thự trắng, Trà táo đỏ, Cá Rô, em yêu anh, Chuyện tình công ty quảng cáo, Quả tim máu, Xưởng 13...

Quý Bình nghẹn ngào thông báo 'tin buồn', dàn sao và khán giả đồng loạt gửi lời chia buồn - Ảnh 3
Quý Bình có niềm đam mê với nghệ thuật ngay từ khi còn nhỏ nhưng bị gia đình phản đối. Phải mất một thời gian dài thuyết phục, sau này bố mẹ anh mới đồng ý.

Ngoài diễn xuất, Quý Bình còn ghi dấu ấn với khán giả ở vai trò MC, ca sĩ và kinh doanh.

Về đời tư, Quý Bình từng công khai chuyện tình với diễn viên Lê Phương. Thế nhưng cuộc tình kéo dài 8 năm lại không mang tới kết thúc có hậu. Từ đó, nam diễn viên khá kín tiếng trong chuyện tình cảm.

Quý Bình nghẹn ngào thông báo 'tin buồn', dàn sao và khán giả đồng loạt gửi lời chia buồn - Ảnh 4
Ngày 14/12/2020, Quý Bình khiến nhiều người ái mộ anh bất ngờ khi tổ chức đám cưới linh đình tại TP.HCM

Vào đúng ngày 14/12/2020, Quý Bình khiến nhiều người ái mộ anh bất ngờ khi tổ chức đám cưới linh đình tại TP.HCM. Danh tính người bạn đời của anh là một người phụ nữ tài giỏi, sinh năm 1976 và là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Bất động sản Đảo Vàng - chị Nguyễn Ngọc Tiền. Vừa qua, cặp đôi cũng hạnh phúc chào đón quý tử đầu lòng.

Bà xã Quý Bình tiết lộ cách 'giữ lửa' hôn nhân, nói lý do chồng ít đồng hành với mình ở sự kiện

Bà xã Quý Bình tiết lộ cách 'giữ lửa' hôn nhân, nói lý do chồng ít đồng hành với mình ở sự kiện

Bên cạnh con đường nghệ thuật thành công, Quý Bình còn khiến khán giả ngưỡng mộ khi sở hữu cuộc sống hôn nhân viên mãn bên bà xã doanh nhân Ngọc Tiền.

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