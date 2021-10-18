'Jang Dong Gun Việt Nam' tiết lộ chuyện phân chia tài sản với vợ đại gia hậu ly hôn

Hậu trường 18/10/2021 16:13

Trương Minh Cường tiết lộ anh và vợ cũ không tranh chấp tài sản, giữ quan hệ tốt đẹp để chăm sóc hai con.

Khi tham gia chương trình Gõ cửa thăm nhà, Trương Minh Cường bất ngờ đã tiết lộ ly hôn với vợ gia đại gia ở Mỹ. Tài tử 7X và vợ ly thân từ 2017, hoàn tất thủ tục ly hôn vào đầu 10/2021. Trương Minh Cường sở hữu ngoại hình giống tài tử Jang Dong Gun của Hàn Quốc. Nhờ đó, anh được khán giả ưu ái gọi với biệt danh "Jang Dong Gun Việt Nam" hay "Vua quảng cáo" nhờ đắt show. 

'Jang Dong Gun Việt Nam' tiết lộ chuyện phân chia tài sản với vợ đại gia hậu ly hôn - Ảnh 1
Jang Dong Gun của Hàn Quốc (trái) và Trương Minh Cường có ngoại hình hao hao nhau.

 

Trong bài phỏng vấn mới đây với tờ Ngoisao.net, Trương Minh Cường nói rõ hơn về chuyện ly hôn. Trước đó, năm 2019, thông tin Trương Minh Cường ly hôn vợ đã râm ran trên mạng xã hội. Tuy nhiên, anh lên tiếng phủ nhận và cho biết cuộc sống hôn nhân vẫn hạnh phúc.

Nói về vấn đề này, nam diễn viên Gió nghịch mùa cho biết thời điểm năm 2019, hai vợ chồng anh vẫn đang ly thân, chưa ly hôn.

"Tôi từng phủ nhận chuyện ly hôn vì giai đoạn đó tôi bị trầm cảm ở mức độ nghiêm trọng. Ngày nào bác sĩ cũng phải chăm sóc, điều trị cho tôi nên tôi không muốn bị áp lực thêm bởi những thông tin bên ngoài nữa. Hồi đầu tháng 10 năm nay tôi và vợ cũ mới hoàn tất thủ tục ly hôn. Bản thân tôi cũng đã kiểm soát được chứng trầm cảm, tâm lý ổn định nên tôi quyết định chia sẻ rõ ràng", anh cho biết.

'Jang Dong Gun Việt Nam' tiết lộ chuyện phân chia tài sản với vợ đại gia hậu ly hôn - Ảnh 2
Trương Minh Cường và vợ hoàn tất thủ tục ly hôn vào đầu tháng 10 vừa qua.

 

Trương Minh Cường cũng làm rõ việc bản thân bị đồn thổi lấy vợ đại gia vì tiền. Nam diễn viên khẳng định "chưa bao giờ nhờ vả hay liên quan gì với bên vợ về tiền bạc". 

"Tôi khẳng định mình chưa từng nhòm ngó của cải, tài sản của vợ cũ. Thậm chí khi ly hôn tôi cũng không đòi chia chác gì với cô ấy cả", Trương Minh Cường cho biết. 

'Jang Dong Gun Việt Nam' tiết lộ chuyện phân chia tài sản với vợ đại gia hậu ly hôn - Ảnh 3
Trương Minh Cường của hiện tại.

 

Nói về mối quan hệ với vợ cũ, Trương Minh Cường cả hai ly hôn trong bình lặng, êm đẹp, không có gì ồn ào. Anh và vợ cũ giữ mối quan hệ tốt đẹp, thỉnh thoảng hội ngộ để cùng đưa các con đi ăn uống, vui chơi.

"Các cháu biết bố mẹ chia tay nhưng không bị sốc hay tổn thương gì, vẫn vui vẻ sinh hoạt như bình thường. 2 con không thiếu thốn hay mất đi tình thương yêu của ba mẹ, mọi thứ vẫn vậy, chỉ là giờ ba ở nhà khác", Trương Minh Cường tiết lộ thêm.

'Jang Dong Gun Việt Nam' tiết lộ chuyện phân chia tài sản với vợ đại gia hậu ly hôn - Ảnh 4
Anh và vợ cũ giữ mối quan hệ tốt đẹp.

 

Hiện, Trương Minh Cường vẫn độc thân, anh làm việc cho công ty xuất nhập khẩu của gia đình. Nam diễn viên dự định sẽ đón mẹ sang Mỹ sống cùng sau khi dịch covid-19 dịu xuống. 

Trương Minh Cường kết hôn cùng Thu Huyền - giám đốc nhân sự một công ty truyền thông lớn. Năm 2010, hai vợ chồng sang Mỹ định cư. Sau kết hôn, họ có hai con là bé trai Louis Trương Gia Bảo 11 tuổi và bé gái Mona Trương Bình Nhi 8 tuổi.

'Jang Dong Gun Việt Nam' bất ngờ xác nhận ly hôn vợ đại gia từ năm 2017

'Jang Dong Gun Việt Nam' bất ngờ xác nhận ly hôn vợ đại gia từ năm 2017

Tin đồn Trương Minh Cường ly hôn vợ đã rộ lên từ năm 2019 nhưng khi đó anh lên tiếng phủ nhận.

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