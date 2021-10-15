'Jang Dong Gun Việt Nam' bất ngờ xác nhận ly hôn vợ đại gia từ năm 2017

Hậu trường 15/10/2021 10:32

Tin đồn Trương Minh Cường ly hôn vợ đã rộ lên từ năm 2019 nhưng khi đó anh lên tiếng phủ nhận.

Trong tập 81 chương trình Gõ cửa thăm nhà, Thúy Nga có cuộc trò chuyện với diễn viên Trương Minh Cường - người có ngoại hình giống tài tử Jang Dong Gun của Hàn Quốc.

Nhờ đó, anh được khán giả ưu ái gọi với biệt danh "Jang Dong Gun Việt Nam" hay "Vua quảng cáo" nhờ đắt show. Tham gia chương trình, Trương Minh Cường bất ngờ xác nhận đã ly hôn bà xã đại gia từ năm 2017. 

'Jang Dong Gun Việt Nam' bất ngờ xác nhận ly hôn vợ đại gia từ năm 2017 - Ảnh 1
Jang Dong Gun của Hàn Quốc (trái) và Trương Minh Cường có ngoại hình hao hao nhau.

 

Thông tin này khiến nhiều người bất ngờ bởi năm 2019, thông tin Trương Minh Cường ly hôn vợ đã râm ran trên mạng xã hội. Tuy nhiên, anh lên tiếng phủ nhận và cho biết cuộc sống hôn nhân vẫn hạnh phúc.

Nam diễn viên cũng hé lộ lý do dẫn đến tin đồn trên vì anh đã đưa tài khoản cá nhân cho một vài người quen ở Việt Nam làm chứng nhận xác thực dẫn đến việc thông tin được lan truyền không chính xác.

"Jang Dong Gun Việt Nam" cho biết thêm, việc ly hôn với vợ cũng là nguyên nhân khiến anh bị trầm cảm. 

'Jang Dong Gun Việt Nam' bất ngờ xác nhận ly hôn vợ đại gia từ năm 2017 - Ảnh 2
Tài tử Việt xác nhận đã ly hôn vợ từ năm 2017.

 

"Đã bị trầm cảm rồi mới thấy sự khủng khiếp của nó, nó không có thuốc chữa. Mới đầu tôi chưa biết đó là trầm cảm, tôi bị stress khoảng thời gian khá dài.

Sau biến cố tôi ly hôn từ 4 năm trước, tôi ít tiếp xúc với bên ngoài nhiều, đến 2 - 3 năm gần đây tôi phải điều trị bằng thuốc. Lúc đó bản thân chưa biết trầm cảm là gì, đi kiểm tra bác sĩ cho thuốc uống tôi sử dụng mà cũng không biết đó là thuốc gì, và họ gọi lại tôi nhiều hơn từ 3 tháng, 1 tháng, 2 tuần, 1 tuần và mỗi ngày.

Gần 1 năm là tôi không uống thuốc nữa, tôi tự tìm cách đi xuyên qua nó, kiểm soát được sự nóng giận của mình", Trương Minh Cường kể lại quãng thời gian khó khăn. 

'Jang Dong Gun Việt Nam' bất ngờ xác nhận ly hôn vợ đại gia từ năm 2017 - Ảnh 3
Sau khi ly hôn anh bị trầm cảm.

 

Sau khi lấy lại cân bằng cuộc sống, Trương Minh Cường càng quan tâm sức khỏe tinh thần hơn, chọn các hoạt động như thiền, đi dạo công viên... để giải tỏa căng thẳng.

Khi được Thúy Nga hỏi đã bao lâu rồi không có bữa cơm gia đình, Trương Minh Cường trầm tư chia sẻ: "Tôi không còn nhớ hay không dám nhớ nữa rồi. Cuộc sống độc thân rất khó khăn. Ai cũng có khó khăn riêng, khó khăn của tôi so với nhiều người cũng chẳng là gì cả, nhưng tôi thấy thú vị và đáng".

'Jang Dong Gun Việt Nam' bất ngờ xác nhận ly hôn vợ đại gia từ năm 2017 - Ảnh 4
Tổ ấm của Trương Minh Cường.

 

Ngoài ra, anh còn tự hào kể lại quá trình thành công như ngày hôm nay: “10 năm hình thành là 10 năm tôi gặt hái được khá nhiều. Tới thời điểm tôi đi Mỹ đã đóng được năm mươi mấy quảng cáo, trong "khung giờ vàng" có 15 phút cho quảng cáo thì tôi có tới 5 cái khác nhau.

Thời điểm đó Việt Nam chưa có người đóng quảng cáo nhiều như vậy, dường như nó đã thành kỷ lục ở thời điểm đó. Cát sê đầu tiên của tôi chỉ có 300.000 đồng, đỉnh điểm sau này là 67.000 USD".

'Jang Dong Gun Việt Nam' bất ngờ xác nhận ly hôn vợ đại gia từ năm 2017 - Ảnh 5
Trương Minh Cường trong buổi trò chuyện với Thúy Nga.

 

Anh tự hào với sự thành công của bản thân, trân trọng tình cảm của khán giả nhưng sự nổi tiếng khiến không gian đời tư của nam diễn viên bị thu hẹp. Do đó, anh chọn giải pháp định cư bên Mỹ để lấy lại cân bằng cuộc sống. 

Từ một người đang kiếm hàng tỉ đồng, được hàng ngàn người săn đón, nam diễn viên bỏ lại tất cả xây dựng lại từ đầu. Cuộc đời anh bước sang chặng đường mới, có sóng gió, khó khăn, tuyệt vọng và không hề màu hồng như nhiều người nghĩ. Hiện tại vì dịch mẹ anh chưa thể qua Mỹ, nam diễn viên đang đếm ngược từng ngày đoàn tụ với mẹ: “Tôi chỉ còn mẹ và em trai ở Việt Nam thôi, ba tôi mất khi mẹ tôi mới 25 tuổi, tôi 7 tuổi còn em tôi mới hai tháng".

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