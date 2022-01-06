Huỳnh Phương (FAPTV) đăng đàn bức xúc khi bị đồn tai nạn qua đời, chỉ trích kẻ tung tin sai sự thật để câu like

Hậu trường 06/01/2022 11:27

Huỳnh Phương chính thức lên tiếng đính chính thông tin mình qua đời sau tai nạn, tỏ rõ sự bức xúc.

Mới đây trên mạng xã hội truyền tai nhau thông tin diễn viên Huỳnh Phương (FAP TV) qua đời do tai nạn giao thông. Bức ảnh được đăng tải là hình ảnh một chiếc ô tô trắng đã méo mó do tai nạn kèm dòng caption: “2021 đã qua có lẽ sẽ là một năm mất mát đối với nghệ sĩ! R.I.P Huỳnh Phương Fap TV.

Không chỉ nêu đích danh tên của nam diễn viên, bài đăng còn để hai bức ảnh của anh bên cạnh hình ảnh chiếc ô tô.

Huỳnh Phương (FAPTV) đăng đàn bức xúc khi bị đồn tai nạn qua đời, chỉ trích kẻ tung tin sai sự thật để câu like - Ảnh 1

 Huỳnh Phương bị cư dân mạng ác ý tung tin qua đời sau tai nạn giao thông

Trước thông tin được đưa ra, rất nhiều khán giả bàng hoàng, gửi lời chia buồn sâu sắc phía dưới phần bình luận mà chưa hề biết tính xác thực của vụ việc. Trước tin đồn vô căn cứ này, đích thân Huỳnh Phương đã lên tiếng đính chính làm rõ thông tin.

Anh cũng tỏ ra vô cùng bức xúc khi đang yên lành lại vướng phải tin đồn thất thiệt. Huỳnh Phương lên án những kẻ tung tin sai sự thật chỉ để câu like, câu view rẻ tiền, làm hoang mang dư luận và ảnh hưởng tới bản thân mình.

Huỳnh Phương (FAPTV) đăng đàn bức xúc khi bị đồn tai nạn qua đời, chỉ trích kẻ tung tin sai sự thật để câu like - Ảnh 2

 Anh đăng đàn bày tỏ rõ sự bức xúc khi bị đưa ra để câu like, câu view

Rồi làm vậy chi ta. Hết bể nợ. Tự tử. Rồi chết. Tính ra tui nhiều mạng quá. Đúng là ở trong rừng an toàn hơn là ở trên mạng", Huỳnh Phương đăng đàn để thông báo cho fan hâm mộ yên tâm rằng mình vẫn bình yên và không có chuyện gì xấu xảy ra với anh.

Huỳnh Phương (FAPTV) đăng đàn bức xúc khi bị đồn tai nạn qua đời, chỉ trích kẻ tung tin sai sự thật để câu like - Ảnh 3

 Ngô Kiến Huy, Thái Vũ cũng phải "bó tay" trước thông tin này

Đặc biệt, Ngô Kiến Huy, Thái Vũ cũng tỏ ra phẫn nộ trước hành động sai trái của người tung tin đồn với Huỳnh Phương. “Vậy cũng làm được nữa hả”, Thái Vũ bình luận dưới bài đăng của Huỳnh Phương, thể hiện sự bất bình với cư dân mạng ác ý chỉ muốn lợi dụng tên tuổi nghệ sĩ để câu like, câu view.

Huỳnh Phương (FAPTV) đăng đàn bức xúc khi bị đồn tai nạn qua đời, chỉ trích kẻ tung tin sai sự thật để câu like - Ảnh 4

Đây cũng không phải lần đầu tiên Huỳnh Phương dính phải lùm xùm như thế này. Tình cũ Sĩ Thanh cho biết anh có khá nhiều “mạng” khi liên tục bị đồn thổi những thông tin như vỡ nợ, tự tử, tuy nhiên tất cả những điều trên hoàn toàn không phải sự thật.

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