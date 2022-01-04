Ngô Kiến Huy lộ vẻ ngoài xanh xao và gầy rộc qua camera của 'team qua đường'

Sao Việt 04/01/2022 10:47

Thân hình gầy gò và gương mặt xanh xao của Ngô Kiến Huy khiến fan không khỏi lo lắng.

Ngô Kiến Huy là cái tên hot luôn nhận được nhiều sự chú ý từ phía người hâm mộ và khán giả. Xuất phát điểm từ vai trò một ca sĩ, hiện tại Ngô Kiến Huy còn được biết đến với vai trò 1 MC đắt show. Chính vì thường xuyên xuất hiện trước khán giả, nên Ngô Kiến Huy luôn phải chăm chút hình ảnh của bản thân một cách chỉn chu nhất.

Ngô Kiến Huy lộ vẻ ngoài xanh xao và gầy rộc qua camera của 'team qua đường' - Ảnh 1

Từng sở hữu vóc dáng “màu mỡ”, tuy nhiên thời gian qua Ngô Kiến Huy tích cực xuất hiện trong phòng tập thể hình cũng như luyện tập tại nhà để có được vẻ ngoài săn chắc, hấp dẫn hơn. Tuy nhiên, hình ảnh mới nhất của anh qua ống kính quay trộm của "team qua đường" lại khiến khán giả bất ngờ xen lẫn lo lắng. 

Ngô Kiến Huy lộ vẻ ngoài xanh xao và gầy rộc qua camera của 'team qua đường' - Ảnh 2 

Theo đó, một tài khoản TikTok đã đăng tải đoạn video ghi lại khoảnh khắc Ngô Kiến Huy được người hâm mộ tặng quà. Không còn vẻ điển trai thường thấy, giọng ca Truyền Thái Y xuất hiện với gương mặt có phần hốc hác và thần sắc kém tươi tắn.

Ngô Kiến Huy lộ vẻ ngoài xanh xao và gầy rộc qua camera của 'team qua đường' - Ảnh 3

  Ngô Kiến Huy lộ vẻ ngoài xanh xao và gầy rộc qua camera của 'team qua đường' - Ảnh 4 

Phần mặt của Ngô Kiến Huy hốc hác hẳn đi, khuôn cằm dài ra. Vẫn là “nụ cười thương hiệu” thế nhưng có vẻ Ngô Kiến Huy đã kém sắc hơn trước rất nhiều. Vẻ phong độ của anh giờ đã bị thay thế bằng thân hình gầy guộc, cánh tay và đôi chân khẳng khiu đáng lo ngại.

 Ngô Kiến Huy lộ vẻ ngoài xanh xao và gầy rộc qua camera của 'team qua đường' - Ảnh 5

Đây không phải lần đầu tiên giọng ca Truyền thái y đăng tải hình ảnh để lộ thân hình khá "mỏng" cùng đôi chân khẳng khiu. Có những thời điểm, Ngô Kiến Huy liên tục trồi sụt cân nặng. Anh từng chia sẻ đã cố ép cân để phù hợp với vai diễn giả gái trong một dự án phim.

Ngô Kiến Huy lộ vẻ ngoài xanh xao và gầy rộc qua camera của 'team qua đường' - Ảnh 6

 Ngô Kiến Huy lộ vẻ ngoài xanh xao và gầy rộc qua camera của 'team qua đường' - Ảnh 7

 Ngô Kiến Huy lộ vẻ ngoài xanh xao và gầy rộc qua camera của 'team qua đường' - Ảnh 8 

Mặc dù hiện tại vẫn giữ được vẻ điển trai vốn có, nhưng nhiều người hi vọng Ngô Kiến Huy sẽ cố gắng giữ sức khỏe để đảm bảo được công việc. Và hơn hết, fan hâm mộ hi vọng nam diễn viên sẽ không cố gắng giảm cân nữa.

Ngô Kiến Huy lộ vẻ ngoài xanh xao và gầy rộc qua camera của 'team qua đường' - Ảnh 9 
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