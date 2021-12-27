Những vụ ly hôn 'hoang mang' của Sao Việt trong năm 2021: Người đấu tố 'tơi bời khói lửa', người văn minh làm bạn khiến Fan 'đẩy thuyền' quay lại

Sao Việt 27/12/2021 16:13

Năm 2021 nhiều cặp đôi của Vbiz gây tiếc nuối khi xác nhận ly hôn sau nhiều năm chung sống hạnh phúc.

Ca sĩ chuyển giới Lâm Khánh Chi 

Phi Hùng - chồng ca sĩ chuyển giới Lâm Khánh Chi bất ngờ xác nhận trên trang cá nhân vào ngày 10/12 cả hai "đường ai nấy đi" sau 4 năm chung sống.

Về phía Lâm Khánh Chi, sau khi chồng thông báo ly hôn, nữ ca sĩ chỉ đăng dòng trạng thái buồn bã: "Rồi cuối cùng tui cũng bị dính chưởng, một năm thật là buồn chán. Rất nhiều điều xui xẻo, áp lực đến với tui. Nghẹn lòng". Cả hai đều từ chối chia sẻ thêm về nguyên nhân ly hôn, quyết định chia tay nhau trong êm đẹp.

Những vụ ly hôn 'hoang mang' của Sao Việt trong năm 2021: Người đấu tố 'tơi bời khói lửa', người văn minh làm bạn khiến Fan 'đẩy thuyền' quay lại - Ảnh 1
Tháng 1/2018, Lâm Khánh Chi tổ chức đám cưới với ông xã kém 8 tuổi Trần Phi Hùng. 

Ca sĩ Đan Trường 

Tháng 7 vừa qua, do những khác biệt trong suy nghĩ và cuộc sống, anh Bo Đan Trường và bà xã Thuỷ Tiên đã chính thức công bố ly hôn khiến người hâm mộ tiếc nuối. Hai vợ chồng sống cách xa nhau khi vợ con ở Mỹ còn Đan Trường chủ yếu ở Việt Nam khiến cho những nỗ lực hàn gắn trở nên khó khăn. Cả hai quyết định chia tay nhau trong hoà bình, văn minh.

Những vụ ly hôn 'hoang mang' của Sao Việt trong năm 2021: Người đấu tố 'tơi bời khói lửa', người văn minh làm bạn khiến Fan 'đẩy thuyền' quay lại - Ảnh 2
Những vụ ly hôn 'hoang mang' của Sao Việt trong năm 2021: Người đấu tố 'tơi bời khói lửa', người văn minh làm bạn khiến Fan 'đẩy thuyền' quay lại - Ảnh 3
Hậu ly hôn, cặp đôi vẫn thường xuyên xuất hiện ngọt ngào bên nhau 

Được biết ca sỹ Đan Trường và nữ doanh nhân Thủy Tiên vẫn thường xuyên đưa con trai đi chơi, cả hai đều cư xử với nhau rất nhẹ nhàng và kết thúc 8 năm bên nhau trong êm đẹp.

Diễn viên Hoàng Anh 

Hoàng Anh và bà xã Quỳnh Như ly hôn vào đầu năm 2021, có thể nói đây là vụ ly hôn ồn ào nhất showbiz Việt. Trước khi xác nhận với truyền thông thì cả hai đều đã sống ly thân trong nhiều tháng.

Những vụ ly hôn 'hoang mang' của Sao Việt trong năm 2021: Người đấu tố 'tơi bời khói lửa', người văn minh làm bạn khiến Fan 'đẩy thuyền' quay lại - Ảnh 4

 Trưa 6/1, diễn viên Hoàng Anh thông báo chính thức ly hôn vợ sau 3 năm chung sống. 

Những vụ ly hôn 'hoang mang' của Sao Việt trong năm 2021: Người đấu tố 'tơi bời khói lửa', người văn minh làm bạn khiến Fan 'đẩy thuyền' quay lại - Ảnh 5
 Hiện tại, Quỳnh Như sống cùng con gái tại bang California, Mỹ.

 

Quỳnh Như - vợ cũ Hoàng Anh thường xuyên đăng đàn tố nam diễn viên tệ bạc, ngoại tình, không có trách nhiệm với con cái, trong khi đó, Hoàng Anh phủ nhận mọi việc. Theo nam diễn viên chia sẻ, nguyên nhân ly hôn đến từ những rạn nứt không thể hàn gắn trong quan hệ vợ chồng, và phủ nhận chuyện có người thứ 3 chen chân vào cuộc sống gia đình.

 

Những vụ ly hôn 'hoang mang' của Sao Việt trong năm 2021: Người đấu tố 'tơi bời khói lửa', người văn minh làm bạn khiến Fan 'đẩy thuyền' quay lại - Ảnh 6
  Hậu chia tay, cặp đôi liên tục đấu tố, chỉ trích nhau trên mạng xã hội.

 

Diễn viên Hoàng Yến

Mới đây nữ diễn viên lên tiếng xác nhận chuyện đổ vỡ trong cuộc hôn nhân lần 4 với chồng trẻ và có quyết định ly hôn của tòa án vào 31/3/2020.

Dù nữ diễn viên cố gắng giấu kín việc chia tay, tuy nhiên người chồng thứ 4 đã nhiều lần thách thức, livestream nói chuyện riêng tư.

Những vụ ly hôn 'hoang mang' của Sao Việt trong năm 2021: Người đấu tố 'tơi bời khói lửa', người văn minh làm bạn khiến Fan 'đẩy thuyền' quay lại - Ảnh 7
Những vụ ly hôn 'hoang mang' của Sao Việt trong năm 2021: Người đấu tố 'tơi bời khói lửa', người văn minh làm bạn khiến Fan 'đẩy thuyền' quay lại - Ảnh 8
Hoàng Yến và chồng cũ thứ 4 

Hoàng Yến cũng nhiều lần chia sẻ về cuộc sống hiện tại. Cô cho hay, dù làm mẹ đơn thân ở tuổi U50 nhưng không cảm thấy tự ti hay tổn thương mà sống vui vẻ, yêu thương bản thân và chăm sóc những người xung quanh. 

Hoa hậu Đặng Thu Thảo

Mới đây, phía đại diện Hoa hậu Đặng Thu Thảo đã chính thức lên tiếng xác nhận ly hôn với ông xã doanh nhân với truyền thông. Cả hai gửi đơn lên Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang vào tháng 4/2021. 

Người đẹp Cần Thơ kết hôn cùng doanh nhân Phúc Thành sau 3 năm hẹn hò, đến ngày 4/11/2021, Hoa hậu Đại dương 2014 đăng bài viết khá dài khẳng định đã ly hôn với chồng. Lý do theo Đặng Thu Thảo chia sẻ lúc cô mang bầu chồng đã ngoại tình, bị người thứ ba hăm dọa. Chồng cũ còn đánh nàng Hậu khiến cô hoảng loạn. 

Những vụ ly hôn 'hoang mang' của Sao Việt trong năm 2021: Người đấu tố 'tơi bời khói lửa', người văn minh làm bạn khiến Fan 'đẩy thuyền' quay lại - Ảnh 9
 Đặng Thu Thảo và ông xã doanh nhân về chung nhà vào tháng 11/2018.
Những vụ ly hôn 'hoang mang' của Sao Việt trong năm 2021: Người đấu tố 'tơi bời khói lửa', người văn minh làm bạn khiến Fan 'đẩy thuyền' quay lại - Ảnh 10

 Cuối năm 2020, Đặng Thu Thảo sinh 2 con trai sinh đôi và đặt tên ở nhà là Andy và Tony.

 

Những vụ ly hôn 'hoang mang' của Sao Việt trong năm 2021: Người đấu tố 'tơi bời khói lửa', người văn minh làm bạn khiến Fan 'đẩy thuyền' quay lại - Ảnh 11
 Hiện tại, Đặng Thu Thảo là người chịu trách nhiệm chăm sóc, nuôi nấng 2 con.

Ảnh: Internet

Hậu ồn ào trưởng FC 'gây hấn' nhiều 'chị đại', Khánh Vân 'sánh bước' cùng 'mẹ chồng' Thanh Hằng, thần thái thế nào mà khiến netizen quên luôn scandal?

Hậu ồn ào trưởng FC 'gây hấn' nhiều 'chị đại', Khánh Vân 'sánh bước' cùng 'mẹ chồng' Thanh Hằng, thần thái thế nào mà khiến netizen quên luôn scandal?

Mới đây, Siêu mẫu Thanh Hằng cùng Hoa hậu Khánh Vân đã trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn khi làm vedette trong BST “Sillage” của NTK Ivan Trần.

Xem thêm
Từ khóa:   lâm khánh chi ly hôn chồng trẻ lí do đan trường ly hôn hoa hậu đặng thu thảo ly hôn

TIN MỚI NHẤT

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 27 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 57 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 1 giờ 27 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tâm sự 1 giờ 57 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Tâm sự Eva 2 giờ 27 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Tâm sự Eva 2 giờ 57 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 3 giờ 27 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"