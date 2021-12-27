Những vụ ly hôn 'hoang mang' của Sao Việt trong năm 2021: Người đấu tố 'tơi bời khói lửa', người văn minh làm bạn khiến Fan 'đẩy thuyền' quay lại

Về phía Lâm Khánh Chi, sau khi chồng thông báo ly hôn, nữ ca sĩ chỉ đăng dòng trạng thái buồn bã: "Rồi cuối cùng tui cũng bị dính chưởng, một năm thật là buồn chán. Rất nhiều điều xui xẻo, áp lực đến với tui. Nghẹn lòng". Cả hai đều từ chối chia sẻ thêm về nguyên nhân ly hôn, quyết định chia tay nhau trong êm đẹp.

Phi Hùng - chồng ca sĩ chuyển giới Lâm Khánh Chi bất ngờ xác nhận trên trang cá nhân vào ngày 10/12 cả hai "đường ai nấy đi" sau 4 năm chung sống.

Tháng 7 vừa qua, do những khác biệt trong suy nghĩ và cuộc sống, anh Bo Đan Trường và bà xã Thuỷ Tiên đã chính thức công bố ly hôn khiến người hâm mộ tiếc nuối. Hai vợ chồng sống cách xa nhau khi vợ con ở Mỹ còn Đan Trường chủ yếu ở Việt Nam khiến cho những nỗ lực hàn gắn trở nên khó khăn. Cả hai quyết định chia tay nhau trong hoà bình, văn minh.

Hậu ly hôn, cặp đôi vẫn thường xuyên xuất hiện ngọt ngào bên nhau

Được biết ca sỹ Đan Trường và nữ doanh nhân Thủy Tiên vẫn thường xuyên đưa con trai đi chơi, cả hai đều cư xử với nhau rất nhẹ nhàng và kết thúc 8 năm bên nhau trong êm đẹp.

Diễn viên Hoàng Anh

Hoàng Anh và bà xã Quỳnh Như ly hôn vào đầu năm 2021, có thể nói đây là vụ ly hôn ồn ào nhất showbiz Việt. Trước khi xác nhận với truyền thông thì cả hai đều đã sống ly thân trong nhiều tháng.

Trưa 6/1, diễn viên Hoàng Anh thông báo chính thức ly hôn vợ sau 3 năm chung sống. Hiện tại, Quỳnh Như sống cùng con gái tại bang California, Mỹ.

Quỳnh Như - vợ cũ Hoàng Anh thường xuyên đăng đàn tố nam diễn viên tệ bạc, ngoại tình, không có trách nhiệm với con cái, trong khi đó, Hoàng Anh phủ nhận mọi việc. Theo nam diễn viên chia sẻ, nguyên nhân ly hôn đến từ những rạn nứt không thể hàn gắn trong quan hệ vợ chồng, và phủ nhận chuyện có người thứ 3 chen chân vào cuộc sống gia đình.

Hậu chia tay, cặp đôi liên tục đấu tố, chỉ trích nhau trên mạng xã hội.

Diễn viên Hoàng Yến



Mới đây nữ diễn viên lên tiếng xác nhận chuyện đổ vỡ trong cuộc hôn nhân lần 4 với chồng trẻ và có quyết định ly hôn của tòa án vào 31/3/2020.

Dù nữ diễn viên cố gắng giấu kín việc chia tay, tuy nhiên người chồng thứ 4 đã nhiều lần thách thức, livestream nói chuyện riêng tư.

Hoàng Yến và chồng cũ thứ 4

Hoàng Yến cũng nhiều lần chia sẻ về cuộc sống hiện tại. Cô cho hay, dù làm mẹ đơn thân ở tuổi U50 nhưng không cảm thấy tự ti hay tổn thương mà sống vui vẻ, yêu thương bản thân và chăm sóc những người xung quanh.

Hoa hậu Đặng Thu Thảo

Mới đây, phía đại diện Hoa hậu Đặng Thu Thảo đã chính thức lên tiếng xác nhận ly hôn với ông xã doanh nhân với truyền thông. Cả hai gửi đơn lên Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang vào tháng 4/2021.

Người đẹp Cần Thơ kết hôn cùng doanh nhân Phúc Thành sau 3 năm hẹn hò, đến ngày 4/11/2021, Hoa hậu Đại dương 2014 đăng bài viết khá dài khẳng định đã ly hôn với chồng. Lý do theo Đặng Thu Thảo chia sẻ lúc cô mang bầu chồng đã ngoại tình, bị người thứ ba hăm dọa. Chồng cũ còn đánh nàng Hậu khiến cô hoảng loạn.

Đặng Thu Thảo và ông xã doanh nhân về chung nhà vào tháng 11/2018.

Cuối năm 2020, Đặng Thu Thảo sinh 2 con trai sinh đôi và đặt tên ở nhà là Andy và Tony.

Hiện tại, Đặng Thu Thảo là người chịu trách nhiệm chăm sóc, nuôi nấng 2 con.

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