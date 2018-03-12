Hương Giang khoe chân dài thẳng tắp ở trung tâm thương mại, được khán giả Thái Lan vây xin chụp ảnh

Hậu trường 12/03/2018 11:20

Dù ăn mặc giản dị nhưng Hương Giang vẫn thu hút sự chú ý bởi thần thái sang chảnh của một Hoa hậu. Cô được nhiều khán giả Thái Lan yêu mến và xin chụp ảnh cùng.

Từ một chàng trai bị kỳ thị vì mang tâm hồn con gái, Hương Giang đã quyết tâm vượt lên số phận để sống thật với giới tính của mình. Sau một hành trình dài cố gắng không ngừng nghỉ, may mắn đã mỉm cười với người đẹp khi cô xuất sắc đăng quang Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018, được tổ chức tại Thái Lan vào tối 9/3.

Hương Giang khoe chân dài thẳng tắp ở trung tâm thương mại, được khán giả Thái Lan vây xin chụp ảnh - Ảnh 1
Tối 9/3, Hương Giang đăng quang Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 đầy thuyết phục - Ảnh: Internet

Mang trên mình trọng trách lớn của một đương kim Hoa hậu, Hương Giang chưa thể về nước ngay mà phải nán lại một thời gian để nhận nhiệm vụ mới. Cô bận rộn với những buổi gặp gỡ báo chí quốc tế hay giao lưu một số nhân vật quan trọng. 

Mới đây, Hương Giang tranh thủ thời gian buổi tối để đi mua sắm, ăn uống tại một trung tâm thương mại tại Pattaya. Người đẹp xuất hiện giản dị với váy jeans đen và áo thun cùng màu. Tuy không ăn vận lộng lẫy như trên sân khấu nhưng Hương Giang vẫn gây chú ý bởi vẻ đẹp cuốn hút, đôi chân thẳng tắp và chiều cao nổi bật. Cô được nhiều khán giả Thái Lan nhận ra và xin chụp ảnh cùng.

Hương Giang khoe chân dài thẳng tắp ở trung tâm thương mại, được khán giả Thái Lan vây xin chụp ảnh - Ảnh 2
Hương Giang tranh thủ đi mua sắm trước khi về Việt Nam - Ảnh: Internet
Hương Giang khoe chân dài thẳng tắp ở trung tâm thương mại, được khán giả Thái Lan vây xin chụp ảnh - Ảnh 3
Hương Giang ăn mặc giản dị, khoe đôi chân dài thẳng tắp - Ảnh: Internet
Hương Giang khoe chân dài thẳng tắp ở trung tâm thương mại, được khán giả Thái Lan vây xin chụp ảnh - Ảnh 4
Một số khán giả nhận ra Hương Giang và xin chụp ảnh cùng - Ảnh: Internet
Hương Giang khoe chân dài thẳng tắp ở trung tâm thương mại, được khán giả Thái Lan vây xin chụp ảnh - Ảnh 5
Hương Giang khoe chân dài thẳng tắp ở trung tâm thương mại, được khán giả Thái Lan vây xin chụp ảnh - Ảnh 6
Hương Giang chiếm được nhiều tình cảm của người hâm mộ Thái Lan - Ảnh: Internet
Hương Giang khoe chân dài thẳng tắp ở trung tâm thương mại, được khán giả Thái Lan vây xin chụp ảnh - Ảnh 7
Hương Giang khoe chân dài thẳng tắp ở trung tâm thương mại, được khán giả Thái Lan vây xin chụp ảnh - Ảnh 8
Hương Giang khoe chân dài thẳng tắp ở trung tâm thương mại, được khán giả Thái Lan vây xin chụp ảnh - Ảnh 9
Hương Giang khoe chân dài thẳng tắp ở trung tâm thương mại, được khán giả Thái Lan vây xin chụp ảnh - Ảnh 10
Hương Giang từ chối đi xe riêng của ban tổ chức, chọn phương tiện công cộng để di chuyển - Ảnh: Internet
Không ngờ Hoa hậu Hương Giang lại phản ứng thế này khi được nghệ sĩ Trung Dân chúc mừng

Không ngờ Hoa hậu Hương Giang lại phản ứng thế này khi được nghệ sĩ Trung Dân chúc mừng

Được nghệ sĩ Trung Dân gửi lời chúc mừng sau khi đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018, Hương Giang Idol đã có phản ứng bất ngờ.

Xem thêm
Từ khóa:   Hương Giang Hương Giang đăng quang Hoa hậu Hoa hậu Hương Giang

TIN MỚI NHẤT

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Đời sống 33 phút trước
Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Dinh dưỡng 59 phút trước
TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Đời sống 1 giờ 27 phút trước
3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Đời sống 1 giờ 36 phút trước
Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Đời sống 1 giờ 48 phút trước
NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đời sống 1 giờ 53 phút trước
An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

Đời sống 2 giờ 25 phút trước
Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Sao quốc tế 2 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42