Hương Giang khoe chân dài thẳng tắp ở trung tâm thương mại, được khán giả Thái Lan vây xin chụp ảnh

Dù ăn mặc giản dị nhưng Hương Giang vẫn thu hút sự chú ý bởi thần thái sang chảnh của một Hoa hậu. Cô được nhiều khán giả Thái Lan yêu mến và xin chụp ảnh cùng.

Từ một chàng trai bị kỳ thị vì mang tâm hồn con gái, Hương Giang đã quyết tâm vượt lên số phận để sống thật với giới tính của mình. Sau một hành trình dài cố gắng không ngừng nghỉ, may mắn đã mỉm cười với người đẹp khi cô xuất sắc đăng quang Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018, được tổ chức tại Thái Lan vào tối 9/3.

Tối 9/3, Hương Giang đăng quang Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 đầy thuyết phục - Ảnh: Internet

Mang trên mình trọng trách lớn của một đương kim Hoa hậu, Hương Giang chưa thể về nước ngay mà phải nán lại một thời gian để nhận nhiệm vụ mới. Cô bận rộn với những buổi gặp gỡ báo chí quốc tế hay giao lưu một số nhân vật quan trọng.

Mới đây, Hương Giang tranh thủ thời gian buổi tối để đi mua sắm, ăn uống tại một trung tâm thương mại tại Pattaya. Người đẹp xuất hiện giản dị với váy jeans đen và áo thun cùng màu. Tuy không ăn vận lộng lẫy như trên sân khấu nhưng Hương Giang vẫn gây chú ý bởi vẻ đẹp cuốn hút, đôi chân thẳng tắp và chiều cao nổi bật. Cô được nhiều khán giả Thái Lan nhận ra và xin chụp ảnh cùng.

Hương Giang tranh thủ đi mua sắm trước khi về Việt Nam - Ảnh: Internet

Hương Giang ăn mặc giản dị, khoe đôi chân dài thẳng tắp - Ảnh: Internet

Một số khán giả nhận ra Hương Giang và xin chụp ảnh cùng - Ảnh: Internet

Hương Giang chiếm được nhiều tình cảm của người hâm mộ Thái Lan - Ảnh: Internet

Hương Giang từ chối đi xe riêng của ban tổ chức, chọn phương tiện công cộng để di chuyển - Ảnh: Internet

Không ngờ Hoa hậu Hương Giang lại phản ứng thế này khi được nghệ sĩ Trung Dân chúc mừng Được nghệ sĩ Trung Dân gửi lời chúc mừng sau khi đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018, Hương Giang Idol đã có phản ứng bất ngờ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/huong-giang-khoe-chan-dai-thang-tap-o-trung-tam-thuong-mai-duoc-khan-gia-thai-lan-vay-xin-chup-anh-274635.html