Hương Giang khoe chân dài thẳng tắp ở trung tâm thương mại, được khán giả Thái Lan vây xin chụp ảnh

Dù ăn mặc giản dị nhưng Hương Giang vẫn thu hút sự chú ý bởi thần thái sang chảnh của một Hoa hậu. Cô được nhiều khán giả Thái Lan yêu mến và xin chụp ảnh cùng.
- Nóng: Thí sinh Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 không phục chiến thắng của Hương Giang
- Đàm Vĩnh Hưng khoe Hương Giang hứa điều này với anh
Từ một chàng trai bị kỳ thị vì mang tâm hồn con gái, Hương Giang đã quyết tâm vượt lên số phận để sống thật với giới tính của mình. Sau một hành trình dài cố gắng không ngừng nghỉ, may mắn đã mỉm cười với người đẹp khi cô xuất sắc đăng quang Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018, được tổ chức tại Thái Lan vào tối 9/3.
Mang trên mình trọng trách lớn của một đương kim Hoa hậu, Hương Giang chưa thể về nước ngay mà phải nán lại một thời gian để nhận nhiệm vụ mới. Cô bận rộn với những buổi gặp gỡ báo chí quốc tế hay giao lưu một số nhân vật quan trọng.
Mới đây, Hương Giang tranh thủ thời gian buổi tối để đi mua sắm, ăn uống tại một trung tâm thương mại tại Pattaya. Người đẹp xuất hiện giản dị với váy jeans đen và áo thun cùng màu. Tuy không ăn vận lộng lẫy như trên sân khấu nhưng Hương Giang vẫn gây chú ý bởi vẻ đẹp cuốn hút, đôi chân thẳng tắp và chiều cao nổi bật. Cô được nhiều khán giả Thái Lan nhận ra và xin chụp ảnh cùng.