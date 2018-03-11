Nóng: Thí sinh Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 không phục chiến thắng của Hương Giang

Dòng trạng thái ngờ vực về chiến thắng của Hương Giang Idol vừa được Hoa hậu chuyển giới người Mexico chia sẻ cách đây không lâu đang khiến dư luận xôn xao.
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Vượt qua nhiều thí sinh tài năng và xinh đẹp trên khắp thế giới, Hương Giang Idol xuất sắc giành vương miện Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018. Cô đã khiến hàng triệu khán giả tự hào về chiến thắng lịch sử này. Nhiều báo nước ngoài cũng đưa tin về chiến thắng thuyết phục của đại diện của Việt Nam.
Tuy nhiên, mới đây trên trang Instagram cá nhân, Hoa hậu chuyển giới Mexico 2017 khiến công chúng hoang mang trước hành động bất ngờ của mình. Cụ thể, Anahi Christobal Altuzar chia sẻ ảnh của Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 – Hương Giang kèm dòng trạng thái đầy hoài nghi: “La Nueva Reyna? (Tạm dịch: Nữ hoàng mới đây sao?)". Chưa hết, người đẹp này còn để biểu tượng khó hiểu.
Không chỉ đại diện Mexico, người đẹp Argentina Sofia Laqcua cũng tỏ thái độ không hài lòng về kết quả. Chân dài này đã để lại biểu tượng phẫn nộ bên dưới bài viết đưa tin Hương Giang đăng quang.