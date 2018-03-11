Nóng: Thí sinh Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 không phục chiến thắng của Hương Giang

Hậu trường 11/03/2018 15:29

Dòng trạng thái ngờ vực về chiến thắng của Hương Giang Idol vừa được Hoa hậu chuyển giới người Mexico chia sẻ cách đây không lâu đang khiến dư luận xôn xao.

Vượt qua nhiều thí sinh tài năng và xinh đẹp trên khắp thế giới, Hương Giang Idol xuất sắc giành vương miện Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018. Cô đã khiến hàng triệu khán giả tự hào về chiến thắng lịch sử này. Nhiều báo nước ngoài cũng đưa tin về chiến thắng thuyết phục của đại diện của Việt Nam.

Nóng: Thí sinh Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 không phục chiến thắng của Hương Giang - Ảnh 1
Hương Giang nhận được sự chúc mừng của Á hậu 1 và Á hậu 2 khi đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi - Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, mới đây trên trang Instagram cá nhân, Hoa hậu chuyển giới Mexico 2017 khiến công chúng hoang mang trước hành động bất ngờ của mình. Cụ thể, Anahi Christobal Altuzar chia sẻ ảnh của Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 – Hương Giang kèm dòng trạng thái đầy hoài nghi: “La Nueva Reyna? (Tạm dịch: Nữ hoàng mới đây sao?)". Chưa hết, người đẹp này còn để biểu tượng khó hiểu.

Nóng: Thí sinh Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 không phục chiến thắng của Hương Giang - Ảnh 2
Đại diện Mexico chỉ dừng chân tại top 12 của cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 - Ảnh: Zing

Không chỉ đại diện Mexico, người đẹp Argentina Sofia Laqcua cũng tỏ thái độ không hài lòng về kết quả. Chân dài này đã để lại biểu tượng phẫn nộ bên dưới bài viết đưa tin Hương Giang đăng quang.

Nóng: Thí sinh Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 không phục chiến thắng của Hương Giang - Ảnh 3
Trước luồng dư luận hoài nghi về chiến thắng của đại diện Việt Nam, rất nhiều khán giả vẫn cho rằng đây là kết quả vô cùng thuyết phục - Ảnh: FBNV
Không ngờ Hoa hậu Hương Giang lại phản ứng thế này khi được nghệ sĩ Trung Dân chúc mừng

Không ngờ Hoa hậu Hương Giang lại phản ứng thế này khi được nghệ sĩ Trung Dân chúc mừng

Được nghệ sĩ Trung Dân gửi lời chúc mừng sau khi đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018, Hương Giang Idol đã có phản ứng bất ngờ.

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