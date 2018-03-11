Không ngờ Hoa hậu Hương Giang lại phản ứng thế này khi được nghệ sĩ Trung Dân chúc mừng

Ít ngày qua, thông tin Hương Giang Idol đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 đang tràn ngập khắp các mặt báo và trang mạng xã hội. Cô trở thành niềm tự hào của khán giả Việt Nam khi xuất sắc vượt qua rất nhiều thí sinh tài năng và xinh đẹp để giành chiếc vương miện danh giá.

Hương Giang khiến bạn bè, đồng nghiệp và khán giả Việt vỡ òa hạnh phúc khi đăng quang tại Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 - Ảnh: Internet

Đại diện của Việt Nam nhận được vô số lời chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp cùng những người hâm mộ đã luôn yêu mến và dõi theo cô trong suốt cuộc thi. Đáng chú ý nhất là lời chúc của nghệ sĩ Trung Dân đến Hương Giang Idol. Đây là điều khá bất ngờ vì trước đó, nam nghệ sĩ từng xích mích với tân Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế vì cho rằng cô đã hỗn láo, xúc phạm mình khi quay gameshow chung. Thậm chí, có thông tin cả hai đã "từ mặt" nhau.