Không ngờ Hoa hậu Hương Giang lại phản ứng thế này khi được nghệ sĩ Trung Dân chúc mừng

Được nghệ sĩ Trung Dân gửi lời chúc mừng sau khi đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018, Hương Giang Idol đã có phản ứng bất ngờ.
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Ít ngày qua, thông tin Hương Giang Idol đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 đang tràn ngập khắp các mặt báo và trang mạng xã hội. Cô trở thành niềm tự hào của khán giả Việt Nam khi xuất sắc vượt qua rất nhiều thí sinh tài năng và xinh đẹp để giành chiếc vương miện danh giá.
Đại diện của Việt Nam nhận được vô số lời chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp cùng những người hâm mộ đã luôn yêu mến và dõi theo cô trong suốt cuộc thi. Đáng chú ý nhất là lời chúc của nghệ sĩ Trung Dân đến Hương Giang Idol. Đây là điều khá bất ngờ vì trước đó, nam nghệ sĩ từng xích mích với tân Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế vì cho rằng cô đã hỗn láo, xúc phạm mình khi quay gameshow chung. Thậm chí, có thông tin cả hai đã "từ mặt" nhau.
Nhận được lời chúc này, Hương Giang vô cùng vui mừng. Cô nhanh chóng gửi lời cảm ơn nghệ sĩ Trung Dân vì những lời khen ngợi và chúc mừng đáng quý của bậc tiền bối.