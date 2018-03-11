Không ngờ Hoa hậu Hương Giang lại phản ứng thế này khi được nghệ sĩ Trung Dân chúc mừng

Hậu trường 11/03/2018 13:51

Được nghệ sĩ Trung Dân gửi lời chúc mừng sau khi đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018, Hương Giang Idol đã có phản ứng bất ngờ.

Ít ngày qua, thông tin Hương Giang Idol đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 đang tràn ngập khắp các mặt báo và trang mạng xã hội. Cô trở thành niềm tự hào của khán giả Việt Nam khi xuất sắc vượt qua rất nhiều thí sinh tài năng và xinh đẹp để giành chiếc vương miện danh giá.

Không ngờ Hoa hậu Hương Giang lại phản ứng thế này khi được nghệ sĩ Trung Dân chúc mừng - Ảnh 1
Hương Giang khiến bạn bè, đồng nghiệp và khán giả Việt vỡ òa hạnh phúc khi đăng quang tại Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 - Ảnh: Internet

Đại diện của Việt Nam nhận được vô số lời chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp cùng những người hâm mộ đã luôn yêu mến và dõi theo cô trong suốt cuộc thi. Đáng chú ý nhất là lời chúc của nghệ sĩ Trung Dân đến Hương Giang Idol. Đây là điều khá bất ngờ vì trước đó, nam nghệ sĩ từng xích mích với tân Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế vì cho rằng cô đã hỗn láo, xúc phạm mình khi quay gameshow chung. Thậm chí, có thông tin cả hai đã "từ mặt" nhau.

Nhận được lời chúc này, Hương Giang vô cùng vui mừng. Cô nhanh chóng gửi lời cảm ơn nghệ sĩ Trung Dân vì những lời khen ngợi và chúc mừng đáng quý của bậc tiền bối.

Không ngờ Hoa hậu Hương Giang lại phản ứng thế này khi được nghệ sĩ Trung Dân chúc mừng - Ảnh 2
Hương Giang kính cẩn gửi lời cảm ơn đến nghệ sĩ Trung Dân - Ảnh: FBNV
Không ngờ Hoa hậu Hương Giang lại phản ứng thế này khi được nghệ sĩ Trung Dân chúc mừng - Ảnh 3
Hành động bất ngờ của nghệ sĩ Trung Dân và thái độ của Hương Giang chứng tỏ mọi khúc mắc trong quá khứ đã được gỡ bỏ - Ảnh: Internet

Không ngờ Hoa hậu Hương Giang lại phản ứng thế này khi được nghệ sĩ Trung Dân chúc mừng - Ảnh 4

Không ngờ Hoa hậu Hương Giang lại phản ứng thế này khi được nghệ sĩ Trung Dân chúc mừng - Ảnh 5
Không chỉ tài năng, cách cư xử của Hoa hậu Hương Giang cũng nhận được phản ứng tích cực từ cư dân mạng - Ảnh: FBNV
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Đúng ra là nghệ danh Hương Giang của tân Hoa hậu chuyển giới hiện tại chính là bắt nguồn từ việc cô nàng khi trước đã mượn chứng minh thư của chị gái mình để tham gia Việt Nam Idol.

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