Hương Giang bị choáng trong ngày trở về: 'Không thể tin nổi vào mắt mình nữa'

Hương Giang vừa đăng những dòng chia sẻ đầu tiên sau khi được fan Việt chào đón nồng nhiệt ở sân bay.

Tuy đã hơn một tuần sau khi lập nên kỳ tích khó tin tại Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 nhưng mãi đến hôm nay Hương Giang mới có thể về nước để chung vui cùng người hâm mộ. Nhiều ngày qua, cô nán lại Thái Lan để nhận nhiệm vụ mới, tham gia các chương trình truyền hình và gặp gỡ một số nhân vật quan trọng. Hương Giang chụp ảnh cùng fan tại sân bay ở Thái Lan - Ảnh: FBNV Theo dự kiến, đúng 5h chiều 16/3 tân Hoa hậu sẽ hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất nhưng cuối cùng cô đã về trễ 3 tiếng do bị hoãn giờ bay. Tuy nhiên, tất cả khán giả đều tự bảo nhau kiên nhẫn chờ đợi giây phút cô gái đẹp nhất cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 xuất hiện.

Và trong thời khắc hội ngộ, Hương Giang không giấu nỗi sự xúc động khi lần đầu tiên được thấy hàng ngàn khán giả đồng thanh gọi tên mình. Trên trang cá nhân, người đẹp liên tục gửi lời cảm ơn và xin lỗi đến fan sau khi rời khỏi sân bay. Hương Giang xúc động với màn chào đón nồng nhiệt của fan - Ảnh: FBNV "Quá hạnh phúc và choáng ngợp, không còn từ nào để diễn tả cảm xúc của Giang lúc này! Vì chuyến bay bị delay nên mọi người đã phải chờ Giang gần 3 tiếng đồng hồ, Giang không thể nghĩ khi bước ra cả sân bay như vỡ oà, đông kín không có chỗ để di chuyển.

Các anh chị phóng viên hôm nay vất vả rồi, Giang không nghĩ mình lại được yêu thương tới như vậy. Vì quá đông và hỗn loạn nên Giang không thể dừng lại để chụp ảnh cùng mọi người, xin lỗi mọi người rất nhiều! Cảm ơn người thân, bạn bè, các anh chị phóng viên, các anh chị tiếp viên hải quan nhân viên sân bay đã đón và tạo điều kiện cho Giang!", Hương Giang viết. Tân Hoa hậu diện áo dài truyền thống của Việt Nam trong ngày trở về - Ảnh: Saostar Fan vây kín sân bay chờ đón Hương Giang - Ảnh: FBNV Vậy là sau hành trình dài nỗ lực không mệt mỏi, chàng trai bị kỳ thị giới tính năm nào giờ đây đã trở thành một viên ngọc sáng của cộng đồng người chuyển giới khắp năm châu. Không chỉ vậy, tân Hoa hậu cũng được hàng triệu fan Việt yêu mến và dành sự quan tâm đặc biệt. Nhiều người tin rằng, Hương Giang chắc hẳn sẽ còn tiếp tục thành công hơn nữa trong tương lai. Cô sẽ là người mở đường cho cộng đồng người chuyển giới làm nên nhiều kỳ tích tại các đấu trường Quốc tế.

Lộ lý do bất ngờ khiến Hoa hậu Hương Giang quyết đòi về nước sớm hơn lịch trình Người hâm mộ vây kín để xin chữ ký khi bắt gặp Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 – Hương Giang tại sân bay Thái Lan.

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