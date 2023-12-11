Hotgirl Hạnh Sino khoe bụng bầu đôi vượt mặt ở tháng thứ 8, lần đầu cho ông xã doanh nhân lộ diện!

Tháng 12/2022, Hạnh Sino gây bất ngờ khi bí mật lên xe hoa với chồng doanh nhân. Dù về chung một nhà nhưng nữ ca sĩ khá kín tiếng về chuyện đời tư và hiếm khi chia sẻ ông xã trên mạng xã hội.

Hạnh Sino từng là một trong những hot girl đời đầu nổi tiếng của Hà Nội.Có thời gian Hạnh Sino lập nhóm nhạc B.Sily cùng hai cô bạn thân là hot girl Huyền Baby và Emily. Tháng 12/2022, Hạnh Sino gây bất ngờ khi bí mật lên xe hoa với chồng doanh nhân. Dù về chung một nhà nhưng nữ ca sĩ khá kín tiếng về chuyện đời tư và hiếm khi chia sẻ ông xã trên mạng xã hội. Vừa qua, nữ ca sĩ hạnh phúc khoe mang thai con đầu lòng sau 1 năm kết hôn. Mới đây nhất, nàng hotgirl đình đám lần đầu tung bộ ảnh bầu vượt mặt ở tháng thứ 8. Đặc biệt, lần này cô cũng khoe cận mặt chồng và cho biết đang mang thai đôi.

Mới đây nhất, nàng hotgirl đình đám lần đầu tung bộ ảnh bầu vượt mặt ở tháng thứ 8 Hạnh Sino nói cô hạnh phúc khi vẫn được nhiều bạn bè khen xinh đẹp, quyến rũ ở những tháng cuối thai kỳ. Nữ ca sĩ cho biết những tháng đầu khi bụng còn nhỏ, cô vẫn làm việc bình thường. Sau đó mới tập trung nghỉ ngơi, dưỡng thai và giữ sức khỏe chuẩn bị cho việc sinh nở. 'Tôi may mắn có chồng tâm lý. Anh luôn động viên, hỗ trợ tôi mọi thứ cần thiết trong suốt thai kỳ' - Hạnh Sino cho hay. Người đẹp lần đầu công khai diện mạo của ông xã doanh nhân Người đẹp còn cho biết thêm, lúc biết sắp chào đón 2 con đến với thế giới này, vợ chồng cô vui sướng ngất ngây cả tuần. Dù bầu song thai sắp tới ngày lâm bồn cô vẫn quyết định thực hiện bộ ảnh kỷ niệm, lan tỏa niềm vui đến mọi người và để sau này khoe với các con nữa.

Tháng cuối thai kỳ này, nữ ca sĩ luôn học hỏi, tham khảo thêm các kiến thức về dinh dưỡng, cách chăm sóc sức khỏe cho mẹ và bé để sẵn sàng làm mẹ. Đặc biệt cô còn chủ động ăn nhiều hơn để 2 con yêu trong bụng phát triển tốt nhất. Mặc dù vậy Hạnh Sino vẫn thấy may mắn vì vóc dáng của cô không phát tướng khi chỉ có vòng 2 lớn lên trông thấy. Hạnh Sino dự định sau khi sinh nở, đợi cặp sinh đôi cứng cáp, cô sẽ trở lại làng giải trí. "Chắc chắn tôi không theo chồng bỏ cuộc chơi đâu" - ca sĩ nói. Người đẹp còn cho biết thêm, lúc biết sắp chào đón 2 con đến với thế giới này, vợ chồng cô vui sướng ngất ngây cả tuần Vợ chồng Hạnh Sino có 4 năm hẹn hò bí mật trước khi tiến tới hôn nhân. Nói về việc giữ kín chuyện đời tư, Hạnh Sino nói: 'Từ trước đến giờ, tôi ngại chia sẻ chuyện đời tư, sợ gây ồn ào. Là nghệ sĩ, tôi chỉ mong khán giả nhớ đến mình qua những sản phẩm, dự án nghệ thuật. Thời điểm này, tôi hạnh phúc viên mãn nhất nên quyết định thực hiện bộ ảnh kỷ niệm, lan tỏa niềm vui đến mọi người, sau này khoe với các con nữa'. Dù bầu song thai sắp tới ngày lâm bồn cô vẫn quyết định thực hiện bộ ảnh kỷ niệm, lan tỏa niềm vui đến mọi người và để sau này khoe với các con nữa Nói về việc giữ kín chuyện đời tư, Hạnh Sino nói: 'Từ trước đến giờ, tôi ngại chia sẻ chuyện đời tư, sợ gây ồn ào'

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