Siêu mẫu Hà Anh xác nhận đang mang thai nhóc tỳ thứ 2, phản ứng của con gái đầu gây chú ý

Hậu trường 02/12/2023 18:43

Trên trang cá nhân mới đây, siêu mẫu Hà Anh đã chính thức thông báo mang thai con thứ hai.

Trên trang cá nhân mới đây, siêu mẫu Hà Anh đã chính thức thông báo mang thai con thứ hai. Nữ siêu mẫu cũng có chia sẻ: "Gia đình 3 người năm tới sẽ thành? Một vài chuyến đi cuối năm trước khi kết thúc. Hãy cùng nhau tận hưởng khoảng thời gian “bình yên” trước khi chào đón thêm thành viên mới vào gia đình nhỏ của mình vào năm sau nhé".

Bên dưới phần bình luận, nhiều người cũng đã gửi lời chúc mừng đến gia đình nữ siêu mẫu về tin vui này.

Siêu mẫu Hà Anh xác nhận đang mang thai nhóc tỳ thứ 2, phản ứng của con gái đầu gây chú ý - Ảnh 1
Siêu mẫu Hà Anh xác nhận mang thai nhóc tỳ thứ hai

Bên cạnh đó, siêu mẫu Hà Anh cũng đã xả kho bộ ảnh hạnh phúc bên gia đình. Gây chú ý chính là khoảnh khắc con gái lớn hôn vào bụng của mẹ. Đặc biệt, ông xã của nữ siêu mẫu dường như cũng rất hạnh phúc khi gia đình sắp có thành viên mới.

Sau khi sinh con, siêu mẫu Hà Anh tạm gác lại sự nghiệp, dành rất nhiều thời gian để chăm sóc, nuôi dạy con cái. Cũng bởi vì vậy mà con gái Myla càng lớn càng hiểu chuyện, cô bé không chỉ xinh xắn mà còn thông minh, đáng yêu bởi phương pháp giáo dục khoa học, hiện đại và yêu thương từ mẹ của mình.

Siêu mẫu Hà Anh xác nhận đang mang thai nhóc tỳ thứ 2, phản ứng của con gái đầu gây chú ý - Ảnh 2Siêu mẫu Hà Anh xác nhận đang mang thai nhóc tỳ thứ 2, phản ứng của con gái đầu gây chú ý - Ảnh 3
Khoảnh khắc con gái lớn hôn vào bụng của mẹ

Trên trang cá nhân của mình, Hà Anh lại thi thoảng chia sẻ những câu chuyện đáng yêu, gần gũi của Myla. Cô bé đang trong độ tuổi mới lớn nên có nhiều điều khác lạ. Với Hà Anh, nhẹ nhàng vẫn luôn là cách để cô yêu thương và dạy bảo con cái. Cụ thể, theo nữ siêu mẫu, có những suy nghĩ của trẻ con mà người lớn cảm thấy rất khó hiểu.

Tuy nhiên nếu chịu khó lắng nghe, quan sát, bạn sẽ biết rằng con cũng có cảm xúc của riêng mình. Người lớn không nên áp đặt và bắt ép bé phải nghe lời. Thay vào đó, hãy từ từ tìm hiểu và giúp con nhận ra cảm xúc của chính con. 

Siêu mẫu Hà Anh xác nhận đang mang thai nhóc tỳ thứ 2, phản ứng của con gái đầu gây chú ý - Ảnh 4
Loạt ảnh của gia đình Hà Anh đang thu hút nhiều sự chú ý

Hiện tại, siêu mẫu Hà Anh dành rất nhiều thời gian để chăm sóc, nuôi dạy con cái. Cũng bởi vì vậy mà con gái Myla càng lớn càng hiểu chuyện, cô bé không chỉ xinh xắn mà còn thông minh, đáng yêu bởi phương pháp giáo dục khoa học, hiện đại và yêu thương từ mẹ của mình. 

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