HOT: Đỗ Mỹ Linh lộ ảnh đeo nhẫn kim cương 'khủng', sắp lên xe hoa chăng?

Hậu trường 16/01/2022 11:55

Đi ăn cùng nhóm bạn, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh bị soi chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út. Á hậu Thúy An còn hỏi: "Tay ải tay ai đây nì. Chắc sắp được ăn cưới".

Tối 15/1, hội bạn thân là Hoa hậu - Á hậu như Hoa hậu Thùy Tiên, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Á hậu Thúy An và Hoa khôi Huỳnh Thúy Vi tụ tập ăn uống tại một nhà hàng sang trọng. Đỗ Mỹ Linh trở thành nhân vật được chú ý nhất khi lộ chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út.

Nhiều người cho rằng, nàng hậu 9X chuẩn bị lên xe hoa sau 6 năm đăng quang. Tin đồn này được củng cố "chắc nịch" hơn khi Á hậu Thúy An còn chụp cận cảnh chiếc nhẫn trên tay Đỗ Mỹ Linh và viết: "Tay ải tay ai đây nì. Chắc sắp được ăn cưới".

HOT: Đỗ Mỹ Linh lộ ảnh đeo nhẫn kim cương 'khủng', sắp lên xe hoa chăng? - Ảnh 1
HOT: Đỗ Mỹ Linh lộ ảnh đeo nhẫn kim cương 'khủng', sắp lên xe hoa chăng? - Ảnh 2

 

Qua câu nói này, người hâm mộ càng tin rằng, Đỗ Mỹ Linh đã nhận lời cầu hôn và sắp lên xe hoa trong năm nay.

"Cứ tưởng Phương Nga sẽ nổ sớm, ai dè Đỗ Mỹ Linh"; "Chấn động đêm khuya"; "Ai rồi cũng phải lấy chồng thôi, chúc mừng cô ấy"; "Chúc mừng chị"... là những bình luận của cư dân mạng.

Tuy nhiên, phía Đỗ Mỹ Linh vẫn chưa đưa ra bất cứ phát ngôn gì trước đồn đoán sắp kết hôn.

Đỗ Mỹ Linh đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016. Là người kín tiếng trong chuyện tình cảm, Đỗ Mỹ Linh chưa từng công khai mối tình nào.

HOT: Đỗ Mỹ Linh lộ ảnh đeo nhẫn kim cương 'khủng', sắp lên xe hoa chăng? - Ảnh 3
HOT: Đỗ Mỹ Linh lộ ảnh đeo nhẫn kim cương 'khủng', sắp lên xe hoa chăng? - Ảnh 4

 

Lần duy nhất cô lộ ảnh hẹn hò là vào năm 2019. Khi đó, Đỗ Mỹ Linh từng bị lộ ảnh tình tứ bên thiếu gia Bảo Hưng - em trai BTV Ngọc Trinh. Song cả đôi bên đều không lên tiếng trước tin đồn tình ái.tháng 9/2021, mỹ nhân xác nhận đã có người yêu với báo giới.

"Tôi đang trong một mối quan hệ nghiêm túc. Cả hai đang vui vẻ tìm hiểu đối phương", Hoa hậu Việt Nam chia sẻ trên tờ Dân Việt.

HOT: Đỗ Mỹ Linh lộ ảnh đeo nhẫn kim cương 'khủng', sắp lên xe hoa chăng? - Ảnh 5

 

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cũng chia sẻ thêm về hình mẫu bạn trai lý tưởng. Theo cô, trước đây, cô có những chuẩn mực nhất định dành cho người mình sẽ yêu. Thế nhưng, “khi con người càng trưởng thành, càng trải qua nhiều thứ, mình hiểu đâu mới là điều mình thực sự cần. Với Linh, một anh chàng ấm áp, hiểu chuyện là đã rất tốt rồi".

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