'Hồng nhan bạc phận' vận vào người những mỹ nhân tên Oanh trong Vbiz

Sau 4 năm im ắng, năm 2020, nữ diễn viên đã có màn tái xuất màn ảnh nhỏ khá thành công khi đóng Linh “tiểu tam” trong phim "Đừng bắt em phải quên".

Dù ít khi đóng chính, cũng không xuất hiện quá nhiều nhưng NSƯT Kim Oanh vẫn để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả bởi những vai diễn chanh chua, đanh đá trong nhiều bộ phim truyền hình đình đám. Có thể kể đến các vai diễn như Mây trong ''Sóng ở đáy sông'', Tuyết trong ''Những ngọn nến trong đêm'' hay Ló trong ''Ma làng''...

Nếu như trong phim, Kim Oanh khiến khán giả "chỉ nhìn thôi đã ghét" thì ở ngoài đời, chị là người hài hước, vui vẻ và dễ gần. Nhờ lối sống đơn giản, hài hước và chăm chỉ luyện tập , ở tuổi U50, Kim Oanh vẫn giữ được vóc dáng cân đối, quyến rũ cùng với khuôn mặt xinh xắn, ăn hình.

Vóc dáng chuẩn của nữ diễn viên Kim Oanh.

Nữ diễn viên có gương mặt tươi tắn, rạng rỡ, trẻ hơn tuổi thật của mình.

Thời gian gần đây, nữ diễn viên ''Hãy nói lời yêu'' thường xuyên chia sẻ hình ảnh chị chơi golf cùng hội bạn bè thân thiết. Chị cũng dành nhiều thời gian thư giãn bằng cách đọc sách, nhất là những cuốn nói về nghề đạo diễn, sân khấu kịch...

Diễn viên Phương Oanh

Phương Oanh được khán giả biết đến qua các vai diễn trong phim truyền hình như: Quỳnh Búp Bê, Lời thì thầm từ quá khứ, Ngược chiều nước mắt, Lặng yên dưới vực sâu, Cô gái nhà người ta, Lựa chọn số phận,...

Phương Oanh sở hữu nhan sắc xinh đẹp, kiều diễm.

Ngoài sự nghiệp, chuyện tình cảm của Phương Oanh cũng khiến công chúng dành sự quan tâm đặc biệt. Năm 2020, Phương Oanh công khai hẹn hò nhưng không tiết lộ danh tính bạn trai. Sau đó không lâu, cô ẩn ý việc chia tay với bạn trai.

Trong thời gian quen nhau, Phương Oanh thường xuyên đăng tải khoảnh khắc ngọt ngào của cả 2 trên mạng xã hội.

Mỗi khi bắt đầu mối quan hệ tình cảm, cô đều đặt nhiều kỳ vọng. Tuy nhiên, hai người quyết định chia tay vì có nhiều vấn đề chưa phù hợp. Mới đây, mối quan hệ giữa Shark Bình và Phương Oanh đang là tâm điểm gây chú ý trên mạng xã hội. Cô bất ngờ bị công chúng chỉ trích cho rằng là người thứ 3 xen vào cuộc hôn nhân của Shark Bình. Tuy nhiên, nữ diễn viên đã lên tiếng xác nhận cô và Shark Bình đến với nhau khi cả hai đang độc thân.

Mối tình giữa Phương Oanh và Shark Bình gây xôn xao mạng xã hội trong thời gian gần đây.

Diễn viên, MC Hoàng Oanh

Thành công trên con đường nghệ thuật nhưng đường tình duyên của diễn viên phim Tháng năm rực rỡ cũng khá lận đận. Mối tình đầu tiên của Hoàng Oanh là Hồ Minh Ngọc – chàng trai được mệnh danh là hotboy quảng cáo vì sở hữu ngoại hình điển trai và nam tính. Tuy nhiên, sau khoảng hơn 5 năm yêu nhau, Hoàng Oanh và Hồ Minh Ngọc đường ai nấy đi, khép lại mối tình đẹp kéo dài từ thuở còn ngồi trên ghế nhà trường.

Hoàng Oanh và Hồ Minh Ngọc được đánh giá rất xứng đôi "trai tài gái sắc".

Cuộc tình thứ 2 của MC Hoàng Oanh là mối tình 3 năm ngọt ngào với diễn viên Huỳnh Anh – người kém cô 2 tuổi. Nhưng dù có khoảng thời gian "nửa bước không rời", năm 2017, Hoàng Oanh và Huỳnh Anh thông báo chia tay khiến nhiều khán giả không khỏi tiếc nuối.

Mối tình ngọt ngào với diễn viên Huỳnh Anh.

Nữ MC xinh đẹp và tài năng công khai hẹn hò với bạn trai ngoại quốc Jack Cole. Sau 2 năm tìm hiểu, Hoàng Oanh và Jack Cole quyết định đi đến hôn nhân với một đám cưới hoành tráng, nổi bật nhất trong showbiz vào đầu tháng 12/2019.

Lễ cưới của MC Hoàng Oanh và bạn trai Jack Cole từng nổi bật nhất trong showbiz vào đầu tháng 12/2019.

Cuộc sống hôn nhân của MC Hoàng Oanh tưởng sẽ trải đầy hoa hồng với "ngôi nhà và những đứa trẻ", ngập tiếng cười hạnh phúc thì bất chợt tối 11/4/2022, Jack Cole chia sẻ thông tin cả hai đã ly hôn khiến nhiều khán giả, người hâm mộ bất ngờ.