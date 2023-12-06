Hôn nhân viên mãn hơn 3 thập kỉ của cặp đôi vàng làng nghệ thuật miền Bắc: Đều là Đại tá, sự nghiệp thành công

Nghệ sĩ Minh Tuấn từng khẳng định, lấy vợ cùng nghề là hạnh phúc lớn nhất, cùng ăn cơm lính, ở môi trường lính, cả hai hiểu nhau đến mức không cần nói cũng hiểu đối phương cần gì.

Đảm nhận vai bố mẹ của Luyến trong phim "Cuộc đời vẫn đẹp sao", NSƯT Minh Tuấn và NSND Ngọc Thư khiến khán giả cảm thấy khó chịu khi mang tư tưởng trọng nam khinh nữ, sẵn sàng đánh đập con gái khi không đáp ứng yêu cầu của mình. Ít ai biết, cả 2 diễn viên ngoài đời là đôi vợ chồng thật và cuộc hôn nhân vô cùng viên mãn. NSND Ngọc Thư và NSƯT Minh Tuấn từng công tác tại Nhà hát Kịch nói Quân đội và mang quân hàm đại tá.

Đảm nhận vai bố mẹ của Luyến trong phim "Cuộc đời vẫn đẹp sao", NSƯT Minh Tuấn và NSND Ngọc Thư khiến khán giả cảm thấy khó chịu khi mang tư tưởng trọng nam khinh nữ, sẵn sàng đánh đập con gái khi không đáp ứng yêu cầu của mình NSND Ngọc Thư từng giữ chức vụ Giám đốc Nhà hát Kịch nói Quân đội và giành 5 huy chương vàng, 2 huy chương bạc tại các hội diễn toàn quân và toàn quốc. Trên màn ảnh nhỏ, nữ diễn viên để lại dấu với các vai diễn hiền lành, khắc khổ, chịu thương chịu khó trên phim. Một thời, Ngọc Thư được đánh giá là người đẹp của màn ảnh phía Bắc với gương mặt trái xoan, đường nét thanh tú, phúc hậu, đặc biệt là đôi mắt biết nói. Bà ghi dấu ấn qua các phim "Nước mắt đàn bà", "Ngọt ngào và man trá", "Chuyện làng Nhô", "Người đàn bà không con",…

Trên màn ảnh nhỏ, nữ diễn viên để lại dấu với các vai diễn hiền lành, khắc khổ, chịu thương chịu khó trên phim Trong khi đó, NSƯT Minh Tuấn đang làm công tác quản lí tại Nhà hát Kịch nói Quân đội. Khán giả truyền hình chắc hẳn đã quen với những vai diễn đểu cáng, lươn lẹo của anh trong những tác phẩm đã tham gia. Minh Tuấn sở hữu gương mặt được khán giả nhận xét là "không chính trực", khiến các đạo diễn không thể giao vai tốt. Khoảng thời gian 20 năm đóng phim, diễn kịch, anh trở thành nam diễn viên bị ghét trên màn ảnh. Anh từng kể, có lúc đi diễn không dám xuống xe, quay xong một cảnh lại phải trốn vào trong vì bị gọi là Tuấn "đểu". Nhưng điều đó cũng chứng minh vai diễn của anh thành công.

Khán giả truyền hình chắc hẳn đã quen với những vai diễn đểu cáng, lươn lẹo của anh trong những tác phẩm đã tham gia Hiện tại, vì đã nghĩ hưu nên NSƯT Minh Tuấn và NSND Ngọc Thư vẫn duy trì niềm đam mê diễn xuất. Nghệ sĩ Minh Tuấn từng cho biết cơ duyên đến với vợ là năm 1981, khi đi thi tuyển vào Đoàn kịch Tổng cục Chính trị, anh đã phải lòng bà xã Ngọc Thư ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thế nhưng trái ngược, Ngọc Thư lại chẳng có ấn tượng tốt đẹp về đối phương. Thậm chí, cô còn chê anh diễn dở thế mà cũng trúng tuyển. Nào ngờ, duyên số lại đưa đẩy hai người đến với nhau. Thế rồi năm 1989, cả hai làm đám cưới sau 7 năm yêu đương.

Hiện tại, vì đã nghĩ hưu nên NSƯT Minh Tuấn và NSND Ngọc Thư vẫn duy trì niềm đam mê diễn xuất Cả hai có hơn 30 năm gắn bó, đồng hành, cùng xây dựng hôn nhân hạnh phúc với 2 người con (1 trai, 1 gái). Trong cuộc sống gia đình, hai nghệ sĩ luôn nhường nhịn, trân trọng nhau. Nhiều thập kỉ cùng nhau xây dựng hạnh phúc, Ngọc Thư chu toàn, vun vén cho gia đình trong khi Minh Tuấn lại có sự thấu hiểu, cảm thông với vợ. Trong công việc, họ luôn đồng hành và trở thành chỗ dựa tinh thần để cùng thăng tiến trong sự nghiệp.

Cả hai có hơn 30 năm gắn bó, đồng hành, cùng xây dựng hôn nhân hạnh phúc với 2 người con (1 trai, 1 gái). Trong cuộc sống gia đình, hai nghệ sĩ luôn nhường nhịn, trân trọng nhau. Nghệ sĩ Minh Tuấn từng khẳng định, lấy vợ cùng nghề là hạnh phúc lớn nhất, cùng ăn cơm lính, ở môi trường lính, cả hai hiểu nhau đến mức không cần nói cũng hiểu đối phương cần gì. Việc thường xuyên gặp mặt và ở cùng một nơi không tránh khỏi xung đột, nhưng điều đó lại giúp đôi vợ chồng nghệ sĩ thêm gắn bó và thấu hiểu nhau hơn. NSND Ngọc Thư từng tâm sự: "Tôi với chồng cũng trải qua nhiều sóng gió lắm, có lúc tưởng chừng không vượt qua được khi còn trẻ. Nhưng chúng tôi phải nhịn, vì con nên vượt qua được. Tôi sống đơn giản, không đòi hỏi nhiều ở chồng về vật chất. Tôi cũng không cấm đoán mà tôn trọng nhiều thú vui của chồng và ngược lại. Đến giờ nhìn lại, chúng tôi xô nhau rồi lại sửa. Cứ như vậy mà cuối cùng giữ lại cho con mình một mái ấm hạnh phúc". Ở độ tuổi xế chiều, khi con cái đã yên bề gia thất, vợ chồng nghệ sĩ Ngọc Thư - Minh Tuấn có cuộc sống tự do, thoải mái Ở độ tuổi xế chiều, khi con cái đã yên bề gia thất, vợ chồng nghệ sĩ Ngọc Thư - Minh Tuấn có cuộc sống tự do, thoải mái. Nếu thích đi đâu chơi, họ sẽ cùng nhau lên đường. Còn khi có dự án công việc riêng, cả hai ai làm việc nấy.

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