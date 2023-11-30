Hôn nhân 17 năm của Hoàng Bách và cựu siêu mẫu vẫn mặn nồng như thưở đầu, chồng triệt sản để vợ đỡ vất vả

Hậu trường 30/11/2023 08:59

Trên mạng xã hội cũng như ngoài đời, khi nhắc đến nhau, vợ chồng Hoàng Bách đều không ngại thể hiện sự trân trọng, yêu thương.

Hơn 20 năm theo nghệ thuật, ca - nhạc sĩ Hoàng Bách ghi dấu ấn đặc biệt qua các ca khúc như: Chuyện chàng cô đơn, Vệt nắng cuối trời, Chạm vào vinh quang,… Bên cạnh đó, anh còn khiến nhiều người ngưỡng mộ khi có một gia đình êm ấm, hạnh phúc bên vợ siêu mẫu.

Hôn nhân 17 năm của Hoàng Bách và cựu siêu mẫu vẫn mặn nồng như thưở đầu, chồng triệt sản để vợ đỡ vất vả - Ảnh 1
Hoàng Bách và cựu siêu mẫu Thanh Thảo có cuộc sống hôn nhân viên mãn nhiều người ngưỡng mộ

Hoàng Bách và cựu người mẫu Thanh Thảo có 3 năm yêu nhau trước khi về chung một nhà vào năm 2006, đến nay cặp đôi đã có 3 con (2 trai và 1 gái). Sau khi lập gia đình, bà xã Hoàng Bách đã từ bỏ sự nghiệp người mẫu để lui về hậu phương chăm sóc cho gia đình nhỏ. Trên mạng xã hội cũng như ngoài đời, mỗi khi xuất hiện cùng nhau hay khi nhắc đến bà xã, Hoàng Bách đều không ngại thể hiện sự trân trọng, yêu thương.

Hôn nhân 17 năm của Hoàng Bách và cựu siêu mẫu vẫn mặn nồng như thưở đầu, chồng triệt sản để vợ đỡ vất vả - Ảnh 2
Hoàng Bách và cựu người mẫu Thanh Thảo có 3 năm yêu nhau trước khi về chung một nhà vào năm 2006, đến nay cặp đôi đã có 3 con (2 trai và 1 gái)

Mới đây, cặp đôi vừa đăng tải bài kỉ niệm 17 năm ngày cưới thu hút sự quan tâm lớn của người hâm mộ. Anh viết: "Cảm ơn em đã dành cho anh trọn vẹn những năm tháng đẹp nhất cuộc đời… Yêu em nhiều hơn mỗi ngày".

Có thể thấy, vợ chồng Hoàng Bách lúc nào cũng như thuở mới yêu, không thiếu sự ngọt ngào, lãng mạn. Ca sĩ 8X cũng tiết lộ, anh và vợ thường xuyên dành thời gian riêng cho nhau để "hâm nóng" tình cảm.

"Tôi và vợ duy trì những thói quen đơn giản nhưng ý nghĩa. Mỗi sáng, chúng tôi cùng nhau nhâm nhi cà phê trước khi bắt đầu một ngày làm việc. Có những đêm, tôi đèo vợ chạy dọc các con phố, hít thở không khí về đêm" - nam ca sĩ kể.

Hôn nhân 17 năm của Hoàng Bách và cựu siêu mẫu vẫn mặn nồng như thưở đầu, chồng triệt sản để vợ đỡ vất vả - Ảnh 3
Cặp đôi vừa đăng tải bài kỉ niệm 17 năm ngày cưới thu hút sự quan tâm lớn của người hâm mộ

Về phía vợ Hoàng Bách, cựu người mẫu cho hay khi mới quen Hoàng Bách, cô nghĩ anh là chàng trai thư sinh, tính cách lãng mạn, ngọt ngào và trí thức nhưng sau ba năm tìm hiểu, cô phát hiện bạn trai mạnh mẽ, cứng rắn, thậm chí có phần hơi nóng tính. Khi lấy nhau, cô thấy Hoàng Bách thực sự là người đàn ông của gia đình, người bố tuyệt vời của các con.

Hoàng Bách chia sẻ, ban đầu anh chỉ muốn sinh một con bởi nuôi dạy con cần nhiều trách nhiệm và kinh tế. Nhưng rồi gia đình anh có tới ba món quà là ba con dễ thương. Đặc biệt, Hoàng Bách từng gây chú ý khi công khai thực hiện thắt ống dẫn tinh để triệt sản, như một cách san sẻ gánh nặng với vợ.

Hôn nhân 17 năm của Hoàng Bách và cựu siêu mẫu vẫn mặn nồng như thưở đầu, chồng triệt sản để vợ đỡ vất vả - Ảnh 4
Hoàng Bách từng gây chú ý khi công khai thực hiện thắt ống dẫn tinh để triệt sản, như một cách san sẻ gánh nặng với vợ

Chia sẻ về quyết định này, anh từng nói: "Vợ tôi sinh con 3 lần, nhưng đến lần thứ 3 tôi mới có mặt trong phòng sinh với vợ. Nhìn thấy sự đau đớn của cô ấy, tôi mới biết cô ấy đã hy sinh rất nhiều. Tôi cảm thấy biết ơn người phụ nữ đã mang con đến bên mình".

Trong cuộc trò chuyện với truyền thông, Hoàng Bách thừa nhận vợ chồng anh không tránh khỏi những cãi vã trong cuộc sống hôn nhân. Thế nhưng, nhờ sự cảm thông, nhường nhịn và có những nguyên tắc riêng, nên anh và vợ không bao giờ cãi nhau quá một ngày.

Hôn nhân 17 năm của Hoàng Bách và cựu siêu mẫu vẫn mặn nồng như thưở đầu, chồng triệt sản để vợ đỡ vất vả - Ảnh 5
Hoàng Bách thừa nhận vợ chồng anh không tránh khỏi những cãi vã trong cuộc sống hôn nhân. Thế nhưng, nhờ sự cảm thông, nhường nhịn và có những nguyên tắc riêng, nên anh và vợ không bao giờ cãi nhau quá một ngày

Có nhiều người nhìn anh và tiếc nuối, cho rằng nếu anh không lập gia đình sớm sẽ thăng hoa hơn trong sự nghiệp. Song, anh khẳng định với một người hướng về gia đình nhiều như anh thì việc lập gia đình hoàn toàn là điều đúng đắn.

Vợ chồng Hoàng Bách sở hữu biệt thự rộng lớn khiến làng giải trí “choáng ngợp”. Tháng 8 vừa qua, anh khoe cơ ngơi thứ 9 mà vợ chồng đang triển khai xây dựng. Anh viết: “Ngồi ngẫm lại thì nơi ở hiện tại đã là căn nhà thứ 8 chúng tôi từng sở hữu. Căn nhà này mang rất nhiều kỷ niệm vì là nơi chúng tôi có em Hip và đón bà nội về ở cùng.

Nhưng tôi biết chỉ trong vòng 1 đến 2 năm nữa thôi, chúng tôi cần chuyển đến một căn nhà mới rộng rãi hơn, có sân vườn, có hồ bơi và chắc chắn phải có chiếc studio hoành tráng hơn cho tôi và ê-kíp của mình thỏa sức vẫy vùng”.

Hôn nhân 17 năm của Hoàng Bách và cựu siêu mẫu vẫn mặn nồng như thưở đầu, chồng triệt sản để vợ đỡ vất vả - Ảnh 6
Vợ chồng Hoàng Bách sở hữu biệt thự rộng lớn khiến làng giải trí “choáng ngợp”. Tháng 8 vừa qua, anh khoe cơ ngơi thứ 9 mà vợ chồng đang triển khai xây dựng

Theo Hoàng Bách, vợ anh - Thanh Thảo – có năng khiếu về trang trí nhà cửa. Cô là người chọn đơn vị thiết kế cho căn nhà, bản thiết kế đã được lên phương án hoàn thiện để ngay khi có thể sẽ lập tức triển khai.

Hôn nhân 17 năm của Hoàng Bách và cựu siêu mẫu vẫn mặn nồng như thưở đầu, chồng triệt sản để vợ đỡ vất vả - Ảnh 7
Hôn nhân 17 năm của Hoàng Bách và cựu siêu mẫu vẫn mặn nồng như thưở đầu, chồng triệt sản để vợ đỡ vất vả - Ảnh 8
Theo Hoàng Bách, vợ anh - Thanh Thảo – có năng khiếu về trang trí nhà cửa. Khi xem qua loạt ảnh 3D của căn nhà, Hoàng Bách nói cảm thấy rạo rực vì thiết kế rất đúng gu hai vợ chồng

Khi xem qua loạt ảnh 3D của căn nhà, Hoàng Bách nói cảm thấy rạo rực vì thiết kế rất đúng gu hai vợ chồng. Phong cách đương đại đơn giản nhưng tinh tế và sang trọng. "Toàn bộ căn nhà trông khá “bay” với nhiều không gian mở. Ý tưởng này được vợ tôi cực kỳ tâm đắc nên tôi cũng rất ưng. Cố gắng và chăm chỉ để hiện thực hóa kế hoạch này thôi. Có nhà mới, tôi sẽ khoe ngay với mọi người” - Hoàng Bách hào hứng bày tỏ.

 

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Từ khóa:   Hoàng Bách nhạc sĩ Hoàng Bách bà xã Hoàng Bách

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