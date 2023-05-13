Sau 3 lần sinh nở, vợ ca sĩ Hoàng Bách vẫn sở hữu thân hình 'vạn người mê'

Hậu trường 13/05/2023 14:02

Trải qua 3 lần sinh nở, vợ ca sĩ Hoàng Bách vẫn khiến dân tình ngưỡng mộ vì sở hữu thân hình 'vạn người mê'.

Mới đây, trên trang cá nhân, người mẫu Đoàn Thanh Thảo đã đăng tải loạt ảnh đi biển cùng ông xã Hoàng Bách và 3 con. Mỹ nhân họ Đào khiến dân tình xuýt xoa khi cô vẫn sở hữu thân hình nóng bỏng, săn chắc không thua kém thời còn son rỗi.

Sau 3 lần sinh nở, vợ ca sĩ Hoàng Bách vẫn sở hữu thân hình 'vạn người mê' - Ảnh 1
Người mẫu Đoàn Thanh Thảo đã đăng tải loạt ảnh đi biển cùng ông xã Hoàng Bách và 3 con.

Thật khó tin, với vóc dáng hiện tại, Thanh Thảo đã trải qua 3 lần sinh nở. Bà xã của Hoàng Bách được dân tình dành những lời khen có cánh về nhan sắc ngày càng mặn mà.

Sau 3 lần sinh nở, vợ ca sĩ Hoàng Bách vẫn sở hữu thân hình 'vạn người mê' - Ảnh 2
Thật khó tin, với vóc dáng hiện tại, Thanh Thảo đã trải qua 3 lần sinh nở. 
Sau 3 lần sinh nở, vợ ca sĩ Hoàng Bách vẫn sở hữu thân hình 'vạn người mê' - Ảnh 3
Thanh Thảo được dân tình dành những lời khen có cánh về nhan sắc
Sau 3 lần sinh nở, vợ ca sĩ Hoàng Bách vẫn sở hữu thân hình 'vạn người mê' - Ảnh 4
Ca sĩ Hoàng Bách và Đoàn Thanh Thảo.

Từng tăng 10kg sau sinh con thứ 3, Thanh Thảo nhanh chóng lấy lại vóc dáng nhờ áp dụng chế độ ăn uống khoa học và tập luyện đều đặn. Cựu người mẫu quê Đồng Tháp còn được đông đảo fan xin bí kíp detox cơ thể để giảm cân.

Sau 3 lần sinh nở, vợ ca sĩ Hoàng Bách vẫn sở hữu thân hình 'vạn người mê' - Ảnh 5
Cựu người mẫu quê Đồng Tháp còn được đông đảo fan xin bí kíp detox cơ thể để giảm cân.

Không chỉ đẹp, vợ của sao nam Vbiz còn đảm đang, tháo vát, là hậu phương vững chắc cho chồng. Đoàn Thanh Thảo chia sẻ: "Ngoài đi kiếm tiền là chuyện phải làm, thì niềm vui và thời gian lớn nhất là gia đình, là các con, sáng thích đưa đi học, chiều cong mông đưa về đón các con".

Sau 3 lần sinh nở, vợ ca sĩ Hoàng Bách vẫn sở hữu thân hình 'vạn người mê' - Ảnh 6
Sau 3 lần sinh nở, vợ ca sĩ Hoàng Bách vẫn sở hữu thân hình 'vạn người mê' - Ảnh 7
Sau 3 lần sinh nở, vợ ca sĩ Hoàng Bách vẫn sở hữu thân hình 'vạn người mê' - Ảnh 8
Không chỉ đẹp, Thanh Thảo còn đảm đang, tháo vát, là hậu phương vững chắc cho chồng.

Thanh Thảo chia sẻ thêm: "Ở nhà thì thích nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa cho ngăn nắp gọn gàng, rồi thời gian còn lại dành cho mình tập tành chăm sóc sắc đẹp, dành cho người yêu lâu năm, rồi hở ra là xách nhau đi du lịch, không cùng chồng thì cũng là các con, gia đình".

Sau 3 lần sinh nở, vợ ca sĩ Hoàng Bách vẫn sở hữu thân hình 'vạn người mê' - Ảnh 9

"Nhìn cái vòng tròn cuộc sống của tui đi thì có cái gì khác mà khoe. Không lẽ mỗi ngày lên khoe hôm nay kiếm được nhiêu tiền, mua được nhiêu đất, mấy cái nhà, mấy cái xe, hay đập hộp cái này, bốc tem cái kia, rồi sắc màu hơn nữa đi khịa người này, xỉa người khác để tìm niềm vui. Không nha, tui vui với gia đình tui, vui với các con tui, vui hôm nay chúng biết thêm được cái gì, vui là mình làm được gì, vui vì chồng làm được điều gì. Với tui đó là những niềm vui có nghĩa nên khoe", bà xã Hoàng Bách chia sẻ những niềm vui giản đơn trong cuộc sống.

Sau 3 lần sinh nở, vợ ca sĩ Hoàng Bách vẫn sở hữu thân hình 'vạn người mê' - Ảnh 10

Bên cạnh sự nghiệp thành công, Hoàng Bách còn được ngưỡng mộ bởi cuộc hôn nhân hạnh phúc. Kết hôn năm 2006 sau 3 năm hẹn hò, đến nay Hoàng Bách và Thanh Thảo đã có với nhau 3 người con. Bà xã Hoàng Bách từng hoạt động trong giới giải trí với vai trò người mẫu. Sau khi lập gia đình, cô lui về làm hậu phương vững chắc cho chồng phát triển sự nghiệp. 

Sau 3 lần sinh nở, vợ ca sĩ Hoàng Bách vẫn sở hữu thân hình 'vạn người mê' - Ảnh 11
Kết hôn năm 2006 sau 3 năm hẹn hò, đến nay Hoàng Bách và Thanh Thảo đã có với nhau 3 người con.
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