NSND Việt Anh chọn sống một mình ở tuổi U70 sau đổ vỡ hôn nhân, nhiều năm không gặp con, miệt mài làm nghệ thuật

Những năm trở lại đây, khán giả tiếc nuối khi nghệ sĩ Việt Anh không còn xuất hiện trên sân khấu kịch. Nói về lý do, nam nghệ sĩ tâm sự vì chưa tìm được vai diễn, kịch bản phù hợp. Hơn 40 năm hoạt động và cống hiến hết mình cho nghệ thuật, nghệ sĩ Việt Anh đã gặt hái nhiều thành tựu đáng ngưỡng mộ.

NSND Việt Anh (sinh năm 1958) là một trong những nghệ sĩ gạo cội của lĩnh vực sân khấu - điện ảnh khu vực phía nam. Nhắc đến ông, khán giả không thể không nhắc đến những bộ phim đình đám như Mùi ngò gai, Gia đình là số một... và đặc biệt là Gia đình phép thuật - bộ phim gắn liền với thế hệ 8X, 9X. Ngoài những vai diễn trên phim truyền hình, điện ảnh, khán giả còn biết tới NSND Việt Anh với những vở diễn ấn tượng trên sân khấu như Lôi vũ, Dạ cổ hoài lang...

Ông cũng cho rằng để tìm được người có cùng nhịp nghĩ, quan điểm và cách nhìn nhận cuộc đời là một điều khó. Chia sẻ về lý do đổ vỡ cuộc hôn nhân đầu, NSND Việt Anh thừa nhận từng là người "mê bạn", thích la cà, còn bà xã trầm tính. Hai người chưa một lần to tiếng, gây gổ, chỉ lẳng lặng xa nhau.

Tuy nhiên, chuyện đời tư của nam nghệ sĩ lại chẳng mấy thăng hoa. Hơn một thập kỷ sau cuộc hôn nhân không trọn vẹn với NS Phương Linh, NSND Việt Anh chọn cuộc sống đơn độc trong căn nhà thuê tại TP.HCM. Nghệ sĩ gạo cội tâm sự khi được hỏi việc tìm một hạnh phúc mới: "Tôi chỉ cảm thấy sợ, sợ mình lại làm khổ người. Hơn nữa, ở tuổi này, tôi nghĩ bản thân không đủ điều kiện để đến với ai, nên cũng không dám".

"Nếu được quay lại, đương nhiên tôi sẽ làm khác, tôi sẽ tìm cách dung hòa giữa bạn bè và gia đình hơn. Âu đó là duyên, duyên đến đó hết thì đành" - nghệ sĩ nói thêm.

Ông cũng cho rằng để tìm được người có cùng nhịp nghĩ, quan điểm và cách nhìn nhận cuộc đời là một điều khó

NSND Việt Anh cho biết xem vợ cũ là một người "bạn đẹp". Hai người thường nói chuyện về con cái, ít chia sẻ chuyện cá nhân. Trước khi ly hôn, cả 2 có với nhau một cô con gái tên Phương Anh, năm nay tròn 24 tuổi. Ông thường gọi con gái là bé Bơ. Nhắc đến con, ông không giấu được niềm tự hào: "Con bé đẹp lắm, chăm học, chân thành và sống rất nhân ái, tình cảm".

Theo lời kể của nghệ sĩ, Phương Anh đã tốt nghiệp đại học một chuyên ngành về văn chương, đang học tiếp văn bằng hai ngành kỹ sư điện tại Đại học Sydney, Australia. Hai cha con không gặp nhau đã hơn ba năm, thỉnh thoảng tâm sự qua điện thoại.

Bức ảnh hiếm hoi hé lộ dung mạo con gái độc nhất của NSND Việt Anh

Con gái không về thăm nghệ sĩ dù trong các kỳ nghỉ dài hạn hoặc dịp lễ, Tết. Ông kể: "Thời gian đó, con bé bận đi làm. Vì người cha này không thể để lại một gia tài nào, nên con phải tự bươn chải kiếm sống. Từ nhỏ đến giờ, con chưa khi nào xin tiền cha, còn bảo cha cứ giữ xài, đi du lịch đi, đừng làm nhiều quá. Con bé hiểu chuyện nhưng lâu lâu tôi lại 'tiếp tế' cho con, thường là dịp Tết, sinh nhật".

Nghệ sĩ cho rằng khoảng cách địa lý không phải vấn đề, dù hai cha con sống xa nhau, chỉ cần luôn nghĩ về nhau là đủ. "Con bé giống tính tôi, ít nói. Tình cảm để trong lòng, không bộc lộ ra nhiều, cha con vẫn hiểu nhau. Mỗi tuần nói chuyện một lần, tôi không gọi điện nhiều vì ngại phiền công việc của con. Bơ có nghĩ gì, buồn gì thì thường tâm sự với mẹ, rồi mẹ con bé nhắn về cho tôi biết" - Việt Anh kể.

Con gái không về thăm nghệ sĩ dù trong các kỳ nghỉ dài hạn hoặc dịp lễ, Tết. Ông kể: "Thời gian đó, con bé bận đi làm"

Ở tuổi 67, nam nghệ sĩ vẫn rất năng động tham gia các hoạt động thể thao như đá bóng, tennis… Bên cạnh đó ông vẫn luôn hăng say trên con đường nghệ thuật, tuổi tác không bao giờ là vấn đề nan giải. "Tôi nghĩ rằng đến khi mình không còn làm được cái nghề này nữa thì sẽ nghỉ thôi. Và sau đó làm gì nữa thì tôi chưa hình dung tới. Vì trước giờ ngoài diễn tôi chẳng biết làm gì" - ông nói.

Nam nghệ sĩ cho biết, một ngày không đi đóng phim thì sẽ tận hưởng cuộc sống với những hoạt động thể thao, đọc sách hoặc tụ tập mua vui cùng bạn bè, học trò.

Ở tuổi 67, nam nghệ sĩ vẫn rất năng động tham gia các hoạt động thể thao như đá bóng, tennis… Bên cạnh đó, ông vẫn luôn hăng say trên con đường nghệ thuật, tuổi tác không bao giờ là vấn đề nan giải

Vừa qua, cộng đồng mạng không khỏi xôn xao trước bức chân dung đen trắng của NSND Việt Anh khi ông 24 tuổi. Thời điểm này, ông đã nổi tiếng, thậm chí ông thú nhận bản thân chưa hiểu hết về những huyền bí của ánh đèn sân khấu, về tiếng cười, về cái gọi là hài kịch, chính kịch, bi kịch. Thế nhưng ông đã dấn thân và đi tới, để rồi sau đó tự viết giáo trình giảng dạy và có nhiều thế hệ học trò được ông đào tạo nay đã thành danh.