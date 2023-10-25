Hoàng Phương chính thức góp mặt trong top 20 MGI, Myanmar thắng giải Country's Power Of The Year

Lê Hoàng Phương là người đẹp cuối cùng được gọi tên trong 20 chung cuộc khiến khán giả nước nhà vỡ òa trong hạnh phúc. Trong khi đó, người đẹp Myanmar lọt top nhờ bình chọn giải Country's Power Of The Year.

Đêm chung kết bắt đầu với màn đồng diễn sôi động của các thí sinh. Ngay sau đó, các người đẹp lần lượt catwalk ra sân khấu giới thiệu bản thân, hô vang tên quốc gia, vùng lãnh thổ của mình, ngân nga một cách đầy tự hào theo phong cách đã trở thành thương hiệu của Miss Grand. 69 thí sinh diện váy ngắn kết hợp crop top khoe hình thể, đôi chân dài. Top 20 chung cuộc Miss Grand International 2023. Top 20 chung cuộc chứng kiến màn góp mặt của loạt người đẹp đến từ các nước: Myanmar, United States of America, Puerto Rico, Nigeria, Czech Republic, Indonesia, Honduras, Laos, dominican republic, Colombia, India, UK, Thailand, Peru, Angola, Netherlands, France, Spain, Ukraine, Uzbekistan, Vietnam.

Theo đó, đại diện đến từ Myanmar chính thức là gương mặt đầu tiên góp mặt tại danh sách top 20 chung cuộc nhờ chiến thắng hạng mục bình chọn Country's Power Of The Year. Lê Hoàng Phương cũng xuất sắc góp mặt tại danh sách này nhờ thực lực khiến khán giả quê nhà không khỏi tự hào. Myanmar chính thức là gương mặt đầu tiên góp mặt tại danh sách top 20 chung cuộc nhờ chiến thắng hạng mục bình chọn Country's Power Of The Year. Sau hơn 20 ngày chinh chiến, trải qua nhiều hoạt động, đêm chung kết Miss Grand International 2023 đã chính thức diễn ra vào tối ngày 25/10 tại TP.HCM. Hàng triệu người hâm mộ nhan sắc trên toàn thế giới đang đổ dồn sự chú ý về chặng cuối của hành trình tìm kiếm chủ nhân mới cho chiếc vương miện cao quý.

Bên cạnh đó, giải thưởng phụ Best National Costume cũng đã nhanh chóng tìm được chủ nhân là Miss Grand Japan, Miss Grand Nigeria, Miss Grand Vietnam Hoàng Phương nhận giải Trang phục dân tộc đẹp nhất trước khi được xướng tên vào top 20. Đêm chung kết Miss Grand International 2023 vẫn đang diễn ra với hàng loạt phần thi khác nhau. Với kinh nghiệm chinh chiến dày dặn tại các sân chơi trong nước, Lê Hoàng Phương được kỳ vọng sẽ đi sâu và góp mặt vào top 5 danh giá.

Ai sẽ là chủ nhân cho vương miện Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2023? Trước thềm chung kết cuộc thi Hoa hậu Hòa bình 2023 (Miss Grand International), tối 25/10, những người đẹp đến từ Việt Nam, Colombia, Thái Lan, Mỹ, Hà Lan, Myanmar… nằm trong nhóm ứng viên sáng giá nhất giành vương miện năm nay.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hoang-phuong-chinh-thuc-gop-mat-trong-top-20-mgi-myanmar-thang-giai-countrys-power-of-the-year-626418.html