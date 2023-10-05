Mới khởi động cuộc thi, Lê Hoàng Phương đã nhận tin vui đầu tiên, còn được Chủ tịch Miss Grand International hết lời khen ngợi vì điều này!

Hoa hậu Hoà bình Quốc tế - Miss Grand International 2023 được đăng cai tại Việt Nam, diễn ra từ ngày 3/10 đến ngày 25/10. Mới đây, Hoa hậu Lê Hoàng Phương đã lên đường bay ra Hà Nội để bắt đầu hành trình vươn tới vương miện.

Vào tối ngày 27/8, Chung kết Miss Grand Việt Nam - Hoa hậu Hoà bình Việt Nam 2023 khép lại với chủ nhân chiếc vương miện được trao cho Lê Hoàng Phương . Người đẹp thu hút sự ủng hộ đông đảo từ khán giả và kì vọng sẽ đạt thứ hạng cao tại cuộc thi quốc tế.

Tại buổi ăn tối này, các thí sinh có cơ hội giới thiệu bản thân với ông Nawat và gây ấn tượng thông qua khả năng giao tiếp. Từng gây thất vọng về khả năng ngoại ngữ của mình tại các nhan sắc trước đó, nhưng giờ đây Lê Hoàng Phương đã có thể giao tiếp trôi chảy bằng tiếng Anh, không chỉ giới thiệu bản thân mà còn nói về những điều đặc biệt ở Việt Nam và trao đổi về cách trải nghiệm trong cuộc sống với chủ tịch Miss Grand International.

Sau ngày đầu tiên khởi động cuộc thi Miss Grand International 2023, Lê Hoàng Phương có có "tin vui" là chiến thắng giải bình chọn và nằm trong 5 thí sinh dự tiệc tối cùng chủ tịch Nawat, phó chủ tịch Teresa và đương kim Hoa hậu Isabella Menin

Cô chia sẻ về bản thân: "Tôi là Lê Hoàng Phương - Miss Grand Vietnam 2023. Tôi là một người mẫu trong suốt 8 năm và hiện tại làm việc trong lĩnh vực kiến trúc. Tôi là CEO của công ty kiến trúc và xây dựng của mình. Sắp tới đây tôi sẽ bắt đầu chương trình học thạc sĩ, sau cuộc thi này.

Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới tổ chức Miss Grand International, những người hâm mộ Việt Nam và quốc tế đã ủng hộ để tôi có cơ hội ngồi đây dùng bữa tối cùng các cô gái xinh đẹp. Đây cũng là lần đầu tiên tôi được tiếp đón nhiều cô gái xinh đẹp đến với đất nước của mình, rất hạnh phúc về điều đó. Chào mừng các bạn đến với Việt Nam".

Ông Nawat bất ngờ dành lời khen ngợi cho khả năng ngoại ngữ của đại diện Việt Nam

Sau khi nghe những chia sẻ của Hoàng Phương, ông Nawat bất ngờ dành lời khen ngợi cho khả năng ngoại ngữ của đại diện Việt Nam. Ông hỏi: "Làm sao mà bạn nói tiếng Anh tốt như vậy?". Nàng Hậu tỏ ra vui mừng và ngạc nhiên khi được khen khả năng nói tiếng Anh. Cô tiết lộ mình chỉ mới học tiếng Anh 6 tháng trước khi bước vào cuộc thi. Hoàng Phương nói rằng cô là người yêu công việc, luôn luôn tập trung vào những mục tiêu của mình.

Miss Grand Vietnam nói thêm: "Khi có cơ hội, tôi luôn luôn để tâm đến việc học, bởi nó tốt cho tôi. Bố mẹ tôi không có đủ tiền để tôi học đại học nên tôi đã làm nhiều công việc bán thời gian, ví dụ như vẽ tranh tường. Dù những công việc đó không kiếm được nhiều tiền nhưng chúng khiến tôi mạnh mẽ hơn và tạo nên tôi của hôm nay - một phiên bản tốt nhất để đại diện Việt Nam".

oàng Phương bày tỏ niềm vui khi Việt Nam trở thành nước đăng cai cuộc thi Miss Grand International 2023. Cô có chút lo lắng về việc làm sao chuẩn bị chào đón mọi người một cách tốt nhất

Hoàng Phương bày tỏ niềm vui khi Việt Nam trở thành nước đăng cai cuộc thi Miss Grand International 2023. Cô có chút lo lắng về việc làm sao chuẩn bị chào đón mọi người một cách tốt nhất. Người đẹp tự tin khẳng định ban tổ chức, các thí sinh cũng như những khán giả theo dõi Miss Grand International 2023 sẽ yêu thích Việt Nam, vì trong suốt hành trình cuộc thi, mọi người sẽ được đến rất nhiều địa điểm đẹp xuyên suốt đất nước.

Cô tự tin chia sẻ về văn hóa Việt Nam cũng như giới thiệu về những món ăn đặc sản của nước nhà đến với bạn bè quốc tế

Khi được ông Nawat hỏi về 3 điều mà Hoàng Phương cho rằng thú vị nhất ở Việt Nam, cô chia sẻ: "Đầu tiên là phong cảnh. Bạn biết không, khi bạn đi từ Nam ra Bắc, bạn sẽ thấy phong cảnh thiên nhiên rất phong phú. Tiếp đó là cả nền văn hóa đa dạng. Và điều thứ 3 là con người. Người Việt Nam rất tốt bụng, thân thiện. Đất nước của chúng tôi đã trải qua khoảng 4000 năm lịch sử. Và bây giờ, người Việt Nam sẵn sàng để học, làm việc và bắt đầu một điều gì đó mới để đóng góp cho thế giới".

Nàng Hậu cũng giới thiệu thêm: "Khi đến Hà Nội, bạn có thể thử ăn phở, bún chả, bún mọc. Nếu bạn đến quê hương của tôi (Khánh Hòa), bạn có thể ăn bánh canh, bún chả cá. Nếu bạn có thời gian, hãy đi cùng tôi, tôi sẽ giới thiệu với bạn".

Chỉ trong vòng 1 tháng tập luyện và chuẩn bị, Lê Hoàng Phương đã cho khán giả nhìn thấy sự chỉn chu, chuyên nghiệp của mình khi đến với đấu trường nhan sắc quốc tế

Trong 2 ngày đầu tiên tại Hà Nội, nàng hậu đã làm quen với nhiều đại diện như Úc, Singapore, Thái Lan… Cô tự tin chia sẻ về văn hóa Việt Nam cũng như giới thiệu về những món ăn đặc sản của nước nhà đến với bạn bè quốc tế. Sự nhiệt tình, mến khách của Lê Hoàng Phương khiến cho dàn hậu các nước yêu quý.

Đặc biệt, cô còn dạy tiếng Việt và những câu chào thông dụng của người Việt cho những bạn bè quốc tế. Dù chỉ mới học tiếng Anh trong vòng 6 tháng trước cuộc thi nhưng không chỉ ông Nawat mà người đẹp đại diện nước Anh cũng dành lời khen tặng cho khả năng ngoại ngữ cực tốt của Hoàng Phương.

Không chỉ khả năng giao tiếp, kỹ năng catwalk, phong cách thời trang của nàng hậu cũng được đánh giá cao tại cuộc thi. Chỉ trong vòng 1 tháng tập luyện và chuẩn bị, Lê Hoàng Phương đã cho khán giả nhìn thấy sự chỉn chu, chuyên nghiệp của mình khi đến với đấu trường nhan sắc quốc tế. Điều này càng làm người hâm mộ tin rằng Lê Hoàng Phương có thể "nối gót" Thuỳ Tiên mang chiếc vương miện Miss Grand International 2023 thứ 2 về cho Việt Nam.