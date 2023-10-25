Ai sẽ là chủ nhân cho vương miện Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2023?

Hậu trường 25/10/2023 19:18

Trước thềm chung kết cuộc thi Hoa hậu Hòa bình 2023 (Miss Grand International), tối 25/10, những người đẹp đến từ Việt Nam, Colombia, Thái Lan, Mỹ, Hà Lan, Myanmar… nằm trong nhóm ứng viên sáng giá nhất giành vương miện năm nay.

Chỉ còn vài giờ nữa, chung kết cuộc thi Hoa hậu Hòa bình 2023 sẽ diễn ra và tìm ra chủ nhân của vương miện. Ở thời điểm hiện tại, các giải thưởng phụ đã dần được hé lộ. Theo đó, Top 2 hạng mục Country's power of the year (Sức mạnh quốc gia) là cuộc đua tranh khốc liệt giữa đại diện Việt Nam và đại diện Myanmar.

Ai sẽ là chủ nhân cho vương miện Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2023? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người giành chiến thắng ở hạng mục này được công bố vào đêm chung kết và có cơ hội vào thẳng Top 20. Chỉ còn vài giờ nữa, chung kết cuộc thi Hoa hậu Hòa bình 2023 sẽ diễn ra và tìm ra chủ nhân của vương miện. Ở thời điểm hiện tại, các giải thưởng phụ đã dần được hé lộ.

Theo đó, Top 2 hạng mục Country's power of the year (Sức mạnh quốc gia) là cuộc đua tranh khốc liệt giữa đại diện Việt Nam và đại diện Myanmar. Người giành chiến thắng ở hạng mục này được công bố vào đêm chung kết và có cơ hội vào thẳng Top 20. 

Ai sẽ là chủ nhân cho vương miện Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2023? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ở hạng mục Popular Vote (Thí sinh được yêu thích nhất), 5 thí sinh dẫn đầu lần lượt là người đẹp Myanmar, Indonesia, Việt Nam, Thái Lan và Paraguay. Trong đó, đại diện của Myanmar hiện vững ở ngôi vị đầu bảng với 34% bầu chọn, tiếp theo là thí sinh Indonesia và Việt Nam với tỉ lệ bình chọn là 25% và 20%. Thí sinh duy nhất chiến thắng ở phần bình chọn này sẽ vào thẳng Top 10. 

Chiều 25/10, Ban Tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hòa bình 2023 cũng công bố danh sách 10 thí sinh có trang phục dân tộc đẹp nhất theo bình chọn của khán giả và giám khảo. Người đẹp Lê Hoàng Phương của Việt Nam góp mặt trong danh sách cùng các đại diện như Myanmar, Campuchia, Thái Lan, Indonesia, Nigeria, Nhật Bản, Puerto Rico, Nga và Honduras.

Những ứng cử viên sáng giá cho cho vương miện Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2023

Ai sẽ là chủ nhân cho vương miện Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2023? - Ảnh 3
Maria Alejandra Lopez đến từ Colombia đang được nhiều khán giả đặt kỳ vọng sẽ đăng quang.

Maria Alejandra Lopez đến từ Colombia đang được nhiều khán giả đặt kỳ vọng sẽ đăng quang. Cô sinh năm 1994, gây ấn tượng với gương mặt sắc nét, thần thái cuốn hút cùng vóc dáng khỏe khoắn, nóng bỏng đậm chất Latin. Người đẹp cao 1,76m, sở hữu số đo hình thể 90-64-95, từng tham gia nhiều cuộc thi nhan sắc tại quê nhà. Maria Alejandra Lopez học ngành kỹ thuật nông nghiệp, nói được ba ngôn ngữ: tiếng Tây Ban Nha, tiếng Anh và tiếng Pháp. 

Ai sẽ là chủ nhân cho vương miện Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2023? - Ảnh 4
Aoom Thaweepon Phingchamrat - đại diện Thái Lan.

Aoom Thaweepon Phingchamrat - đại diện Thái Lan cũng nhận được sự yêu thích lớn từ người hâm mộ. Cô từng chinh chiến sắc đẹp nhiều lần trước khi đại diện Thái Lan tại Miss Grand International. Điểm mạnh của người đẹp là năng lượng dồi dào, kỹ năng sân khấu tự tin. Tuy nhiên, cô gặp hạn chế vấn đề giao tiếp bằng tiếng Anh.

Ai sẽ là chủ nhân cho vương miện Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2023? - Ảnh 5
Sthephanie Miranda - đại diện Mỹ cũng đang được đánh giá rất cao.

Sthephanie Miranda - đại diện Mỹ cũng đang được đánh giá rất cao. Người đẹp 29 tuổi đã tốt nghiệp ngành báo chí - truyền thông tại xứ cờ hoa. Sthephanie Miranda đang là một doanh nhân, người có ảnh hưởng trên mạng xã hội. Cô được Global Beauties xếp thứ 4 trong bảng dự đoán trước thềm chung kết trong khi nhiều fan sắc đẹp tin rằng Miranda sẽ còn tiến xa hơn thế trong đêm thi cuối.

Ai sẽ là chủ nhân cho vương miện Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2023? - Ảnh 6
Người đẹp Melissa Bottema đến từ Hà Lan.

Melissa Bottema từ Hà Lan là nhân tố có thể gây bất ngờ tại đêm chung kết. Cô 23 tuổi, cao 1,76m, là người mẫu và huấn luyện viên thể dục. Tại cuộc thi lần này, đại diện Hà Lan bật lên sau vòng thi áo tắm và toả sáng tại đêm bán kết. Cô cũng từng được chuyên trang sắc đẹp Global Beauties dự đoán chiến thắng trước đó. 

Ai sẽ là chủ nhân cho vương miện Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2023? - Ảnh 7
Người đẹp Myanmar - Ni Ni Lin Eain.

Người đẹp Myanmar - Ni Ni Lin Eain cũng liên tục nằm trong nhóm thí sinh hàng đầu tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế năm nay. Thậm chí, trong bảng dự đoán đầu tiên được Missosology đăng tải, chuyên trang sắc đẹp này còn đặt niềm tin người đẹp 22 tuổi sẽ đăng quang. Ni Ni Lin Eain có lượng fan hùng hậu ủng hộ trong quá trình “chinh chiến” ở Việt Nam. Cô sở hữu vẻ đẹp cuốn hút, thân hình gợi cảm với số đo ba vòng 83-64-95 nhưng chiều cao hạn chế khi chỉ có 1m69.

Ai sẽ là chủ nhân cho vương miện Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2023? - Ảnh 8
Lê Hoàng Phương.

Lê Hoàng Phương nhận được sự yêu mến và đánh giá cao từ các thí sinh trong cuộc thi. Cô cũng như những chuyên gia sắc đẹp nổi tiếng dự đoán vào top 5 chung cuộc. Đại diện nước chủ nhà thuộc nhóm thí sinh có hình thể gợi cảm với chiều cao 1,76 m, số đo 88-63-99 cm. Hoàng Phương cũng đang cạnh tranh cùng người đẹp Myanmar ở hạng mục Country's Power Of The Year để giành vé vào top 20 chung cuộc. Cô cũng đang nằm trong nhóm thí sinh dẫn đầu trong cuộc bình chọn Popular Vote với cơ hội tiến thẳng vào top 10. Ngoài ra, cô cũng thể hiện tinh thần thân thiện, hiếu khách của đại diện chủ nhà khi ra sức giúp đỡ bạn cùng thi, quảng bá văn hoá Việt Nam đến bạn bè quốc tế. 

Bán kết Miss Grand International: Lê Hoàng Phương trình diễn bùng nổ, ứng viên cạnh tranh vương miện dần lộ diện

Bán kết Miss Grand International: Lê Hoàng Phương trình diễn bùng nổ, ứng viên cạnh tranh vương miện dần lộ diện

Bán kết Miss Grand International 2023 đã diễn ra với sự cổ vũ của khán giả trong và ngoài nước. Trong đêm thi này, các đại diện đã gây ấn tượng bằng tài năng và hình thể lôi cuốn.

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