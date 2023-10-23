Bố Hoàng Phương tự hào đến bật khóc khi xem phần thi của con gái ở bán kết Miss Grand 2023

Trong suốt quá trình diễn ra phần thi, tiếng reo hò và tràng vỗ tay dành cho Lê Hoàng Phương không ngớt. Gia đình của nàng hậu cũng có mặt cổ vũ và ủng hộ tinh thần cho cô trong đêm bán kết.

Tối ngày 22/10, bán kết cuộc thi Miss Grand International 2023 được diễn ra với 2 phần thi trang phục dạ hội và bikini. Dù là đại diện xuất hiện cuối cùng ở mỗi phần thi, Lê Hoàng Phương đều trở thành tâm điểm chú ý với màn dự thi đầy ấn tượng trên sân khấu. Dù là đại diện xuất hiện cuối cùng ở mỗi phần thi, Lê Hoàng Phương đều trở thành tâm điểm chú ý với màn dự thi đầy ấn tượng trên sân khấu Mở màn bằng phần trình diễn trang phục dạ hội kết hợp với màn hô tên đầy tự hào, Lê Hoàng Phương sải bước trong sự hò reo vỡ oà của hàng ngàn khán giả. Nàng hậu trình diễn với phong thái kiêu sa, tràn đầy tự tin, rạng rỡ cùng những bước catwalk sang trọng trong chiếc váy dạ hội vàng gold được đính kết tỉ mỉ.



Mở màn bằng phần trình diễn trang phục dạ hội kết hợp với màn hô tên đầy tự hào, Lê Hoàng Phương sải bước trong sự hò reo vỡ oà của hàng ngàn khán giả Tại phần thi trang phục áo tắm, đại diện Việt Nam ghi dấu ấn với body săn chắc, khỏe khoắn khi diện áo tắm, tôn lên hình thể gợi cảm. Bên cạnh đó, với khả năng làm chủ sân khấu cùng những bước catwalk năng động, Lê Hoàng Phương vô cùng tự tin, nhún nhảy theo điệu nhạc một cách thoải mái, quyến rũ. Tại phần thi trang phục áo tắm, đại diện Việt Nam ghi dấu ấn với body săn chắc, khỏe khoắn khi diện áo tắm, tôn lên hình thể gợi cảm Trong suốt quá trình diễn ra phần thi, tiếng reo hò và tràng vỗ tay dành cho Lê Hoàng Phương không ngớt. Gia đình của nàng hậu cũng có mặt cổ vũ và ủng hộ tinh thần cho cô trong đêm bán kết. Đáng chú ý, sau khi chương trình kết thúc, ba mẹ nàng hậu đã tiến lên sân khấu và bất ngờ rơi những giọt nước mắt tự hào sau khi xem màn trình diễn của con gái.

Trong suốt quá trình diễn ra phần thi, tiếng reo hò và tràng vỗ tay dành cho Lê Hoàng Phương không ngớt Sau phần thi, Lê Hoàng Phương chia sẻ: “Phương rất trân quý những tình cảm khán giả dành cho mình cũng như dành cho các đại diện khác. Lúc ngồi trong cánh gà, lắng nghe tiếng hò reo mà khán giả dành cho những thí sinh trước đó khiến Phương rất xúc động và tự hào. Những điều đó phần nào tiếp thêm động lực cho Phương cũng như tất cả thí sinh”. Sau khi chương trình kết thúc, ba mẹ nàng hậu đã tiến lên sân khấu và bất ngờ rơi những giọt nước mắt tự hào sau khi xem màn trình diễn của con gái Trải qua các vòng tranh tài, nàng hậu đã hoàn thành phần thi một cách trọn vẹn, thỏa mãn sự kì vọng của fan hâm mộ khi liên tục góp mặt ở các giải thưởng phụ. Ngày 25/10 tới đây, đêm chung kết Miss Grand International 2023 sẽ được diễn ra. Người hâm mộ kì vọng Lê Hoàng Phương sẽ mang về vương miện quốc tế thứ 2 cho Việt Nam.

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