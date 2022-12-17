'Hoa Hồng Đen' của Gia Đình Phép Thuật: Từng ly hôn sau 2 tháng kết hôn, sau 7 năm sống hạnh phúc với chồng mới ở Mỹ, 2 đứa con sở hữu ngoại hình hưởng trọn gen của mẹ

Trên trang cá nhân, Kim Hiền thường xuyên đăng tải những hình ảnh đời thường của các con. Sonic là con trai đầu lòng của Kim Hiền và chồng cũ. Ở tuổi 17, Sonic đã cao đến 1m85 và sở hữu ngoại hình thu hút. Con trai Kim Hiền khá trầm tính, đam mê bóng rổ và nấu ăn.

Kết thúc cuộc hôn nhân với DJ Phong sau 2 tháng kết hôn, diễn viên Kim Hiền một mình nuôi cậu con trai Sonic khôn lớn. Và rồi hạnh phúc lại mỉm cười với cô một lần nữa khi gặp chồng doanh nhân hiện tại là Andy Lê. Cô quyết định ôm con riêng theo anh sang Mỹ định cư từ 7 năm trước, sinh thêm một cô con gái và sống hạnh phúc cho đến tận bây giờ. Những hình ảnh về gia đình nữ diễn viên thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng. Đặc biệt, con trai và ái nữ nhà Kim Hiền gây chú ý vì sở hữu ngoại hình hưởng trọn gen của mẹ.

Kế đó là cô bé Yvona, con gái của Kim Hiền và chồng doanh nhân Andy Lê. Ái nữ ghi điểm với khán giả nhờ vẻ ngoài khả ái. Theo Kim Hiền, con gái có nhiều điểm giống mẹ, đặc biệt là làn da nâu.

Dù gia đình khá giả nhưng Sonic đã muốn tự lập, đi làm thêm từ sớm để trải nghiệm cuộc sống. Chia sẻ về con trai, Kim Hiền cho biết: "Tôi để cho con va chạm cuộc sống để rèn sự vững vàng cũng như tôn trọng ý muốn của con. May mắn, Sonic ngoan, chơi đúng bạn nên tôi yên tâm".

Con gái Yvona có nhiều điểm giống mẹ, đặc biệt là làn da nâu - Ảnh: Internet

Sống ở Mỹ từ nhỏ, Yvona nói được cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt. Khác với anh trai, cô bé có tính cách lanh lợi, hoạt bát và sống tình cảm. Yvona chững chạc hơn các bạn đồng trang lứa. Đặc biệt, ái nữ thích chụp ảnh, dạn dĩ tạo dáng trước ống kính. Ngoài ra, Yvona còn có niềm đam mê hội họa và ca hát.

Cô bé có tính cách lanh lợi, hoạt bát và sống tình cảm - Ảnh: Internet

Hiện tại, 2 nhóc tì sống trong căn biệt thự có bể bơi, sân vườn thoáng đãng, rộng rãi, thiết kế theo phong cách cổ điển. Biệt thự của nhà Kim Hiền có diện tích 200m2. Kế đó, gia đình Kim Hiền cũng sở hữu nhiều "xế hộp" xịn.

Biệt thự của nhà Kim Hiền khá rộng rãi thoáng mát - Ảnh: Internet

Được biết, Kim Hiền đưa bé Sonic sang Mỹ định cư vào năm 2015, khi ấy cô đang mang thai con gái với chồng doanh nhân ở những tháng cuối thai kì. Trong một lần mới đây khi chia sẻ với báo chí, nữ diễn viên thổ lộ cuộc sống của mẹ con cô thay đổi rất nhiều theo chiều hướng tốt lên từ ngày sang Mỹ, cô tập trung toàn lực lo cho gia đình, các con và chồng. Ngoài ra vẫn theo đuổi làm MC cho một số chương trình người Việt tại Mỹ.

Gia đình Kim Hiền trong một chuyến du lịch - Ảnh: Internet

Việc chăm sóc các con ở nhà luôn có Andy hỗ trợ. Đặc biệt với bé Sonic thì ông xã chính là người giúp cô chia sẻ với con như một người bạn. Ngược lại, Sonic cũng rất thân với cha dượng, không có khoảng cách nào giữa hai người và cậu bé thường chọn ngồi bên bố trong những lần cả nhà ra ngoài dùng bữa.

"Lúc tôi kết hôn với chồng mới và sang Mỹ, con trai tôi đã được 10 tuổi. Con trai tôi không phản ứng gì hết vì khi quen chồng hiện tại, tôi không tạo cho con trai suy nghĩ mình bỏ con để theo người đàn ông khác. Chồng tôi khi đó còn nói với tôi: "Bây giờ không có con cũng không sao, anh sẽ coi Sonic (con trai riêng của Kim Hiền) là con ruột".

Thậm chí, chồng hiện tại và chồng cũ của tôi còn từng gặp nhau, ngồi nói chuyện, uống cà phê với nhau. Khi tôi đưa con trai sang Mỹ, chồng cũ là người đưa tôi đi và đến bây giờ về Việt Nam, anh ấy vẫn ra đón. Tôi luôn tạo điều kiện cho mọi người".

Sonic cũng rất thân với cha dượng - Ảnh: Internet

Dù gia đình từng gặp biến cố rạn nứt tình cảm nhưng Sonic vẫn lớn lên, chững chạc và hiểu chuyện. Cậu luôn gần gũi, chăm sóc để bù đắp cho mẹ của mình. Ái nữ Yvona cũng ngày càng kháu khỉnh, giỏi giang khiến mẹ Kim Hiền tự hào.