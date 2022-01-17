Từng làm việc đến bạc đầu, diễn viên Kim Hiền ngày càng gợi cảm, hạnh phúc viên mãn ở độ tuổi tứ tuần

Sau khi qua Mỹ định cư, nữ diễn viên Kim Hiền dành trọn thời gian chăm sóc tổ ấm, nỗ lực khẳng định bản thân mình khiến nhiều người vô cùng ngưỡng mộ.

Bước ra từ bộ phim "Hương Phù Sa' vô cùng quên thuộc với màn ảnh Việt Nam, nữ diễn viên Kim Hiền đã trở thành những mỹ nhân được yêu thích và săn đón bậc nhất thời bấy giờ. Tuy nhiên, nữ diễn viên đã không còn theo đuổi nghệ thuật. Tuy nhiên, khác với bạn diễn Hà Tăng sớm có được cuộc sống giàu có, êm ấm khi được gả vào nhà hào môn, Kim Hiền thì có tình duyên lận đận hơn. Cô từng trải qua một lần đổ vỡ hôn nhân trước khi kết hôn với ông xã hiện tại. Sau cuộc hôn nhân với chồng cũ - DJ Hoàng Phong, "Út Ráng" tìm thấy bình yên bên doanh nhân Việt kiều Andy Lê. Cô từng nói về anh trước truyền thông rằng đó là người yêu thương bé Sonic - con riêng của cô như con ruột. Cô và ông xã tổ chức đám cưới tại Việt Nam và Mỹ cuối tháng 7/2014. Sau kết hôn, cô theo chồng sang Mỹ định cư và sinh con thứ hai.

Kim Hiền rạng rỡ và tràn đầy sức sống ở độ tuổi 40 - Ảnh: FBNV Khi lựa chọn sang định cư ở Mỹ cùng chồng, Kim Hiền cho biết cô vui với những quyết định của mình và thấy cuộc đời bước sang trang mới. Song, những ngày mới sang Mỹ, cô cũng từng hụt hẫng vì phải bắt đầu từ con số 0. Tiếp đó, cô cố gắng hòa vào nhịp sống, sinh hoạt của xứ sở cờ hoa. Nữ diễn viên học lái xe, trau dồi tiếng Anh, mở rộng mối quan hệ xung quanh. Những trải nghiệm va chạm giúp cô mạnh mẽ, bản lĩnh và tự chủ hơn. Nữ diễn viên khá thành công với công việc kinh doanh của mình - Ảnh: FBNV Bên cạnh đó, nữ diễn viên mới bắt đầu thử sức kinh doanh. Ban đầu, Kim Hiền nhận lời làm gương mặt đại diện cho sản phẩm. Nhưng sau đó, khi cơ hội tới, cô nhanh chóng nắm bắt. Chỉ sau 6 tháng khởi nghiệp, nàng "Út Ráng" đã gặt hái được thành quả trong lĩnh vực mới. Cô xây dựng được công ty riêng trên đất Mỹ.

Tổ ấm nhỏ của nữ diễn viên - Ảnh: FBNV Hiện tại, "tổ ấm nhỏ" của nữ diễn viên đang sống trong một căn biệt thự khá rộng, có vườn riêng, bể bơi, sân chơi golf. Một ngày của cô thường diễn ra bận rộn với những đầu việc quen thuộc như đưa đón con đi học, tập gym, đi chợ, đưa cún cưng đi dạo, làm việc, nấu ăn... Cô cho biết bản thân đang ở thời điểm hoàn hảo nhất của cuộc sống. Có lẽ, chính sự nghiệp thành công cùng cuộc sống gia đình viên mãn đã giúp cô ngày càng xinh đẹp, đằm thắm và gợi cảm hơn dù đã ở tuổi 40.

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