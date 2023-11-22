Hoa hậu Việt Nam sở hữu vẻ đẹp "lệch chuẩn": Cuộc sống làm nông dân bình yên trên đất Mỹ, U50 tái xuất showbiz với tóc bạc đầy đầu vẫn đẹp quyến rũ

"Tôi vốn yêu thời trang và ấn tượng với sức sáng tạo của các nhà thiết kế trẻ kết hợp giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam vào các thiết kế mang tính ứng dụng và thời trang nên nhận lời tham gia show diễn", Ngọc Khánh cho biết với báo chí.

Mới đây, Hoa hậu Ngọc Khánh vừa mới tham gia show diễn Nhất Thanh Tao của nhà thiết kế Thơm Nguyễn với vai trò khách mời. Sự xuất hiện của cô gây chú ý vì trước giờ hoa hậu hạn chế tham gia sự kiện.

Ngọc Khánh cho biết cô không quá cầu kỳ trong ăn mặc mà hướng tới phong cách casual chic. Cô thích quần áo chất lượng cao, vừa với khổ người, dễ phối hợp với nhau khi đi du lịch.

Trong show, người đẹp 47 tuổi diện bộ váy ren không tay, kiểu dáng tối giản. Cô trung thành với mái tóc bạc màu tự nhiên nhưng vẫn khoe được làn da tươi trẻ, vóc dáng thon gọn.

Ngoài việc góp mặt trên hàng ghế khách mời, Ngọc Khánh còn ngẫu hứng catwalk trên sàn diễn bằng gỗ, dựng giữa cánh đồng lúa ở Vũng Tàu. Nhiều năm rời xa sàn diễn, người đẹp vẫn giữ được những bước chân uyển chuyển.

Đáng chú ý, ở tuổi 47, mái tóc bạc của Hoa hậu Ngọc Khánh là điều không quá lạ. Tuy nhiên, nhiều người chọn cách nhuộm để trẻ trung hơn thì Hoa hậu Ngọc Khánh lại giữ nguyên. Dù mái tóc đã bạc theo tuổi tác nhưng Ngọc Khánh vẫn rất xinh đẹp với vóc dáng cùng làn da không tuổi.

Bộ ảnh nàng hậu thực hiện trước đó ở tuổi 45

Hiện tại, cuộc sống của chị trôi qua bình yên ở TP.HCM. Hoa hậu Ngọc Khánh cho biết, chị giờ đây là người có mái tóc bạc, tập thiền, ngồi thở và xơi gà hầm thuốc Bắc.

Thời gian trước khi trở về Việt Nam sinh sống, Ngọc Khánh ở lại Mỹ, theo chồng về trang trại nho của gia đình tại một thị trấn thuộc tiểu bang Virginia. Khu nông trang này nằm ngay bên cạnh nông trang của hai vị cựu tổng thống Mỹ hồi đầu thế kỷ 19 là Thomas Jefferson và James Monroe. Từ đó, cô sống cuộc đời bình dị, không xuất hiện trước công chúng. Mỗi năm, Ngọc Khánh về Việt Nam ít nhất một lần để thăm mẹ cô.

Nhan sắc mặn mà của Ngọc Khánh

Dù không còn hoạt động nghệ thuật sôi nổi, nhưng nàng hậu vẫn thường xuyên chia sẻ ảnh sinh hoạt đời thường và giao lưu, trò chuyện trên trang cá nhân. Hàng ngày, cô vui vẻ làm những công việc của một người nông dân. Người đẹp cũng thích nấu nướng, tập thể thao, hay ngồi thiền trong không gian ngập tràn cây xanh. Thi thoảng, vợ chồng cô cùng nhau đi du lịch, thăm thú thế giới.

Cuộc sống nông dân cùng chồng trên đất Mỹ

Từng chia sẻ về cuộc sống của mình, Ngọc Khánh mãn nguyện: "Chồng của tôi không giàu nhưng chúng tôi có thể đi đến nơi mình muốn, ăn những món mình thích. Với tôi như vậy là đủ rồi. Hơn hết, tôi là người cực đoan trong tình cảm. Tôi không thích san sẻ người đàn ông của mình cho người phụ nữ khác nên tôi thấy hạnh phúc với cuộc sống hiện tại, không xa hoa, ồn ào nhưng ung dung, tự tại".

Ngọc Khánh đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 1998 khi 22 tuổi. Cô được mệnh danh là "Julia Roberts của Việt Nam" bởi sở hữu vẻ đẹp lạ mang nhiều nét phương Tây cùng khoé miệng rộng gợi nhớ đến "người đàn bà đẹp".

Ngọc Khánh tại thời điểm mới đăng quang hoa hậu

Tuy vậy, thời điểm lên ngôi, Ngọc Khánh từng gây không ít tranh cãi vì vẻ đẹp "lệch chuẩn". Những năm 1990 ở Việt Nam, đôi môi dày gợi cảm, khuôn miệng rộng cùng gò má cao của người đẹp không hợp với thị hiếu chung.

Người đẹp mang vẻ ngoài 'lệch chuẩn' so với thị hiếu fan hâm mộ sắc đẹp những năm 1990

Thế nhưng sau này, nhờ tài năng và bản lĩnh, Ngọc Khánh dần chinh phục được khán giả và để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng fan hâm mộ sắc đẹp.