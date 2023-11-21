Giữa lùm xùm với Hoa hậu Phương Lê, con gái nuôi cố NSƯT Vũ Linh có hành động ‘lạ’ làm sáng tỏ mối quan hệ với Hồng Loan

Hậu trường 21/11/2023 19:18

Sau 8 tháng kể từ ngày NSƯT Vũ Linh qua đời nhưng việc xoay quanh người thân nhà cố nghệ sĩ, đặc biệt là Hồng Loan vẫn nhận được sự quan tâm. Mới đây nhất là lùm xùm liên quan đến con gái cố nghệ sĩ và Hoa hậu Phương Lê.

Mới đây nhất, nhân dịp 20/11, NS Bình Tinh đã đến nhà riêng tại dành sự thành kính, tôn trọng đến ba nuôi là cố NSƯT Vũ Linh. Trên Facebook, cô khiến người hâm mộ xót xa khi chia sẻ: "Năm nào cũng vậy mà, phải không ba? Nhưng năm nay tặng thôi chứ không có người ăn rồi."

Giữa lùm xùm với Hoa hậu Phương Lê, con gái nuôi cố NSƯT Vũ Linh có hành động ‘lạ’ làm sáng tỏ mối quan hệ với Hồng Loan - Ảnh 1
Nhân dịp 20/11, NS Bình Tinh đã đến nhà riêng cố NSƯT Vũ Linh. Ảnh: FBNV.

Bên cạnh đó, khi được netizen nhắc bảo vệ Hồng Loan - con gái của cố NSƯT Vũ Linh trước nhiều ồn ào trong thời gian vừa qua, NS Bình Tinh đã làm sáng tỏ mối quan hệ khi cho biết: "Đâu có phải gọi là nhớ, cái đó là trách nhiệm chứ. Tại vì tôi là chị của Hồng Loan mà".

Dù không chia sẻ quá nhiều hình ảnh, nhưng có thể thấy, ở thời điểm hiện tại, mối quan hệ giữa con nuôi NSƯT Vũ Linh là Bình Tinh và con gái là Hồng Loan vẫn đang vô cùng thân thiết và tốt đẹp.

Giữa lùm xùm với Hoa hậu Phương Lê, con gái nuôi cố NSƯT Vũ Linh có hành động ‘lạ’ làm sáng tỏ mối quan hệ với Hồng Loan - Ảnh 2
Sau khi ba nuôi mất, NS Bình Tinh luôn bên cạnh giúp đỡ Hồng Loan. Ảnh: FBNV. 
Giữa lùm xùm với Hoa hậu Phương Lê, con gái nuôi cố NSƯT Vũ Linh có hành động ‘lạ’ làm sáng tỏ mối quan hệ với Hồng Loan - Ảnh 3
Cùng với Bình Tinh, NS Vũ Luân cũng luôn giúp đỡ và bảo vệ Hồng Loan. Ảnh: FBNV. 

Có thể thấy, từ sau khi NSƯT Vũ Linh qua đời, Bình Tinh luôn có mặt giúp đỡ và bảo vệ Hồng Loan. Mới đây nhất, trong mâu thuẫn của ca sĩ Nguyên Vũ và Hoa hậu Phương Lê về việc làm phim cho Hồng Loan, Bình Tinh cũng đã lên tiếng bảo vệ đứa em của mình.

Cô vui vẻ bảo: "Ông bà ta hay nói Khẩu xà tâm Phật, chị là vậy. Bụng bả khỏi chê hôi, tính nóng thôi, hiểu lầm thôi chứ không sao cả, để hai anh chị bớt nóng nó sẽ ổn thôi. Mọi người ai cũng thương Hồng Loan, ai cũng muốn tốt nhất cho Loan thôi. Có điều hơi bị sơ sót trong lời nói của mình nên gây ra sự hiểu lầm. Chưa biết ai đúng, ai sai mà bây giờ anh chị cũng có nhiều công việc quá, chị dâu buôn bán liên tục, anh Nguyên Vũ cũng đang quay cho nên bây giờ cứ để anh chị ổn định lại chút xíu, rồi gặp nhau thì "về đây bên nhau, ta nối lại nhà xưa, cuộc đời bao nhiêu năm…". Nhưng thật sự tôi thấy mọi người thương, mọi người lo lắng, quan tâm đến Loan cũng như vấn đề này tôi vui lắm. Song song đó vẫn có những suy nghĩ trái chiều. Nhưng mọi người an tâm, anh hai vẫn còn ở đây và tôi vẫn còn ở đây. Làm gì thì làm, anh hai vẫn là người anh lớn nhất, anh hai sẽ chỉ dạy cho các em làm gì gì. Cũng như chị Ni từng chia sẻ dù anh hai ít xuất hiện, anh hai cũng có công việc riêng nhưng anh hai luôn kế cận chị Ni, Loan, và tôi cũng như tất cả các anh chị. Do là anh hai ít nói thôi".

Giữa lùm xùm với Hoa hậu Phương Lê, con gái nuôi cố NSƯT Vũ Linh có hành động ‘lạ’ làm sáng tỏ mối quan hệ với Hồng Loan - Ảnh 4
Hoa hậu Phương Lê đã chỉ trích ca sĩ Nguyên Vũ vì anh thực hiện phim ca nhạc về cuộc đời của con gái Vũ Linh là Hồng Loan. Ảnh: Internet

Nữ nghệ sĩ cũng nói rõ nguyên nhân mình và Vũ Luân ít đứng ra trong những vấn đề liên quan đến Hồng Loan: "Mọi người có trách tại sao trong những cái công việc này nọ chỉ thấy chị Ni chứ không thấy anh hai và tôi. Vì trong những trường hợp quan trọng, ví dụ bữa thẩm định nhà đã có cô chú, anh chị em luật sư, người ta xử lý vấn đề này. Mình có ở đó đông đảo cũng không làm gì. Loan cũng có nói: "Anh hai chị ba ở nhà đi, có gì em gọi thì anh chị lên, còn bây giờ nhà cũng chật, đoàn luật sư cũng đông”. Lên mình chỉ đứng đó chứ đâu làm được gì đâu cả nhà, mình phải thượng tôn pháp luật. Các anh chị luật sư và bên toà án đã đến rồi, mình phải tôn trọng tất cả mọi thứ, mình không có quyền quyết định thì mình ở đó để làm cái gì. Nên mọi người đừng nghĩ tôi và anh hai không có ở đó là không quan tâm Loan. Em mình mà, thương lắm, sao mà bỏ nó, sao giận nó được. Anh hai thương lắm, Phương Lê cũng vậy, anh Nguyên Vũ cũng vậy. Chị Ni càng thương nữa, tất cả mọi người, không ai bỏ Loan. Mọi người an tâm, đó sẽ là sợi dây kết nối".

Giữa lùm xùm với Hoa hậu Phương Lê, con gái nuôi cố NSƯT Vũ Linh có hành động ‘lạ’ làm sáng tỏ mối quan hệ với Hồng Loan - Ảnh 5
Hiện tại Hoa hậu Phương Lê đã hủy kết bạn với Hồng Loan. Ảnh: Internet

Hiện câu chuyện vẫn đang tiếp diễn. Tuy nhiên, cư dân mạng đứng về phía Hồng Loan vì cho rằng cô vô tội và khuyên Hoa hậu Phương Lê nên bình tĩnh, không nên vì nóng giận nhất thời mà mất đi tình chị em gắn kết bấy lâu nay.

Hồng Loan nghẹn ngào 'con nhớ ba', Vũ Luân và Bình Tinh có ngay động thái, phơi bày mối quan hệ thực sự giữa con ruột - con nuôi

Hồng Loan nghẹn ngào 'con nhớ ba', Vũ Luân và Bình Tinh có ngay động thái, phơi bày mối quan hệ thực sự giữa con ruột - con nuôi

Màn tương tác qua lại giữa Hồng Loan và Vũ Luân - Bình Tinh đủ để chứng minh mối quan hệ giữa cô và các con nuôi của cố NS Vũ Linh.

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Từ khóa:   Bình Tinh Hồng Loan Hoa hậu Phương Lê

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