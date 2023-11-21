Giữa lùm xùm với Hoa hậu Phương Lê, con gái nuôi cố NSƯT Vũ Linh có hành động ‘lạ’ làm sáng tỏ mối quan hệ với Hồng Loan

Mới đây nhất, nhân dịp 20/11, NS Bình Tinh đã đến nhà riêng tại dành sự thành kính, tôn trọng đến ba nuôi là cố NSƯT Vũ Linh. Trên Facebook, cô khiến người hâm mộ xót xa khi chia sẻ: "Năm nào cũng vậy mà, phải không ba? Nhưng năm nay tặng thôi chứ không có người ăn rồi."

Cô vui vẻ bảo: "Ông bà ta hay nói Khẩu xà tâm Phật, chị là vậy. Bụng bả khỏi chê hôi, tính nóng thôi, hiểu lầm thôi chứ không sao cả, để hai anh chị bớt nóng nó sẽ ổn thôi. Mọi người ai cũng thương Hồng Loan, ai cũng muốn tốt nhất cho Loan thôi. Có điều hơi bị sơ sót trong lời nói của mình nên gây ra sự hiểu lầm. Chưa biết ai đúng, ai sai mà bây giờ anh chị cũng có nhiều công việc quá, chị dâu buôn bán liên tục, anh Nguyên Vũ cũng đang quay cho nên bây giờ cứ để anh chị ổn định lại chút xíu, rồi gặp nhau thì "về đây bên nhau, ta nối lại nhà xưa, cuộc đời bao nhiêu năm…". Nhưng thật sự tôi thấy mọi người thương, mọi người lo lắng, quan tâm đến Loan cũng như vấn đề này tôi vui lắm. Song song đó vẫn có những suy nghĩ trái chiều. Nhưng mọi người an tâm, anh hai vẫn còn ở đây và tôi vẫn còn ở đây. Làm gì thì làm, anh hai vẫn là người anh lớn nhất, anh hai sẽ chỉ dạy cho các em làm gì gì. Cũng như chị Ni từng chia sẻ dù anh hai ít xuất hiện, anh hai cũng có công việc riêng nhưng anh hai luôn kế cận chị Ni, Loan, và tôi cũng như tất cả các anh chị. Do là anh hai ít nói thôi".

Hoa hậu Phương Lê đã chỉ trích ca sĩ Nguyên Vũ vì anh thực hiện phim ca nhạc về cuộc đời của con gái Vũ Linh là Hồng Loan. Ảnh: Internet

Nữ nghệ sĩ cũng nói rõ nguyên nhân mình và Vũ Luân ít đứng ra trong những vấn đề liên quan đến Hồng Loan: "Mọi người có trách tại sao trong những cái công việc này nọ chỉ thấy chị Ni chứ không thấy anh hai và tôi. Vì trong những trường hợp quan trọng, ví dụ bữa thẩm định nhà đã có cô chú, anh chị em luật sư, người ta xử lý vấn đề này. Mình có ở đó đông đảo cũng không làm gì. Loan cũng có nói: "Anh hai chị ba ở nhà đi, có gì em gọi thì anh chị lên, còn bây giờ nhà cũng chật, đoàn luật sư cũng đông”. Lên mình chỉ đứng đó chứ đâu làm được gì đâu cả nhà, mình phải thượng tôn pháp luật. Các anh chị luật sư và bên toà án đã đến rồi, mình phải tôn trọng tất cả mọi thứ, mình không có quyền quyết định thì mình ở đó để làm cái gì. Nên mọi người đừng nghĩ tôi và anh hai không có ở đó là không quan tâm Loan. Em mình mà, thương lắm, sao mà bỏ nó, sao giận nó được. Anh hai thương lắm, Phương Lê cũng vậy, anh Nguyên Vũ cũng vậy. Chị Ni càng thương nữa, tất cả mọi người, không ai bỏ Loan. Mọi người an tâm, đó sẽ là sợi dây kết nối".

Hiện tại Hoa hậu Phương Lê đã hủy kết bạn với Hồng Loan. Ảnh: Internet

Hiện câu chuyện vẫn đang tiếp diễn. Tuy nhiên, cư dân mạng đứng về phía Hồng Loan vì cho rằng cô vô tội và khuyên Hoa hậu Phương Lê nên bình tĩnh, không nên vì nóng giận nhất thời mà mất đi tình chị em gắn kết bấy lâu nay.