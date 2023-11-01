NS Bình Tinh tiếp tục phản pháo gắt khi bị nói 'chia của với Hồng Loan', còn tuyên bố một câu cứng rắn!

Hậu trường 01/11/2023 09:50

Đây không phải lần hiếm hoi con gái nuôi của NSƯT Vũ Linh là Bình Tinh đáp trả khi bị nói chia của với Hồng Loan.

Gần 8 tháng ngày cố nghệ sĩ Vũ Linh qua đời nhưng chuyện ồn ào phân chia tài sản trong gia đình vẫn khiến nhiều người bán tán. Ngoài Hồng Loan, mẹ con Hồng Nhung - Hồng Phượng thì các con nuôi của cố nghệ sĩ như NSƯT Vũ Luân, Bình Tinh cũng liên tục bị réo tên và chỉ trích những lời lẽ không hay.

NS Bình Tinh tiếp tục phản pháo gắt khi bị nói 'chia của với Hồng Loan', còn tuyên bố một câu cứng rắn! - Ảnh 1
Ngoài Hồng Loan, mẹ con Hồng Nhung - Hồng Phượng thì các con nuôi của cố nghệ sĩ như NSƯT Vũ Luân, Bình Tinh cũng liên tục bị réo tên và chỉ trích những lời lẽ không hay

Mới đây, trên livestream của mình, Bình Tinh tiếp tục lên tiếng đáp trả khi nhận được bình luận kém duyên từ một cư dân mạng liên quan đến việc chia tài sản mà cố nghệ sĩ Vũ Linh để lại. Cụ thể, một tài khoản nói nữ nghệ sĩ rằng: "Dễ thương vậy nè mà nói chia của với Hồng Loan".

NS Bình Tinh tiếp tục phản pháo gắt khi bị nói 'chia của với Hồng Loan', còn tuyên bố một câu cứng rắn! - Ảnh 2
Trên livestream của mình, Bình Tinh tiếp tục lên tiếng đáp trả khi nhận được bình luận kém duyên từ một cư dân mạng liên quan đến việc chia tài sản mà cố nghệ sĩ Vũ Linh để lại

Ngay lập tức, con gái nuôi của Vũ Linh đã khẳng định cô không có nhu cầu và cũng không mơ về thứ không thuộc về mình. Cô còn tuyên bố nhận những thứ 'dơ bẩn nhất' nếu nhận đồng nào từ tài sản của Ns Vũ Linh. Bình Tinh gắt: "Em đâu có quởn. Cái đó cũng có phải của mình đâu mà đòi chia với chác đúng không cả nhà? Em nói thiệt với cả nhà, nghèo thì nghèo thiệt nhưng dám nói với tất cả mọi người trong cộng đồng mạng luôn: Nếu em nhận một đồng nào của Út Loan móm từ cái nhà của ba em hay từ tài sản của ba em thì cái gì dơ bẩn nhất của cộng đồng cho em ăn hết. Chưa bao giờ thèm và cũng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đó.

Thà là nghèo, đi kiếm tiền bằng hai bàn tay của mình, mồ hôi nước mắt của mình làm ra. Nếu con móm đề nghị mà em có nhận một đồng hay một cắt nào trong tài sản của ba em, em xin phép nha, em sẽ không ăn cơm mà ăn thứ dơ bẩn nhất. Bớt suy bụng ta ra bụng người ta đi. Không bao giờ, mãi mãi suốt cuộc đời cũng không bao giờ có chuyện la liếm tài sản của ba em. Nó không phải của em".

NS Bình Tinh tiếp tục phản pháo gắt khi bị nói 'chia của với Hồng Loan', còn tuyên bố một câu cứng rắn! - Ảnh 3
Lời chia sẻ của Bình Tinh nhận được nhiều sự đồng tình và ủng hộ. Mọi người cũng bày tỏ mong muốn mọi việc mau chóng được giải quyết rõ ràng để cố nghệ sĩ Vũ Linh có thể yên lòng

Lời chia sẻ của Bình Tinh nhận được nhiều sự đồng tình và ủng hộ. Mọi người cũng bày tỏ mong muốn mọi việc mau chóng được giải quyết rõ ràng để cố nghệ sĩ Vũ Linh có thể yên lòng. Trước đó, Bình Tinh cũng từng bị những kênh YouTube ghép ảnh rồi đặt tít với nội dung "NSƯT Vũ Linh để lại hết tài sản cho con nuôi Bình Tinh? Gia đình bức xúc lên tiếng" hay "Tài sản Bình Tinh lấy hết...". 

NS Bình Tinh tiếp tục phản pháo gắt khi bị nói 'chia của với Hồng Loan', còn tuyên bố một câu cứng rắn! - Ảnh 4
Nghệ sĩ Bình Tinh đã đăng đàn cầu xin khán giả ngừng đưa thông tin thất thiệt

Nghệ sĩ Bình Tinh đã đăng đàn cầu xin khán giả ngừng đưa thông tin thất thiệt. Theo đó, nữ nghệ sĩ chụp lại màn hình video nói trên kèm theo dòng trạng thái giải thích: "Trời đất ơi tội nghiệp em quá mà... Em không có một đồng mấy anh chị ơi".

NS Bình Tinh tiếp tục phản pháo gắt khi bị nói 'chia của với Hồng Loan', còn tuyên bố một câu cứng rắn! - Ảnh 5
Trong suốt thời gian qua, Bình Tinh là một trong những người đã ủng hộ tinh thần và giúp đỡ cho Hồng Loan rất nhiều

Trong suốt thời gian qua, Bình Tinh là một trong những người đã ủng hộ tinh thần và giúp đỡ cho Hồng Loan rất nhiều. Giữa lúc ồn ào trong gia đình ba nuôi bùng nổ, Bình Tinh từng chia sẻ bức ảnh kỉ niệm cùng NS Vũ Linh kèm dòng nhắn nhủ gây xúc động: "Ba lúc nào cũng đẹp nha, mãi mãi lúc nào cũng đẹp trong lòng quý khán giả ân nhân. Và chỉ ba thôi, không vì bất cứ lý do nào mà có thể xấu được". 

Luật sư tiết lộ bất ngờ về tính cách của Hồng Loan, 1 chi tiết thấy rõ sự nhún nhường của con gái cố NS Vũ Linh trước mẹ con Hồng Phượng

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Bà Nguyễn Tuyết Ngọc - Luật sư của con gái cố NS Vũ Linh đã có những chia sẻ bất ngờ về vị thế và tính cách của Hồng Loan.

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Từ khóa:   Bình Tinh Ns Bình Tinh Ns Vũ Linh

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