Hồng Loan thẳng thắn tiết lộ: Em gái nghệ sĩ Vũ Linh yêu cầu chia thêm tài sản thừa kế, chỉ xem nhau như người lạ

Hậu trường 27/10/2023 10:50

Con gái cố NSƯT Vũ Linh đã có những chia sẻ thẳng thắn về mối quan hệ của bản thân với mẹ con nghệ sĩ Hồng Phượng (cháu gái cố NSƯT Vũ Linh).

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào ngày 26/10, Hồng Loan có mặt cùng luật sư Nguyễn Trọng Ân và Nguyễn Tuyết Ngọc, có vai trò bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho con gái Vũ Linh.

Hồng Loan cho biết cô tổ chức buổi gặp do thời gian qua mạng xã hội liên tục xuất hiện thông tin tiêu cực, ảnh hưởng cuộc sống. Cô gặp áp lực vì những thông tin cho rằng cô không chăm sóc nghệ sĩ Vũ Linh lúc ông bệnh, đối xử tệ với cha. Cô cho biết mình phận làm con tôi chỉ âm thầm lo cho cha, không công khai kể lể. Thời gian qua, Hồng Loan áp lực và căng thẳng khi đọc thông tin tiêu cực, chưa đúng về mình.

Hồng Loan thẳng thắn tiết lộ: Em gái nghệ sĩ Vũ Linh yêu cầu chia thêm tài sản thừa kế, chỉ xem nhau như người lạ - Ảnh 1
Hồng Loan - con gái cố NSƯT Vũ Linh trong buổi gặp gỡ truyền thông

Con gái nghệ sĩ Vũ Linh nói cô không hài lòng khi có người nói thông tin không đúng sự thật, gây ảnh hưởng tên tuổi của cha. Thông qua luật sư, cô nhờ pháp luật can thiệp để bảo vệ danh dự của bản thân và gia đình.

 

Về mối quan hệ với cô (nghệ sĩ Hồng Nhung) và em gái cô - cậu (nghệ sĩ Hồng Phượng), Hồng Loan nói không thể cứu vãn sau những ồn ào kiện tụng.

Trước khi đưa nhau ra tòa, Hồng Loan nghĩ chị em có thể ngồi nói chuyện tình cảm với nhau. Còn bây giờ đã kiện tụng thì như giọt nước tràn ly, cô không còn gì để nói với Hồng Phượng, có gặp nhau thì cũng coi nhau như người xa lạ.

Hồng Loan thẳng thắn tiết lộ: Em gái nghệ sĩ Vũ Linh yêu cầu chia thêm tài sản thừa kế, chỉ xem nhau như người lạ - Ảnh 2
Hồng Phượng và Hồng Loan tại đám tang nghệ sĩ Vũ Linh 

 

Theo thông tin từ báo Sức khỏe vầ Đời sống, tại cuộc gặp, luật sư Nguyễn Tuyết Ngọc cho biết Tòa án nhân dân quận Phú Nhuận (TP.HCM) thụ lý vụ tranh chấp về thừa kế, giải quyết sơ thẩm theo thông báo số 440/2023/TLST-DS ngày 5.6.2023. Hiện, vụ án trong thời hạn chuẩn bị xét xử, tòa án và các bên liên quan đang giải quyết theo quy định pháp luật.

Luật sư đồng thời cho biết bà Võ Thị Hồng Nhung bổ sung yêu cầu khởi kiện, gồm hủy nội dung cập nhật trên sổ cấp giấy khai sinh; hủy nội dung cập nhật trên sổ cấp giấy giao nhận việc nuôi con nuôi của UBND quận Phú Nhuận liên quan đến bà Hồng Loan. Bà đồng thời yêu cầu chia thêm di sản thừa kế của NSƯT Vũ Linh là căn nhà số 5 Đoàn Thị Điểm, quận Phú Nhuận, TPHCM cho mình và và ông Võ Thành Nhiêu (nghệ sĩ Tiểu Linh, em trai NSƯT Vũ Linh).

Nghệ sĩ Vũ Linh qua đời hồi tháng 3. Sau khi ông hoàng cải lương tuồng cổ mất, gia đình xảy ra lục đục. Từ tranh cãi trên mạng, gia đình tiến đến kiện tụng, đòi chia gia tài gồm căn nhà ở quận Phú Nhuận và thửa đất ở Thủ Đức.

Hồng Loan nức nở tiết lộ thêm chi tiết NS Vũ linh giao lại hết giấy tờ nhà đất trước lúc lâm chung cùng lời dặn dò gây xúc động!

Hồng Loan nức nở tiết lộ thêm chi tiết NS Vũ linh giao lại hết giấy tờ nhà đất trước lúc lâm chung cùng lời dặn dò gây xúc động!

Sau buổi thẩm định, chiều 26/10, Hồng Loan có buổi gặp gỡ báo chí chia sẻ về vụ việc tranh chấp tài sản của cố nghệ sĩ Vũ Linh.

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Từ khóa:   Hồng Loan con gái cố NS Vũ Linh Hồng Phượng

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