Hoa hậu Thu Hoài triết lý đầy thâm thúy khi bàn về 'Đàn bà hơn nhau ở tấm chồng' sau nhiều lần 'đổ vỡ' hôn nhân

Hoa hậu Thu Hoài gây xôn xao khi bàn về 'Đàn bà hơn nhau ở tấm chồng' - Ảnh: Chụp màn hình

Nội dung chia sẻ của Thu Hoài như sau: "Đàn bà hơn nhau ở tấm chồng, có phải không? Nhiều người tin câu nói này là đúng. Phụ nữ có giàu sang, quyền lực tới đâu đi nữa thì vẫn chỉ trọn vẹn khi có một gia đình hạnh phúc. Một người đàn ông bản lĩnh, hào hoa và ngọt ngào bên cạnh chắc chắn sẽ khiến người đàn bà toả sáng hơn bất cứ món trang sức lấp lánh nào. Và một người chồng hoàn hảo cũng đồng nghĩa với một gia đình ấm áp phía sau - điều mơ ước đối với hầu hết mọi người phụ nữ! Nhưng cũng nhiều người cho rằng câu nói này không hề chính xác. Tại sao phải có chồng mới “hơn” được người phụ nữ khác? Vậy những bà mẹ đơn thân, người không thích ràng buộc bởi hôn nhân sẽ luôn "thua kém" sao? Sống cuộc đời tự do, yêu đương theo sở thích và kiếm thật nhiều tiền, tận hưởng cuộc sống cho riêng mình cũng tuyệt vời mà?

Sau nhiều lần đổ vỡ hôn nhân, cô đã tìm được bến đỗ mới bên chồng kém 10 tuổi - Ảnh minh họa: Internet

Đứng theo góc nhìn cá nhân, Hoa hậu Thu Hoài cho rằng câu nói này lại vừa đúng lại vừa sai. Cô chia sẻ: "Riêng tôi thì tôi thấy… nó vừa đúng lại vừa sai, chẳng có gì cần bàn cãi cả. Điều tôi thắc mắc nhất ở đây là tại sao phụ nữ cứ phải “hơn nhau” nhỉ? Mỗi con người mỗi cuộc sống, mỗi cách sống và tư duy, làm sao có thể nói hơn kém được? Như Hoài đi, hôm nay có thể kiếm nhiều tiền hơn một chị tiểu thương chút đỉnh, nhưng chắc gì đã có thời gian ăn một bữa tối ngon lành bên gia đình như chị ấy? Mà đối với phụ nữ chúng ta, ai dám nói tiền và bữa cơm gia đình, thứ nào là quan trọng?"