Hoa hậu Thu Hoài triết lý đầy thâm thúy khi bàn về 'Đàn bà hơn nhau ở tấm chồng' sau nhiều lần 'đổ vỡ' hôn nhân

Kết hôn với "tình trẻ kém 10 tuổi', Hoa hậu Thu Hoài gây xôn xao khi bàn về "Đàn bà hơn nhau ở tấm chồng" đứng trên góc nhìn cá nhân.
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Hoa hậu Thu Hoài được ngưỡng mộ bởi tài sắc bởi cô hiện đang có việc kinh doanh phát triển, sở hữu khối tài sản khủng, chơi thân với hội bạn Vbiz trong đó có "MC quốc dân" Trấn Thành... Về đời tư, sau nhiều lần đổ vỡ hôn nhân, cô đã tìm được bến đỗ mới bên chồng kém 10 tuổi.
Mới đây, trên trang cá nhân, Thu Hoài thường chia sẻ quan điểm cá nhân về các vấn đề khác nhau trong cuộc sống. Trước câu nói: "Đàn bà hơn nhau ở tấm chồng", người đẹp cũng nêu quan điểm được nhiều người gật gù đồng tình.
Nội dung chia sẻ của Thu Hoài như sau: "Đàn bà hơn nhau ở tấm chồng, có phải không? Nhiều người tin câu nói này là đúng. Phụ nữ có giàu sang, quyền lực tới đâu đi nữa thì vẫn chỉ trọn vẹn khi có một gia đình hạnh phúc. Một người đàn ông bản lĩnh, hào hoa và ngọt ngào bên cạnh chắc chắn sẽ khiến người đàn bà toả sáng hơn bất cứ món trang sức lấp lánh nào. Và một người chồng hoàn hảo cũng đồng nghĩa với một gia đình ấm áp phía sau - điều mơ ước đối với hầu hết mọi người phụ nữ! Nhưng cũng nhiều người cho rằng câu nói này không hề chính xác. Tại sao phải có chồng mới “hơn” được người phụ nữ khác? Vậy những bà mẹ đơn thân, người không thích ràng buộc bởi hôn nhân sẽ luôn "thua kém" sao? Sống cuộc đời tự do, yêu đương theo sở thích và kiếm thật nhiều tiền, tận hưởng cuộc sống cho riêng mình cũng tuyệt vời mà?
Đứng theo góc nhìn cá nhân, Hoa hậu Thu Hoài cho rằng câu nói này lại vừa đúng lại vừa sai. Cô chia sẻ: "Riêng tôi thì tôi thấy… nó vừa đúng lại vừa sai, chẳng có gì cần bàn cãi cả. Điều tôi thắc mắc nhất ở đây là tại sao phụ nữ cứ phải “hơn nhau” nhỉ? Mỗi con người mỗi cuộc sống, mỗi cách sống và tư duy, làm sao có thể nói hơn kém được? Như Hoài đi, hôm nay có thể kiếm nhiều tiền hơn một chị tiểu thương chút đỉnh, nhưng chắc gì đã có thời gian ăn một bữa tối ngon lành bên gia đình như chị ấy? Mà đối với phụ nữ chúng ta, ai dám nói tiền và bữa cơm gia đình, thứ nào là quan trọng?"
"Sống cuộc đời của mình đã mỏi mệt, tại sao cần thêm những phép so sánh vô nghĩa để làm gì, đàn bà nhỉ? Thay vì nghĩ hơn nhau ở tấm chồng hay hơn nhau ở chuyện kiếm tiền, sao chúng ta không nghĩ cách sống cuộc đời của mình tốt hơn, hạnh phúc hơn và dễ chịu hơn?", nàng hậu tiếp tục chia sẻ.
Không chỉ thường xuyên khiến dân tình ngưỡng mộ với loạt hình ảnh xinh đẹp khoe vóc dáng ở tuổi tứ tuần, Hoa hậu Thu Hoài còn khiến các cô gái "tâm phục, khẩu phục" về triết lý tình yêu đầy thâm thúy.