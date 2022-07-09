Hoa hậu Thu Hoài kể về cuộc hôn nhân 'địa ngục' kéo dài 18 năm với người chồng vũ phu

Hậu trường 09/07/2022 13:25

Dù hiện tại đang có cuộc sống hạnh phúc bên người chồng yêu thương mình nhưng Hoa hậu Thu Hoài cũng từng trải qua một cuộc hôn nhân "địa ngục" kéo dài 18 năm.

Mới đây, khi xuất hiện trong chương trình Lối Ra, Hoa hậu Thu Hoài đã có những chia sẻ về cuộc hôn nhân cũ của mình. Theo đó, cô đã bị chồng mình bạo hành nhiều lần trong suốt 18 năm bên nhau khiến tinh thần và thể chất của cô sa sút nặng nề, thậm chí để lại trong cô nhiều nỗi ám ảnh đến tận bây giờ.

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Hoa hậu Thu Hoài rơi nước mắt kể về cuộc hôn nhân cũ của mình - Ảnh: Internet

"Chồng cũ là người nước ngoài và từng làm việc trong quân đội nên khi xuất ngũ để sống ở ngoài thì cũng rất khó khăn. Thêm nữa, khi anh sang Việt Nam lại không có bạn bè nên tôi suy nghĩ cho anh nhiều hơn. Tuy nhiên, dần dần, anh ấy mặc nhiên điều đó là hiển nhiên và tôi cũng từng chia sẻ nhiều lần nhưng chuyện đâu lại vào đấy.

Sau đó, anh ấy dùng bạo lực và quyền của đàn ông để đè mình xuống và che đi khuyết điểm... Thậm chí, anh từng ra ngoài cơ sở của tôi đập tanh bành, những khách hàng lâu năm của tôi cũng biết điều đó. Đó là điều làm tôi rất mất mặt." - Hoa hậu Thu Hoài chia sẻ.

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Thu Hoài cho biết, những tổn thương từ cuộc hôn nhân này không chỉ ảnh hưởng đến một mình cô mà còn tác động xấu đến con trai út của cô - Ảnh: Internet

Tuy chịu nhiều đau khổ như vậy nhưng Thu Hoài phải mất đến 7 năm để bỏ qua "bóng tối" của cuộc hôn nhân này. Cô cho biết, có rất nhiều người từng đề nghị nên cô hãy báo với chính quyền, nhưng có nhiều mâu thuẫn mà bản thân mình tự chịu đựng và đối mặt mới vượt qua được. Thu Hoài nói thêm: "Có những vấn đề mình phải đối mặt và chịu đựng. Trong suốt quãng thời gian 2 năm thương lượng không được, tôi cho mình 5 năm chuẩn bị tất cả, để hiên ngang bước ra khỏi cuộc hôn nhân đó".

Thu Hoài cho biết, những tổn thương từ cuộc hôn nhân này không chỉ ảnh hưởng đến một mình cô mà còn tác động xấu đến con trai út của cô. Tâm lý của cậu bé đã dần bất ổn sau khi chứng kiến mẹ mình bị bạo hành nhiều năm và phải mất một thời gian dài để bé bình thường và bớt bốc đồng hơn.

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Chồng mới của Thu Hoài là một người tử tế và quan tâm đến các con của cô - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, Hoa hậu Thu Hoài vẫn có một cách ứng xử vô cùng văn minh với chồng cũ là chu cấp cho anh trong suốt 5 năm sau ly hôn. Cô cho biết, đây không phải là trách nhiệm của cô nhưng cô không muốn chặn đường sống của ai cả.

"Dù sao anh ấy cũng là cha của con mình và tôi biết khả năng độc lập của anh ấy hơi kém. Tôi cũng nói đây là sự chuẩn bị của tôi dành cho anh ấy đầu tư nhưng đến một ngày nào đó tôi sẽ dừng lại. Và sau 5 năm tôi dừng hỗ trợ. Thậm chí, người mới cũng thắc mắc là tại sao tôi vẫn phải gửi tiền cho chồng cũ." - Thu Hoài cho biết việc làm này khiến cô an lòng và không cảm thấy có lỗi với cha của các con.

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