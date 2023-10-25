Hoa hậu Peru đăng quang Miss Grand International 2023, Việt Nam đạt Á hậu 4

Top 5 bước vào phần thi ứng xử. Các thí sinh có 45 giây để trả lời câu hỏi chung: “Nếu có cơ hội nói chuyện với lãnh đạo của Israel và Palestine về tình hình xung đột hiện tại giữa 2 bên, bạn sẽ chọn nói chuyện với ai và muốn nói gì để góp phần giải quyết thực trạng hiện tại?”.

Miss Grand Peru - Luciana Fuster lên ngôi tân hoa hậu. Ảnh minh họa: Internet

Đại diện Colombia trả lời ứng xử đầu tiên. Cô cho biết muốn nói chuyện với lãnh đạo từ cả 2 phía bởi chấm dứt chiến tranh và bạo lực không thể chỉ từ một phía. Miss Grand Peru, Mỹ và Myanmar tiếp tục trả lời muốn nói chuyện với cả 2 lãnh đạo.