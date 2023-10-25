Hoa hậu Peru đăng quang Miss Grand International 2023, Việt Nam đạt Á hậu 4

Miss Grand Peru - Luciana Fuster lên ngôi tân hoa hậu. Cô là ca sĩ, diễn viên, MC nổi tiếng tại Peru, sở hữu trang cá nhân với 4,5 triệu người theo dõi.
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Top 5 bước vào phần thi ứng xử. Các thí sinh có 45 giây để trả lời câu hỏi chung: “Nếu có cơ hội nói chuyện với lãnh đạo của Israel và Palestine về tình hình xung đột hiện tại giữa 2 bên, bạn sẽ chọn nói chuyện với ai và muốn nói gì để góp phần giải quyết thực trạng hiện tại?”.
Đại diện Colombia trả lời ứng xử đầu tiên. Cô cho biết muốn nói chuyện với lãnh đạo từ cả 2 phía bởi chấm dứt chiến tranh và bạo lực không thể chỉ từ một phía. Miss Grand Peru, Mỹ và Myanmar tiếp tục trả lời muốn nói chuyện với cả 2 lãnh đạo.
Trong đó, đại diện Myanmar muốn kêu gọi Liên Hợp Quốc cùng chung tay giải quyết vấn đề này. Đại diện Việt Nam - Lê Hoàng Phương - không nêu sẽ nói chuyện với lãnh đạo từ phía nào. Cô bày tỏ về vấn đề trẻ em, hy vọng vào một cuộc sống hòa bình trên thế giới.
Miss Grand Peru - Luciana Fuster lên ngôi tân hoa hậu. Cô là ca sĩ, diễn viên, MC nổi tiếng tại Peru, sở hữu trang cá nhân với 4,5 triệu người theo dõi.
Luciana gây ấn tượng qua các vòng thi với gương mặt ngọt ngào, hình thể quyến rũ và kỹ năng sân khấu tốt. Kỹ năng giao tiếp, tiếng Anh trôi chảy cũng là lợi thế lớn. Với kinh nghiệm hoạt động nghệ thuật dày dặn, người đẹp Peru cũng có thể giúp tổ chức Miss Grand International nhận nhiều hợp đồng, lợi nhuận nếu đăng quang.