Hoa hậu Peru đăng quang Miss Grand International 2023, Việt Nam đạt Á hậu 4

Hậu trường 25/10/2023 23:04

Miss Grand Peru - Luciana Fuster lên ngôi tân hoa hậu. Cô là ca sĩ, diễn viên, MC nổi tiếng tại Peru, sở hữu trang cá nhân với 4,5 triệu người theo dõi.

Top 5 bước vào phần thi ứng xử. Các thí sinh có 45 giây để trả lời câu hỏi chung: “Nếu có cơ hội nói chuyện với lãnh đạo của Israel và Palestine về tình hình xung đột hiện tại giữa 2 bên, bạn sẽ chọn nói chuyện với ai và muốn nói gì để góp phần giải quyết thực trạng hiện tại?”.

Hoa hậu Peru đăng quang Miss Grand International 2023, Việt Nam đạt Á hậu 4 - Ảnh 1
Miss Grand Peru - Luciana Fuster lên ngôi tân hoa hậu. Ảnh minh họa: Internet

Đại diện Colombia trả lời ứng xử đầu tiên. Cô cho biết muốn nói chuyện với lãnh đạo từ cả 2 phía bởi chấm dứt chiến tranh và bạo lực không thể chỉ từ một phía. Miss Grand Peru, Mỹ và Myanmar tiếp tục trả lời muốn nói chuyện với cả 2 lãnh đạo.

Hoa hậu Peru đăng quang Miss Grand International 2023, Việt Nam đạt Á hậu 4 - Ảnh 2
Top 5 trong vòng thi ứng xử về chiến tranh ở Israel và Palestine. Ảnh minh họa: Internet

Trong đó, đại diện Myanmar muốn kêu gọi Liên Hợp Quốc cùng chung tay giải quyết vấn đề này. Đại diện Việt Nam - Lê Hoàng Phương - không nêu sẽ nói chuyện với lãnh đạo từ phía nào. Cô bày tỏ về vấn đề trẻ em, hy vọng vào một cuộc sống hòa bình trên thế giới. 

Hoa hậu Peru đăng quang Miss Grand International 2023, Việt Nam đạt Á hậu 4 - Ảnh 3
Lê Hoàng Phương của Việt Nam là Á hậu 4. Ảnh minh họa: Internet
Hoa hậu Peru đăng quang Miss Grand International 2023, Việt Nam đạt Á hậu 4 - Ảnh 4
Á hậu 3 thuộc về đại diện của Mỹ. Sthephanie Marie Miranda 29 tuổi. Ảnh minh họa: Internet
Hoa hậu Peru đăng quang Miss Grand International 2023, Việt Nam đạt Á hậu 4 - Ảnh 5
Top 3 Miss Grand International 2023. Ảnh minh họa: Internet
Hoa hậu Peru đăng quang Miss Grand International 2023, Việt Nam đạt Á hậu 4 - Ảnh 6
Hoa hậu Myanmar Ni Ni Lin Eain là Á hậu 1. Ảnh minh họa: Internet
Hoa hậu Peru đăng quang Miss Grand International 2023, Việt Nam đạt Á hậu 4 - Ảnh 7
Hoa hậu Colombia Maria Alejandra López trở thành Á hậu 2. Ảnh minh họa: Internet

Miss Grand Peru - Luciana Fuster lên ngôi tân hoa hậu. Cô là ca sĩ, diễn viên, MC nổi tiếng tại Peru, sở hữu trang cá nhân với 4,5 triệu người theo dõi.

Hoa hậu Peru đăng quang Miss Grand International 2023, Việt Nam đạt Á hậu 4 - Ảnh 8
Tân hoa hậu trong giây phút đăng quang. Ảnh minh họa: Internet

Luciana gây ấn tượng qua các vòng thi với gương mặt ngọt ngào, hình thể quyến rũ và kỹ năng sân khấu tốt. Kỹ năng giao tiếp, tiếng Anh trôi chảy cũng là lợi thế lớn. Với kinh nghiệm hoạt động nghệ thuật dày dặn, người đẹp Peru cũng có thể giúp tổ chức Miss Grand International nhận nhiều hợp đồng, lợi nhuận nếu đăng quang. 

Thuyết trình ấn tượng, Lê Hoàng Phương xuất sắc có tên trong Top 5 MGI, Thái Lan ra về trong tiếc nuối

Thuyết trình ấn tượng, Lê Hoàng Phương xuất sắc có tên trong Top 5 MGI, Thái Lan ra về trong tiếc nuối

Tại chung kết Miss Grand International 2023, khán giả được dịp chứng kiến những màn thuyết trình ấn tượng cùng màn biểu diễn trang phục dạ hội của Lê Hoàng Phương và chính thức có tên trong Top 5. 

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