Thuyết trình ấn tượng, Lê Hoàng Phương xuất sắc có tên trong Top 5 MGI, Thái Lan ra về trong tiếc nuối

Toàn bộ chia sẻ của đại diện Viêt Nam - Lê Hoàng Phương: ""Họ đã lấy đi tuổi thơ và những ước mơ của tôi. Không gì có thể làm cho tôi hạnh phúc nữa"", đó là tiếng nói của một đứa trẻ ở Dải Gaza ngay bây giờ! Những đứa trẻ được sinh ra trong chiến tranh, lớn lên trong chiến tranh, và ra đi vì chiến tranh, như ở Israel hoặc Hamas... Liệu chúng từng biết đến vẻ đẹp của Hòa Bình chưa? Là một kiến trúc sư, tôi cảm thấy đau lòng khi thấy những ngôi nhà và gia đình bị phá hủy bởi chiến tranh. Hàng nghìn người đã chết, trẻ em không thể đến trường. Hàng triệu người rơi vào tuyệt vọng, họ không biết đi đâu khi không còn nhà nữa. Hôm nay, tôi đứng đây, tôi muốn tiếng nói của mình được lắng nghe. Giải quyết xung đột bằng cuộc đối thoại, chứ không phải bằng súng đạn. Hãy để cho trẻ em biết đến vẻ đẹp của Hòa Bình. Và làm ơn, hãy trả lại Hòa Bình cho nhân loại".

Sau phần diễn dạ hội, top 5 lộ diện: Colombia, Peru, Myanmar, Mỹ, Việt Nam. Đây là kết quả không gây nhiều bất ngờ vì các người đẹp này có sự thể hiện nổi bật xuyên suốt cuộc thi, được đánh giá cao cả về nhan sắc, kỹ năng, tri thức. Top 5 bước vào phần thi ứng xử.