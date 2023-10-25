Thuyết trình ấn tượng, Lê Hoàng Phương xuất sắc có tên trong Top 5 MGI, Thái Lan ra về trong tiếc nuối

Hậu trường 25/10/2023 22:09

Tại chung kết Miss Grand International 2023, khán giả được dịp chứng kiến những màn thuyết trình ấn tượng cùng màn biểu diễn trang phục dạ hội của Lê Hoàng Phương và chính thức có tên trong Top 5. 

Top 10 là các đại diện đến từ: Myanmar, Hà Lan, Angola, Colombia, Thái Lan, Mỹ, Việt Nam, Indonesia, Cộng hòa Dominica, Peru. Không phụ sự mong đợi từ khán giả, đại diện Việt Nam đã lọt Top 10 bằng chính thực lực của mình. 

Thuyết trình ấn tượng, Lê Hoàng Phương xuất sắc có tên trong Top 5 MGI, Thái Lan ra về trong tiếc nuối - Ảnh 1
Lê Hoàng Phương mặc trang phục áo dài truyền thống Việt Nam trong phần thi thuyết trình. Ảnh minh họa: Internet

Tiếp đến Top 10 mặc trang phục áo dài truyền thống Việt Nam, thuyết trình về chủ đề chấm dứt chiến tranh và bạo lực, kêu gọi hòa bình, đoàn kết giữa các nước trên thế giới.

Toàn bộ chia sẻ của đại diện Viêt Nam - Lê Hoàng Phương: ""Họ đã lấy đi tuổi thơ và những ước mơ của tôi. Không gì có thể làm cho tôi hạnh phúc nữa"", đó là tiếng nói của một đứa trẻ ở Dải Gaza ngay bây giờ! Những đứa trẻ được sinh ra trong chiến tranh, lớn lên trong chiến tranh, và ra đi vì chiến tranh, như ở Israel hoặc Hamas... Liệu chúng từng biết đến vẻ đẹp của Hòa Bình chưa? Là một kiến trúc sư, tôi cảm thấy đau lòng khi thấy những ngôi nhà và gia đình bị phá hủy bởi chiến tranh. Hàng nghìn người đã chết, trẻ em không thể đến trường. Hàng triệu người rơi vào tuyệt vọng, họ không biết đi đâu khi không còn nhà nữa. Hôm nay, tôi đứng đây, tôi muốn tiếng nói của mình được lắng nghe. Giải quyết xung đột bằng cuộc đối thoại, chứ không phải bằng súng đạn. Hãy để cho trẻ em biết đến vẻ đẹp của Hòa Bình. Và làm ơn, hãy trả lại Hòa Bình cho nhân loại".

Sau phần diễn dạ hội, top 5 lộ diện: Colombia, Peru, Myanmar, Mỹ, Việt Nam. Đây là kết quả không gây nhiều bất ngờ vì các người đẹp này có sự thể hiện nổi bật xuyên suốt cuộc thi, được đánh giá cao cả về nhan sắc, kỹ năng, tri thức. Top 5 bước vào phần thi ứng xử.  

Top 5 Miss Grand International 2023

Thuyết trình ấn tượng, Lê Hoàng Phương xuất sắc có tên trong Top 5 MGI, Thái Lan ra về trong tiếc nuối - Ảnh 2

Thuyết trình ấn tượng, Lê Hoàng Phương xuất sắc có tên trong Top 5 MGI, Thái Lan ra về trong tiếc nuối - Ảnh 3

Thuyết trình ấn tượng, Lê Hoàng Phương xuất sắc có tên trong Top 5 MGI, Thái Lan ra về trong tiếc nuối - Ảnh 4

Thuyết trình ấn tượng, Lê Hoàng Phương xuất sắc có tên trong Top 5 MGI, Thái Lan ra về trong tiếc nuối - Ảnh 5

Thuyết trình ấn tượng, Lê Hoàng Phương xuất sắc có tên trong Top 5 MGI, Thái Lan ra về trong tiếc nuối - Ảnh 6

Ngày 25/10, chung kết Miss Grand International 2023 chính thức diễn ra tại sân vận động Phú Thọ, TP. HCM với màn tranh tài của 70 cô gái đến từ nhiều quốc gia khác nhau. 

Lê Hoàng Phương tiếp tục góp mặt trong Top 10 Miss Grand International 2023, fan Việt gọi chiến thắng

Lê Hoàng Phương tiếp tục góp mặt trong Top 10 Miss Grand International 2023, fan Việt gọi chiến thắng

Người đẹp Việt Nam Lê Hoàng Phương được xướng tên vào top 10 trong chung kết Miss Grand International 2023 đang diễn ra tại Nhà thi đấu Phú Thọ, TP HCM.

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