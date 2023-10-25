Lê Hoàng Phương tiếp tục góp mặt trong Top 10 Miss Grand International 2023, fan Việt gọi chiến thắng

Lê Hoàng Phương cùng top 20 trải qua phần thi áo tắm để tìm ra 10 cô gái đẹp nhất. Các người đẹp mặc bikini họa tiết đỏ, khoe vóc dáng nóng bỏng và những bước catwalk quyến rũ. Người đẹp Việt Nam trình diễn cuối, gây ấn tượng với phong cách tự tin, body gợi cảm.

Top 20 trải qua phần thi áo tắm để tìm ra 10 cô gái đẹp nhất.

Danh hiệu Miss Popular Vote (Thí sinh được bình chọn nhiều nhất) gọi tên đại diện Myanmar - Ni Ni Lin Eain. Cô là thí sinh đầu tiên lọt top 10.