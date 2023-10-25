Lê Hoàng Phương tiếp tục góp mặt trong Top 10 Miss Grand International 2023, fan Việt gọi chiến thắng

Người đẹp Việt Nam Lê Hoàng Phương được xướng tên vào top 10 trong chung kết Miss Grand International 2023 đang diễn ra tại Nhà thi đấu Phú Thọ, TP HCM.
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Lê Hoàng Phương cùng top 20 trải qua phần thi áo tắm để tìm ra 10 cô gái đẹp nhất. Các người đẹp mặc bikini họa tiết đỏ, khoe vóc dáng nóng bỏng và những bước catwalk quyến rũ. Người đẹp Việt Nam trình diễn cuối, gây ấn tượng với phong cách tự tin, body gợi cảm.
Danh hiệu Miss Popular Vote (Thí sinh được bình chọn nhiều nhất) gọi tên đại diện Myanmar - Ni Ni Lin Eain. Cô là thí sinh đầu tiên lọt top 10.
Top 10 trong chung kết Miss Grand International 2023 bao gồm những người đẹp đến từ các nước: Miss Grand Myanmar (cô đồng thời là Miss được bầu chọn nhiều nhất). Đại diện Việt Nam, Netherlands, Angola, Colombia, Thái Lan, United States Of America, Indonesia, Dominica Republic, Peru, lần lượt được gọi tên sau đó.
Lê Hoàng Phương tiếp tục khiến công chúng phấn khích với màn trình diễn cực sung. Với kinh nghiệm làm mẫu lâu năm, cô hoàn toàn chiếm trọn trái tim ban giám khảo lẫn khán giả yêu mến cuộc thi nhan sắc.
Bên cạnh Lê Hoàng Phương - Miss Grand Vietnam, hầu hết các đại diện khác đều nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả. Từ khán đài, khán giả Việt Nam đều hô tên quốc gia của mỗi thí sinh khi họ xuất hiện, tiêu biểu nh