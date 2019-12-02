Hoa hậu Lan Khuê tiếp tục khoe ảnh chụp cùng quý tử, tiết lộ hành động ngộ nghĩnh của cậu bé

Hậu trường 02/12/2019 14:53

Trên trang cá nhân, Hoa hậu Lan Khuê tiếp tục chia sẻ hình ảnh quý tử Connor khiến dân mạng ngày càng tò mò về nhan sắc của cậu bé.

Ngày 23/11, Hoa hậu Lan Khuê chính thức hạ sinh con trai đầu lòng trong niềm hạnh phúc vỡ òa của gia đình. Được biết, cậu bé có tên thân mật là Connor.

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Ông xã Lan Khuê - doanh nhân John Tuấn Nguyễn khoe khoảnh khắc ‘da kề da’ với con trai đầu lòng – Ảnh: FB

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Quý tử nhà Lan Khuê có tên thân mật là Connor - Ảnh: FB

Sau thời gian “im hơi lặng tiếng”, Lan Khuê đã bắt đầu cập nhật những hình ảnh và thông tin về quý tử trên trang cá nhân. Cách đây vài ngày, hình ảnh Lan Khuê ôm con trai trên giường sinh đã thu hút sự chú ý của không ít cư dân mạng.

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Lan Khuê xinh đẹp sau sinh - Ảnh: FB

Mới đây, siêu mẫu Lan Khuê lại tiếp tục khoe khoảnh khắc cực đáng yêu của quý tử trên Instagram. Qua hình ảnh được chia sẻ, cậu bé nằm dựa trên người mẹ và trông khá cứng cáp. Vì không muốn để lộ mặt con nên nàng hậu đã khéo léo dùng icon để che đi gương mặt của Connor.

Bên cạnh đó, cô còn tiết lộ điều ngộ nghĩnh của con trai cưng: “Cho măm măm đã đời xong ảnh ngủ quỳ luôn. Hay ghê”. 

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Bài đăng của nàng hậu - Ảnh: IG

Dưới bài đăng của cô, cư dân mạng bày tỏ sự thích thú trước sự đáng yêu của Connor và mong mỏi sớm được thấy gương mặt con trai Lan Khuê: “Dễ thương xỉu luôn á mợ ơi”, “Chừng nào mới thấy mặt cu cậu đây”, “Dễ ghét lắm luôn”, “Cưng muốn xỉu mặc dù chưa thấy mặt bé”, “Hạnh phúc quá mẹ Khuê ơi”…

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