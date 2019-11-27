Lần đầu xuất hiện bên chồng con sau 3 ngày sinh, Lan Khuê khoe nhan sắc 'gái 1 con' quá xinh

Hậu trường 27/11/2019 11:18

Hoa khôi Lan Khuê nhận được nhiều lời khen bởi nhan sắc rạng ngời, xinh đẹp sau khi sinh quý tử đầu lòng cho ông xã John Tuấn Nguyễn.

Sau 40 tuần thai nghén, Hoa khôi Lan Khuê đã hạ sinh quý tử đầu lòng cho chồng doanh nhân vào ngày 23/11 vừa qua. Hiện sức khỏe của mẹ và bé đang ổn định, Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2015 đã được xuất viện về nhà.

Mới đây, Lan Khuê lần đầu lộ diện bên chồng con sau khi "vượt cạn". Bà mẹ bỉm sữa khoe ảnh cười rạng rỡ khi được ôm con trai đầu lòng trong vòng tay và chú thích: "Ba, mẹ và bé". Đây là bức ảnh đầu tiên đầy đủ 3 thành viên của gia đình doanh nhân John Tuấn Nguyễn.

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Lan Khuê rạng ngời bên chồng con sau khi 'vượt cạn' thành công - Ảnh: Instagram

Chân dài đình đám của làng mẫu Việt giữ được thần sắc rất tốt sau sinh. Dù vóc dáng có phần mũm mĩm hơn trước nhưng cô không tăng cân nhiều như những bà mẹ bỉm sữa khác. Ngay lập tức, dòng chia sẻ của Lan Khuê nhận được sự quan tâm rất lớn từ bạn bè và người hâm mộ. Mọi người liên tục gửi lời chúc mừng đến nữ siêu mẫu và chồng.

Trước đó, chồng Lan Khuê đã đăng tải bức ảnh đang kề da với quý tử vừa chào đời kèm dòng tâm sự: "Và cứ như thế, cuộc sống của chúng ta sẽ không bao giờ nhàm chán. Bố mẹ yêu con".

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Chồng Lan Khuê khoe ảnh bên con trai nhỏ - Ảnh: FB

Tháng 10/2018, Lan Khuê tổ chức hôn lễ với ông xã đại gia. Sau khi về làm dâu hào môn, cô nàng tận hưởng cuộc sống giàu sang, cùng chồng đi du lịch nhiều nơi và hạn chế tham gia showbiz. Tháng 2/2019, cô thông báo mang thai.

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Từ khóa:   Lan Khuê chồng Lan Khuê John Tuấn Nguyễn

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