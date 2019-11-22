Lan Khuê liệt kê cụ thể những câu hỏi nhạy cảm: "1. Mới cưới: 1800 người từ người nhà, người thân, bạn bè, hàng xóm, người không thân, người dưng... hỏi 'Có tin vui chưa?', 'Cấn chưa?'...

Hoa khôi Lan Khuê vẫn đang chờ đợi con trai chào đời dù đã quá ngày dự sinh. Tranh thủ lúc còn chưa bận rộn chuyện tã sữa, mới đây cô nàng đã viết status dài trải lòng từ khi lập gia đình đến lúc thai nghén. Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2015 nói về các giai đoạn sau hôn nhân, việc nhận được sự quan tâm thái quá của mọi người xung quanh khiến cô gặp áp lực, thậm chí khó chịu.

2. Lúc “cấn” chừng 3 - 4 tháng: 'Trai hay gái?', 'Mẹ gầy quá', 'Mẹ ăn ít quá tội con', 'Mẹ đừng giữ dáng nha, mình ăn cho hai người'...

Đang nghén. Ok?

3. Được tầm 6 tháng: Tầm này ăn được, ngủ được, vui vẻ, khoẻ khoắn, mẹ bắt đầu diện một chút, son phấn một tí, cao gót một tẹo. Và thế là: 'Sao vẫn gầy thế?', 'Ơ kìa bụng to thế?', 'Mẹ trang điểm thế mất duyên của con', 'Bầu mà mang cao gót. Làm mẹ chả nghĩ tới con', 'Trời ơi bầu đừng mặc đồ màu đỏ nha'...

Mẹ đẹp mẹ mới vui, mẹ vui con mới khỏe. Và mọi niềm vui đó được bác sĩ cho phép".

Dòng tâm sự của mẹ bầu nhận được sự đồng cảm của các chị em - Ảnh: FB

Tiếp đó, bà xã John Tuấn Nguyễn còn nhắc khéo mọi người: "4. Gần sinh: 'Mổ hay thường?', 'Phải sinh thường đừng sinh mổ', 'Nên sinh mổ đừng sinh thường'... Cái bụng bác sĩ bảo là tuột tuốt luốt muốn trôi ra mà các cô, dì, chú, bác cứ làm bác sĩ gia đình: 'Bụng này chưa đâu', 'Bụng này còn a,b,c,d lắm'.

Chân cẳng, hông, đùi gần tới ngày đau lên đau xuống, bác sĩ khuyên nghỉ ngơi, thì lại được các bác sĩ gia đình xung quanh ta hối thúc: 'Đi bộ đi, đi nhiều vô'.

Trầm cảm của các mẹ chắc từ đây mà ra quá.

5. Cận kề ngày sinh: Hàng ngày, hàng giờ bị tra tấn bởi câu hỏi: 'Đẻ chưa?', 'Sanh chưa?', 'Chừng nào sanh?'...

Ơ kìa bác sĩ còn không biết chắc ngày nào thì làm sao biết được khi nào sanh mà hỏi".

Lan Khuê vẫn rất thon gọn và xinh đẹp sau hơn 9 tháng thai nghén - Ảnh: FB

Dù đã liệt kê danh mục rõ ràng và nhấn mạnh vào câu hỏi gây ức chế của mẹ bầu sắp sinh, thế nhưng dưới bình luận mọi người vẫn trêu chọc cô nàng khi liên tục hỏi "đẻ chưa?", "sinh chưa?", "vẫn chưa đẻ à?", "chưa nữa hả em?"... và bị Lan Khuê nhắc nhẹ.