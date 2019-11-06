Sắp 'vỡ chum', Lan Khuê mũm mĩm vì tăng hơn chục kg, chuẩn bị làm điều chưa từng thử qua

Cuộc sống của Hoa khôi Lan Khuê sau khi về làm dâu nhà "trâm anh thế phiệt" nhận được sự quan tâm của mọi người. Hiện đang mang thai ở tháng cuối thai kỳ, cô dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe. Những lúc rảnh rỗi, mỹ nhân 9x thường cập nhật hình ảnh lên trang cá nhân để người hâm mộ có thể theo dõi.

Cuộc sống viên mãn của Lan Khuê bên chồng thiếu gia - Ảnh: FB

Sắp tới, cô sẽ chào đón con đầu lòng ra đời - Ảnh: FB

Mới đây, Top 11 Hoa hậu Thế giới 2015 vừa đăng tải hình ảnh mới nhất của mình và tiết lộ cân nặng hiện tại. Lan Khuê cho biết đã tăng hơn 10kg. Sắp tới cô sẽ cắt tóc ngắn vì sắp đến ngày "vượt cạn". Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2014 chia sẻ thêm, đây là lần đầu trải nghiệm cảm giác cắt tóc ngắn và tăng nhiều kg đến vậy.