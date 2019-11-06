Sắp 'vỡ chum', Lan Khuê mũm mĩm vì tăng hơn chục kg, chuẩn bị làm điều chưa từng thử qua

Bước vào tháng cuối thai kỳ, Hoa khôi Lan Khuê vẫn giữ được tâm trạng thoải mái, vui vẻ đợi ngày hạ sinh con đầu lòng.
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Cuộc sống của Hoa khôi Lan Khuê sau khi về làm dâu nhà "trâm anh thế phiệt" nhận được sự quan tâm của mọi người. Hiện đang mang thai ở tháng cuối thai kỳ, cô dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe. Những lúc rảnh rỗi, mỹ nhân 9x thường cập nhật hình ảnh lên trang cá nhân để người hâm mộ có thể theo dõi.
Mới đây, Top 11 Hoa hậu Thế giới 2015 vừa đăng tải hình ảnh mới nhất của mình và tiết lộ cân nặng hiện tại. Lan Khuê cho biết đã tăng hơn 10kg. Sắp tới cô sẽ cắt tóc ngắn vì sắp đến ngày "vượt cạn". Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2014 chia sẻ thêm, đây là lần đầu trải nghiệm cảm giác cắt tóc ngắn và tăng nhiều kg đến vậy.
Cô viết: "Có con heo này mình được thử những thứ trước nay chưa dám thử. Thử lên mười mấy kí nè, rồi mai thử cắt tóc ngắn.
Lên mười mấy kí thấy cũng được, còn mai xem thử tóc ngắn coi có ra gì không".
Dù tăng cân nhưng Lan Khuê vẫn khá thon gọn và nhuận sắc. Chỉ có vòng hai là thay đổi nhiều, gương mặt của cô nàng cũng hơi mũm mĩm, "có da có thịt" hơn trước.
Theo chia sẻ, chân dài này sẽ hạ sinh con đầu lòng vào một ngày đẹp trời của tháng 11. Trước đó, siêu mẫu Lan Khuê còn hào hứng dự đoán ngày "vỡ chum": "Mình chơi trò dự đoán không? Option 1: mình vỡ chum trước 9/11. Option 2: sau 9/11. Option đặc biệt: ngày 9/11".