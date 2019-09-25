Gần đến ngày lâm bồn, Lan Khuê khiến fan thích thú khi khoe ảnh chuẩn bị đồ dự sinh cho con

Trên trang cá nhân, Hoa hậu Lan Khuê đăng ảnh chuẩn bị đồ dự sinh cho con, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm của mình đến các mẹ bầu khác.

Được mệnh danh là “mẹ bầu đẹp nhất showbiz Việt”, Hoa hậu Lan Khuê khiến chị em ngưỡng mộ khi vẫn giữ được vóc dáng thon thả, quyến rũ khi mang thai. Cách đây không lâu, Lan Khuê và chồng đại gia từng gây sốt với bộ ảnh tuyệt đẹp chụp tại Dubai. Dù mang thai nhưng Lan Khuê vẫn vô cùng xinh đẹp - Ảnh: FB Hình ảnh gần đây nhất của nàng hậu - Ảnh: FB Hiện tại, Lan Khuê đã ở tháng thứ 8 thai kỳ và phần bụng cũng bắt đầu lộ rõ. Trên trang cá nhân, nàng hậu vừa chia sẻ hình ảnh chuẩn bị vật dụng đón con đầu lòng đến người hâm mộ.

Cụ thể, siêu mẫu Lan Khuê viết: “Đầu tháng thứ 8 túc tắc giặt giũ, soạn đồ từ từ là vừa rồi ha. Dù theo nguyên tắc 9 tháng 10 ngày nhưng thường các baby sẽ ra sớm hơn dự kiến… Nên dù trường hợp nào thì việc sắp xếp đồ đạc sớm để sẵn sàng mọi lúc vẫn rất cần thiết”. Bài đăng của Lan Khuê - Ảnh: FB Bên cạnh đó, vì muốn chia sẻ thêm kinh nghiệm cho những mẹ bầu khác, Lan Khuê đã liệt kê chi tiết những đồ dùng cần chuẩn bị trước khi lâm bồn. Theo đó, người đẹp mang theo đầy đủ quần áo cho cả mẹ và con, khăn tắm, chăn ủ, bình sữa, bỉm…

Không giấu được sự háo hức và tâm trạng lo lắng trước ngày “vượt cạn”, Lan Khuê chia sẻ: “Cái vali tí xíu chứ các mẹ sẽ cất vô, chất ra ròng rã 1 tháng. Do tâm lý cứ hay lo không biết đã đủ chưa, tốt chưa. Cảm giác đó rất là vui nên các mẹ cứ từ từ tận hưởng, không cần vội đâu”. Trước ngày lâm bồn, nàng hậu đã lo chuẩn bị mọi thứ để đón con đầu lòng - Ảnh: FB Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB Qua hình ảnh được đăng tải, cư dân mạng tinh ý phát hiện những đồ vật Lan Khuê chuẩn bị cho con đều là màu xanh. Chính vì vậy, nhiều người suy đoán con đầu lòng của Lan Khuê là một quý tử. Trong phần bình luận, bạn bè và người hâm mộ đồng loạt để lại lời chúc Lan Khuê "mẹ tròn con vuông".

Loạt ảnh cực sang chảnh của Lan Khuê và chồng đại gia tại Dubai: Dân mạng thi nhau gọi cô là ‘bà bầu đẹp nhất Vbiz’ Dù đã bước sang tháng thứ 7 thai kỳ nhưng Hoa hậu Lan Khuê vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi nhan sắc ngày càng rạng rỡ và xinh đẹp của mình.

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