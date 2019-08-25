Vào đây mà xem, mẹ bầu Lan Khuê lại trổ tài 'hack dáng' đỉnh cao, xinh đẹp lấn lướt cả siêu mẫu Xuân Lan

Hậu trường 25/08/2019 17:02

Xuất hiện tại một sự kiện thời trang, Hoa hậu Lan Khuê lại khiến chị em không ngừng xuýt xoa trước vóc dáng “bầu như không” của mình.

Mới đây, Hoa hậu Lan Khuê đã có mặt tại sự kiện “Viet Nam Junior Fashion Week” (Tuần lễ thời trang trẻ em Việt Nam) cùng nhiều người đẹp khác như: siêu mẫu Xuân Lan, Hoa hậu Hương Giang, diễn viên Thanh Thúy… Được biết, đây là sự kiện do siêu mẫu Xuân Lan tổ chức với mong muốn phát triển thời trang trẻ em Việt Nam.

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Lan Khuê xinh đẹp dự sự kiện thời trang - Ảnh: Internet
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Siêu mẫu Xuân Lan là người tổ chức sự kiện lần này - Ảnh: Internet

Xuất hiện với chiếc đầm dáng suông màu trắng đầy thanh lịch kết hợp cùng phụ kiện ngọc trai, Lan Khuê khiến ai nấy đều phải trầm trồ trước nhan sắc xinh đẹp của mình. Bên cạnh đó, vóc dáng thanh mảnh của người đẹp khiến nhiều người không thể tin nổi cô đã bước sang tháng thứ 7 thai kỳ. Nhiều người cho rằng, dù đang mang thai nhưng nhan sắc của nàng hậu còn nổi bật hơn cả siêu mẫu Xuân Lan.

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Nhan sắc mặn mà của mẹ bầu Lan Khuê - Ảnh: FB
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Vóc dáng đáng ngưỡng mộ của nàng hậu - Ảnh: FB
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Lan Khuê đã bước sang tháng thứ 7 thai kỳ - Ảnh: FB

Trước đó không lâu, Lan Khuê đã có màn “hack dáng” đỉnh cao với đầm trắng khiến người hâm mộ không ngừng xuýt xoa. Hiếm có nghệ sĩ nào của Vbiz lại xinh đẹp và mặn mà trong thời gian mang thai đến vậy.

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Một trong những màn 'hack dáng' đỉnh cao của người đẹp - Ảnh: FB

Hiện tại, Lan Khuê đang có cuộc hôn nhân hạnh phúc bên ông xã doanh nhân John Tuấn Nguyễn. Khoảng thời gian gần đây, người đẹp dần hạn chế tham gia các hoạt động nghệ thuật. Thay vào đó, cô chỉ thỉnh thoảng xuất hiện tại một số sự kiện thời trang và dành phần lớn thời gian để dưỡng thai.

Bầu 7 tháng vẫn tự tin khoe eo thon, Lan Khuê khiến ai nấy đều trầm trồ: ‘Không tin được mợ có bầu luôn’

Bầu 7 tháng vẫn tự tin khoe eo thon, Lan Khuê khiến ai nấy đều trầm trồ: ‘Không tin được mợ có bầu luôn’

Nếu không phải do chính chủ thừa nhận, nhìn vóc dáng thon gọn của Hoa hậu Lan Khuê chắc hẳn ai nấy đều hồ nghi việc cô nàng đang mang thai.

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Từ khóa:   Lan Khuê Xuân Lan

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