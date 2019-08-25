Vào đây mà xem, mẹ bầu Lan Khuê lại trổ tài 'hack dáng' đỉnh cao, xinh đẹp lấn lướt cả siêu mẫu Xuân Lan

Mới đây, Hoa hậu Lan Khuê đã có mặt tại sự kiện “Viet Nam Junior Fashion Week” (Tuần lễ thời trang trẻ em Việt Nam) cùng nhiều người đẹp khác như: siêu mẫu Xuân Lan, Hoa hậu Hương Giang, diễn viên Thanh Thúy… Được biết, đây là sự kiện do siêu mẫu Xuân Lan tổ chức với mong muốn phát triển thời trang trẻ em Việt Nam.

Lan Khuê xinh đẹp dự sự kiện thời trang - Ảnh: Internet

Siêu mẫu Xuân Lan là người tổ chức sự kiện lần này - Ảnh: Internet

Xuất hiện với chiếc đầm dáng suông màu trắng đầy thanh lịch kết hợp cùng phụ kiện ngọc trai, Lan Khuê khiến ai nấy đều phải trầm trồ trước nhan sắc xinh đẹp của mình. Bên cạnh đó, vóc dáng thanh mảnh của người đẹp khiến nhiều người không thể tin nổi cô đã bước sang tháng thứ 7 thai kỳ. Nhiều người cho rằng, dù đang mang thai nhưng nhan sắc của nàng hậu còn nổi bật hơn cả siêu mẫu Xuân Lan.