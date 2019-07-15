Thấy Lan Khuê khoe bụng bầu nhấp nhô, chồng đại gia nói ngay câu ngọt lịm

Hậu trường 15/07/2019 17:40

Chồng Lan Khuê được cộng đồng mạng khen tâm lý khi dành cho bà xã lời động viên ngọt ngào lúc vợ đang trong kỳ thai nghén.

Dù không còn tham gia các hoạt động trong làng giải trí Việt nhưng cuộc sống của Lan Khuê vẫn nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng. Đặc biệt sau khi xác nhận chuyện mang thai con đầu lòng với ông xã đại gia, cộng đồng mạng càng đổ dồn sự chú ý vào Hoa khôi Áo dài 2014.

Bước vào những tháng giữa thai kỳ, vùng bụng của Lan Khuê đã có nhiều thay đổi. Mới đây, chân dài này vừa đăng tải hình ảnh diện đầm body, lộ vòng 2 nhấp nhô.

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Ngoại trừ vòng 2 to thấy rõ, vóc dáng Lan Khuê vẫn không thay đổi nhiều - Ảnh: FBNV

Mỹ nhân 9X lần đầu tiết lộ về tình trạng sức khỏe của bản thân trong thai kỳ. Cô chia sẻ: "Hihi nay cái bụng đã có chút gì và này nọ. Dạo này ngủ từ 20 giờ và thức lúc 7 giờ sáng. Ngủ liền 1 mạch không đứt quãng. Sáng dậy sớm đi bộ rồi ăn sáng, check mail, diện cái đầm ôm khoe bụng rồi ra đường. Tớ thật là healthy".

Dưới bài viết, cô được khen ngợi hết lời về nhan sắc và vóc dáng. Chồng Lan Khuê - doanh nhân John Tuấn Nguyễn cũng dành cho vợ lời khen, động viên ngọt ngào: "My beautiful modern wife" (Tạm dịch: Người vợ hiện đại xinh đẹp của tôi).

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John Tuấn Nguyễn dành cho bà xã lời khen cực dễ thương - Ảnh: FBNV
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Trên trang cá nhân, cặp đôi thường chia sẻ về khoảnh khắc đời thường bên nhau - Ảnh: FBNV

Trước đó ít ngày, chàng doanh nhân họ Nguyễn đã bày tỏ sự xúc động khi xem ảnh siêu âm con đầu lòng: "Đứa con bé nhỏ của tôi. Cảm giác khi nghe được nhịp tim đập khỏe mạnh của con và bé vẫy tay với bạn từ trong bụng khiến cuộc sống của tôi trở nên thật ngọt ngào".

Mang thai 6 tháng, Lan Khuê vẫn tự tin diện bikini khoe dáng thon gọn cùng vòng 1 nóng bỏng

Mang thai 6 tháng, Lan Khuê vẫn tự tin diện bikini khoe dáng thon gọn cùng vòng 1 nóng bỏng

Trong thời gian mang thai con đầu lòng, Hoa hậu Lan Khuê thường xuyên chia sẻ hình ảnh đời thường đến người hâm mộ trên trang cá nhân.

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Từ khóa:   Hoa khôi Lan Khuê Lan Khuê mang thai

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