Mang thai 6 tháng, Lan Khuê vẫn tự tin diện bikini khoe dáng thon gọn cùng vòng 1 nóng bỏng

Hiện tại, Lan Khuê đang ở tháng thứ 6 thai kỳ. Tuy nhiên, vóc dáng của cô vẫn khá thon gọn nhờ áp dụng chế độ ăn uống và nghỉ ngơi một cách khoa học. Bên cạnh đó, vì thai bám vào tử cung nên bụng của nàng hậu không to như những bà bầu khác.

“Các mẹ nào giống Khuê thì đừng lo lắng khi bị quở là gầy. Chắc chắn những mẹ bụng gọn là do vị trí tử cung của mẹ nằm sâu về phía sau. Nên dù con to lên từng ngày thì vẫn gọn lỏn trong ổ bụng không bị đội lên nhiều. Còn các mẹ bụng tròn cũng chả việc gì phải ngại khi so với bụng mẹ này, mẹ kia cùng tháng. Con đang nằm áp sát thành bụng mẹ nè mẹ ơi” – Hoa hậu Lan Khuê tiết lộ.

Phần bụng của Lan Khuê không to như những bà bầu bình thường khác - Ảnh: Internet

Mới đây trên trang cá nhân, Lan Khuê vừa đăng tải loạt ảnh diện bikini cực nóng bỏng khoe đôi gò bồng đảo căng tròn “đốt mắt” người nhìn. Qua hình ảnh được chia sẻ, gương mặt người đẹp có phần tròn trĩnh hơn nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp và tươi tắn.