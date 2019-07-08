Mang thai 6 tháng, Lan Khuê vẫn tự tin diện bikini khoe dáng thon gọn cùng vòng 1 nóng bỏng

Trong thời gian mang thai con đầu lòng, Hoa hậu Lan Khuê thường xuyên chia sẻ hình ảnh đời thường đến người hâm mộ trên trang cá nhân.

Đầu tháng 5/2019, chồng đại gia của Hoa hậu Lan Khuê bất ngờ thông báo “tin vui” trên trang cá nhân. Theo đó, cặp đôi sắp chào đón con đầu lòng sau gần 1 năm kết hôn. Vợ chồng Hoa hậu Lan Khuê đang vô cùng mong chờ thành viên mới của gia đình - Ảnh: Internet Hiện tại, Lan Khuê đang ở tháng thứ 6 thai kỳ. Tuy nhiên, vóc dáng của cô vẫn khá thon gọn nhờ áp dụng chế độ ăn uống và nghỉ ngơi một cách khoa học. Bên cạnh đó, vì thai bám vào tử cung nên bụng của nàng hậu không to như những bà bầu khác.

“Các mẹ nào giống Khuê thì đừng lo lắng khi bị quở là gầy. Chắc chắn những mẹ bụng gọn là do vị trí tử cung của mẹ nằm sâu về phía sau. Nên dù con to lên từng ngày thì vẫn gọn lỏn trong ổ bụng không bị đội lên nhiều. Còn các mẹ bụng tròn cũng chả việc gì phải ngại khi so với bụng mẹ này, mẹ kia cùng tháng. Con đang nằm áp sát thành bụng mẹ nè mẹ ơi” – Hoa hậu Lan Khuê tiết lộ. Phần bụng của Lan Khuê không to như những bà bầu bình thường khác - Ảnh: Internet Mới đây trên trang cá nhân, Lan Khuê vừa đăng tải loạt ảnh diện bikini cực nóng bỏng khoe đôi gò bồng đảo căng tròn “đốt mắt” người nhìn. Qua hình ảnh được chia sẻ, gương mặt người đẹp có phần tròn trĩnh hơn nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp và tươi tắn.

Người đẹp trông vô cùng rạng rỡ - Ảnh: Internet Nhìn từ đằng sau, chẳng ai có thể tin rằng Lan Khuê đang mang thai 6 tháng - Ảnh: Internet Vóc dáng đáng ngưỡng mộ của người đẹp - Ảnh: Internet Dưới bài đăng của nàng hậu, bạn bè và người hâm mộ dành nhiều lời khen cho vóc dáng của cô, đồng thời mong cô giữ gìn sức khỏe để “mẹ tròn con vuông”. Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Internet Lan Khuê luôn có ông xã bên cạnh trong thời gian mang thai - Ảnh: Internet Được biết, người đẹp đang cùng ông xã doanh nhân John Tuấn Nguyễn nghỉ dưỡng tại một resort cao cấp ở Bình Dương. Từ sau khi vợ mang thai, dù bận rộn với công việc kinh doanh nhưng John Tuấn Nguyễn luôn dành nhiều thời gian để ở bên chăm sóc và chiều chuộng cô hết mực.

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